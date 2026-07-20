Прокуратура обжаловала условный срок блогера Митрошиной из-за мягкости приговора
Александра Митрошина. Обложка © LIfe.ru
Прокуратура подала апелляционную жалобу на приговор Тверского суда Москвы блогеру Александре Митрошиной, которой ранее было назначено три года лишения свободы условно. Об этом ТАСС сообщил её адвокат Михаил Юсупов.
«Прокуратура подала жалобу на мягкое решение», — заявил защитник, добавив, что сторона защиты тоже обжаловала приговор, но пока не готова раскрывать детали своей жалобы.
Напомним, блогер Митрошина была приговорена судом к трём годам условно и штрафу 900 тыс. рублей за отмывание денег, хотя обвинение требовало реального срока, а защита добилась смягчения наказания. После оправдательного приговора она впервые за полтора года появилась в соцсетях, показав снятый электронный браслет и объявив о начале новой жизни, поскольку ей было запрещено пользоваться интернетом.
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