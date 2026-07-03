Прокуратура обжаловала условный приговор блогеру Митрошиной
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Прокуратура не согласилась с приговором блогеру Александре Митрошиной, которую суд наказал тремя годами условно за отмывание денег, и обжаловала это решение. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Тверского районного суда.
«Прокуратура подала апелляционную жалобу на приговор Митрошиной», — поделился собеседник агентства.
Рассмотрение поданного прошения состоится в Московском городском суде в строгом соответствии с регламентом процессуального законодательства.
В пресс-службе также добавили, что сама блогер и её адвокаты пока приговор не оспаривали.
Напомним, ранее сообщалось, что суд приговорил блогера к трём годам условно и штрафу в размере 900 тысяч рублей за отмывание денег. При этом обвинение просило для блогера реальный срок — три года в колонии общего режима. Защита сумела добиться оправдания. После вынесения положительного вердикта Митрошина впервые появилась в соцсетях после полутора лет домашнего ареста. Она показала, что с неё сняли электронный браслет, и объявила о начале новой жизни. По её словам, всё это время ей было запрещено пользоваться интернетом.
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