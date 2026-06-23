Сняла браслет и рвётся в блог: Митрошина прервала молчание после полутора лет домашнего ареста

Блогерша Александра Митрошина впервые за полтора года домашнего ареста вышла на связь в личном блоге. Она продемонстрировала, что с неё сняли электронный браслет.

Александра Митрошина впервые за долгое время вышла на связь в соцсетях. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alexandramitroshina

«Это моя первая сториз после полутора лет домашнего ареста, мне нельзя было пользоваться интернетом. Мы сейчас выезжаем снимать мой браслет, узнавать правила условно-досрочного освобождения и я начинаю вести блог. Я очень соскучилась по вам, я очень ждала этого момента», — сказала она, обратившись к подписчикам.

С Александры Митрошиной сняли электронный браслет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alexandramitroshina

На заднем плане были видны цветы, подаренные родственниками, друзьями и подписчиками. Позднее блогерша выложила ещё одну фотографию, на которой продемонстрировала, что электронное устройство на ноге отсутствует. В комментариях поклонники и знакомые начали её поздравлять.

Напомним, ранее суд приговорил Митрошину к трём годам условно и штрафу в размере 900 тысяч рублей за отмывание денег. Кроме того, у неё конфисковано 115 миллионов рублей в пользу государства. Прокуратура запрашивала для блогера реальный срок — три года колонии общего режима. В своём последнем слове Митрошина заявила, что не имела умысла, работала честно, приобретала квартиру для личного пользования, а налоги выплатила добровольно после решения ФНС. Во время оглашения приговора в суде она не смогла сдержать эмоции и расплакалась.