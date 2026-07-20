Прокуратура обжаловала условный срок блогера Митрошиной из-за мягкости приговора

Прокуратура подала апелляционную жалобу на приговор Тверского суда Москвы блогеру Александре Митрошиной, которой ранее было назначено три года лишения свободы условно. Об этом ТАСС сообщил её адвокат Михаил Юсупов.

«Прокуратура подала жалобу на мягкое решение», — заявил защитник, добавив, что сторона защиты тоже обжаловала приговор, но пока не готова раскрывать детали своей жалобы.