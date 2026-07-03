Прокуратура обжаловала условный приговор блогеру Митрошиной

Напомним, ранее сообщалось, что суд приговорил блогера к трём годам условно и штрафу в размере 900 тысяч рублей за отмывание денег. При этом обвинение просило для блогера реальный срок — три года в колонии общего режима. Защита сумела добиться оправдания. После вынесения положительного вердикта Митрошина впервые появилась в соцсетях после полутора лет домашнего ареста. Она показала, что с неё сняли электронный браслет, и объявила о начале новой жизни. По её словам, всё это время ей было запрещено пользоваться интернетом.