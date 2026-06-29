«Сигареты — типа валюта»: Митрошина показала содержимое сумки для СИЗО

Блогер Александра Митрошина впервые показала, какие вещи собирала с собой в следственный изолятор. Видео с распаковкой сумки она опубликовала в соцсетях уже после того, как получила условный срок и все эти предметы ей не пригодились.

Александра Митрошина распаковала сумку, которую собиралась забрать с собой в СИЗО. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alexandramitroshina

Среди самого необходимого в тюремном быту девушка перечислила средства ухода за собой. В её наборе оказались маска для волос, гель для душа, крем для тела, а также туалетная бумага без картонной втулки. Отдельное место в багаже заняли сигареты, которые Митрошина назвала внутренней валютой за решёткой.

«Самый неожиданный дроп — сигареты. Сигареты это типа валюты в СИЗО. То есть я не курю, но всё равно всем в СИЗО рекомендуют брать сигареты, чтобы их можно было там на что-то поменять. Поэтому я теперь не знаю, что мне с этим делать», — ответила она.

Все свои пожитки Митрошина упаковала в прозрачные пакеты. Она пояснила, что в изоляторе действуют именно такие правила приёма передач: содержимое должно легко просматриваться сотрудниками.

Напомним, суд приговорил Митрошину к трём годам условно за отмывание денег, а также обязал выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей. Кроме того, у неё конфисковали 115 миллионов рублей в пользу государства. Прокуратура запрашивала для блогера реальный срок в колонии общего режима. В своём последнем слове Митрошина заявила, что не имела преступного умысла, работала честно и приобретала квартиру исключительно для личного пользования, а налоги выплатила добровольно после решения ФНС. Теперь же Митрошина начала снова активно ввести свой блог. В прошлый раз она продемонстрировала цветы, которые ей подарили родные, друзья и подписчики.