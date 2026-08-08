Красотка Ольга закрыла ню, а мафиози умер в нищете: шокирующие судьбы актёров «Невероятных приключений итальянцев в России» Оглавление Приключения итальянки в СССР: смелый эксперимент Рязанова «В СССР секса нет»: как советская цензура пропустила звезду эротики От Playmen до «Мосфильма»: тернистый путь итальянской красавицы Исчезновение звезды: почему Антония Сантилли ушла из кино в 25 лет От смеха до пули: трагические судьбы итальянских звёзд советской комедии Миронов и Евстигнеев: трагедия по-российски Факты, о которых вы могли не знать 8 августа 1949 года родилась Антония Сантилли — итальянская актриса, известная отечественному кинозрителю по комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России». О её судьбе и судьбе её партнёров по культовой комедии — в материале Life.ru. 7 августа, 22:15 3817 3817 Звезда Playmen на «Мосфильме»: как итальянскую актрису пропустили в советский кинопрокат. Обложка © Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России». Режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Франко Кастеллано и др.

Приключения итальянки в СССР: смелый эксперимент Рязанова

Для советского кино 1970-х пригласить на главную роль иностранку — это был нестандартный шаг. Эльдар Рязанов, который привык работать с проверенными отечественными актёрами, пошёл на эксперимент. «Невероятные приключения итальянцев в России» стали совместным проектом «Мосфильма» и итальянской студии. Сорежиссёром выступил Франко Росси, а Франко Кастеллано был одним из сценаристов — вместе с Эльдаром Рязановым и другими. Музыку к фильму написал Карло Рустикелли.

Для 24-летней Антонии Сантилли это предложение стало неожиданным поворотом. Она уже была состоявшейся актрисой у себя на родине, но вдруг — роль в советской комедии, да ещё и у самого Рязанова. Она согласилась, даже не раздумывая. И, как выяснилось позже, этот шаг изменил всё. Ради съёмок в СССР она отказалась от эпизода в голливудском «Серпико» с Аль Пачино — фильме, который позже стал классикой. Выбор, как говорится, был сделан, и он стал судьбоносным.

Почему Эльдар Рязанов позвал Антонию Сантилли. Фото © Кадр из фильма «Спасибо, синьоры». Режиссёр Ренато Савино, сценарист Ренато Савино

На площадке Антонии пришлось осваивать то, чего она в жизни не делала, — вождение. Актриса никогда не сидела за рулём, а её героиня Ольга лихо гоняла по Москве на машинах и мотоциклах. Учили её прямо на съёмках, а в некоторых кадрах актрису дублировали.

«В СССР секса нет»: как советская цензура пропустила звезду эротики

Занятно, но в советской прессе о том, чем занималась Сантилли до Рязанова, не писали ни слова. И это неудивительно. Новость о том, что главную героиню играет звезда откровенных фильмов, могла стать настоящим скандалом.

А ведь факт остаётся фактом: к моменту встречи с Рязановым за плечами Антонии было уже более дюжины картин. И большинство из них — с пикантным содержанием. Она начинала как фотомодель, снималась для мужских журналов, а в 1971 году украсила обложку известного издания Playmen. Затем последовали роли в фильмах с откровенными сценами. Снималась она в основном под псевдонимом Ирина Росс.

Как же вышло, что советская цензура, известная своей строгостью, пропустила актрису с такой биографией? Скорее всего, Рязанов просто не знал, кого наняли итальянские продюсеры. Те, в свою очередь, выбирали актёров «кого подешевле», не веря в успех картины у нас. Так Антония Сантилли, звезда эротических фильмов, оказалась на съёмочной площадке советской комедии.

Но и это не всё. Рязанов рискнул включить в фильм короткую сцену, где актриса мелькает на экране без одежды. Цензоры, к удивлению многих, оставили этот эпизод. Возможно, сыграло роль то, что это не выглядело вызывающе, а может быть, просто проморгали. Так или иначе, эпизод остался в фильме, и миллионы зрителей увидели его, даже не подозревая, какой «скандальный» багаж скрывается за образом обаятельной Ольги.

От Playmen до «Мосфильма»: тернистый путь итальянской красавицы

Антония Сантилли родилась 8 августа 1949 года в Спиньо-Сатурнии, неподалёку от Латины в Центральной Италии. С юных лет она поражала окружающих своей необыкновенной красотой, и ей прочили великое будущее. Девушка хорошо училась, увлекалась гуманитарными науками и много читала.

После школы Антония поступила в Римский университет Сапиенца — один из старейших и наиболее престижных вузов Европы. Она изучала иностранные языки и современную литературу, а в 1973 году окончила факультет гуманитарных наук по специальности «современная литература». В студенческие годы девушка увлеклась драматическим искусством и выступала в любительском театре.

Ради заработка Сантилли начала карьеру фотомодели. Сначала она рекламировала продукцию престижных брендов, а затем решилась на съёмки для мужских журналов. В 1971 году она появилась на обложке известного издания Playmen и была признана моделью месяца. Этот успех открыл ей двери в кинематограф.

В 1972–1973 годах актриса исполнила роли в двенадцати фильмах, в основном в эротических лентах. Среди них — «Боккаччо» Бруно Корбуччи, «Моё тело в ярости» Роберто Натали, «Босс» Фердинандо Ди Лео, где она сыграла одну из лучших своих ролей — Рину Д’Аньело, дочь дона Джузеппе.

Исчезновение звезды: почему Антония Сантилли ушла из кино в 25 лет

Предполагаемое фото Антонии Сантилли в зрелом возрасте. Фото © Youtube / ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

И вот тут начинается самое неожиданное. Вместо того чтобы продолжить карьеру, она исчезла. Навсегда. Фильм Рязанова стал для неё финальной точкой — не трамплином, а прощальным аккордом. После премьеры — ни одного нового проекта. Ни одного интервью. Ни одной фотосессии.

Антония вышла замуж за состоятельного итальянца, родила сына и уехала в фамильное поместье под Римом. И всё. Больше она не появлялась на публике, не давала комментариев, не общалась с поклонниками. Журналисты пытались достучаться до неё десятилетиями — безрезультатно. Бывшие коллеги говорили, что она даже с ними не поддерживает связь.

Сегодня ей 75 лет. Живёт в Италии. Затворница. Она навсегда осталась для нас той самой Ольгой — смешной, обаятельной, немного взбалмошной итальянкой, которая гоняла по Ленинграду. И, кажется, её это полностью устраивает. Хотя, кто знает.

От смеха до пули: трагические судьбы итальянских звёзд советской комедии

С другими участниками той самой гонки судьба обошлась куда суровее.

Трагедии актёров «Невероятных приключений итальянцев в России» — как смех превратился в слёзы. Фото © GettyImages / Mondadori Portfolio / Contributor

Возьмём Алигьеро Носкезе. Того самого, который сыграл весельчака Антонио. На экране — душа компании, хохотун. В жизни — глубоко несчастный человек. Через шесть лет после съёмок, 3 декабря 1979 года, он застрелился. В часовне римской психиатрической клиники. Ему было 47. Диагноз — депрессия. Под маской клоуна скрывалась трагедия, с которой он не справился.

Или Тано Чимароза. Он играл мафиози Розарио. Настоящее имя — Гаэтано Чиско. В молодости он прошёл плен во время войны. В старости — нищета и одиночество. Умер в 2008-м в доме престарелых в Мессине. Ему было 86. Родственников рядом не оказалось.

Джиджи Баллиста — врач из фильма. Ушёл из жизни 2 августа 1980-го от сердечного приступа. 61 год. Никогда не был женат.

И лишь Нинетто Даволи — тот, кто играл экспрессивного Джузеппе, — выбился из этого мрачного списка. Он снимался у Пазолини и Бертолуччи, построил нормальную карьеру, дожил до 77 лет и сейчас живёт в Италии. Правда, на публике почти не появляется.

Миронов и Евстигнеев: трагедия по-российски

Почему Андрей Миронов умер так рано. Фото © ТАСС / Владимир Машатин

Не обошло горе и наших актёров. Андрей Миронов умер 14 августа 1987 года. Прямо на сцене. На спектакле в Риге у него остановилось сердце. Ему было всего 46.

Евгений Евстигнеев — хромой итальянец из фильма — пережил его на пять лет. Скончался 4 марта 1992 года в Лондоне. Приехал на операцию на сердце, но не успел. Остановка. 65 лет.

От чего умер Евгений Евстигнеев. Фото © ТАСС / Юзеф Мосенжник

Факты, о которых вы могли не знать

А теперь — немного закулисья. То, о чём молчали в советских газетах.

Долговая комедия. Рязанов написал сценарий ещё в 1970-м. Госкино завернуло — мол, итальянцы вышли слишком жуликоватыми. Запустили проект только через три года. И то благодаря деньгам: итальянцы задолжали «Мосфильму» за «Ватерлоо» Бондарчука. Вот и решили снимать комедию в счёт долга.

Экономия. Продюсеры с той стороны не верили в успех. Набирали актёров подешевле, селили их в самые убогие гостиницы. Рязанов однажды объявил забастовку — отказался снимать, пока условия не улучшат.

Другое название. В Италии фильм шёл под названием «Одна безумная, безумная, безумная гонка по России». Без намёка на приключения.

Скрытая камера. Сцены в Риме снимали тайком — без официальных разрешений. Поэтому операторы прятались, а актёры делали вид, что просто гуляют.

Лев Кинг. Тот самый лев, который сидел в машине, на самом деле не был дрессированным. Его привезли из Баку, где он жил в обычной квартире у хозяина. На съёмках работали с ним в три дубля. Миронов, кстати, единственный согласился на три дубля подряд.

Невероятное кино. Оно и правда невероятное. Объединило людей, которых разлучила судьба. А у актёров судьбы сложились по-разному. Но все они — навсегда в нашей памяти.

Авторы Андрей Соколов