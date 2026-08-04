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4 августа, 11:27

«Такого решения не ожидали»: Адвокаты Гусейна Гасанова — о заочном приговоре и шансах блогера

Адвокаты Гасанова заявили о намерении обжаловать заочный приговор блогеру

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / gusein.gasanov

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / gusein.gasanov

Защита блогера Гусейна Гасанова, которому был вынесен заочный приговор, намерена обжаловать решение суда. Об этом в беседе с корреспондентом Life.ru заявили адвокаты блогера — Дмитрий Козяйкин и Михаил Юсупов.

Адвокаты Гусейна Гасанова — о заочном приговоре и шансах блогера. Видео © Life.ru

По словам Козяйкина, команда блогера не ожидала такого вердикта. Адвокаты просили суд оправдать подзащитного либо вернуть дело прокурору, однако суд не удовлетворил эти ходатайства.

«Мы просили оправдать либо вернуть дело прокурору, наверное, и рассчитывали на такое решение, но, к сожалению, суд нас не услышал. Будем обжаловать. Обязательно», — пояснил Юсупов.

При этом адвокат не стал комментировать возможное возвращение Гасанова в Россию.

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Как ранее сообщалось, Гусейна Гасанова заочно приговорили к четырём годам колонии общего режима по делу об отмывании средств. Ему также назначили штраф в размере 1 миллиона рублей и конфисковали нежилое помещение в Москве стоимостью 46 миллионов рублей.

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Наталья Демьянова
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