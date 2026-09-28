Алле Демидовой 90 лет: биография, муж, фильмы и где актриса сейчас

29 сентября 2026 года Алле Демидовой исполняется 90 лет. Зрители помнят её Гертруду в «Гамлете» рядом с Высоцким, Лизу в «Зеркале» Тарковского и властную герцогиню Мальборо из «Стакана воды». Любители поэзии узнают её голос с первой строки «Реквиема» Ахматовой. Мы собрали в одном материале биографию актрисы: детство, Таганку, главные фильмы и книги, историю брака с Владимиром Валуцким и то, как народная артистка РСФСР встречает юбилей.

Алле Демидовой — 90 лет: коротко о главном

Алла Демидова: возраст, звание и главные факты биографии. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Актриса Алла Демидова родилась в Москве 29 сентября 1936 года. Она жива и живёт в Москве. Со званием актрисы часто путаются даже крупные издания, поэтому уточним сразу: Демидова — народная артистка РСФСР, этот титул она получила в 1984 году. Главное о ней мы свели в короткую справку.

Детство, учёба и путь на сцену

Детство и юность Аллы Демидовой: от МГУ до Щукинского училища. Фото © VK / АЛЛА ДЕМИДОВА

Отец актрисы Сергей Демидов происходил из семьи золотопромышленников. В 1932 году его арестовали, потом отпустили раньше срока, а с началом войны он ушёл на фронт добровольцем и погиб при освобождении Варшавы. Военные годы маленькая Алла провела у бабушки в селе Нижнее Сельцо во Владимирской области. Мать работала на экономическом факультете МГУ и растила девочку одна.

С профессией Алла Демидова определилась очень рано. В пять лет на вопрос, кем она станет, девочка отвечала «великаяактриса», в одно слово. Потом был школьный драмкружок, но после школы мечта споткнулась о дикцию: в Щукинское училище абитуриентку не взяли из-за лёгкой шепелявости. Пришлось поступать на экономический факультет МГУ.

С третьего курса Демидова играла в Студенческом театре МГУ, где Ролан Быков поставил с ней спектакль «Такая любовь». После диплома она вела семинары по политэкономии, упорно занималась с логопедом и в 1959 году всё-таки поступила в Щукинское, на курс Анны Орочко. Дипломной работой стала госпожа Янг в «Добром человеке из Сезуана» Юрия Любимова. В 1964 году Демидова окончила училище с отличием.

Театр на Таганке и «Театр А»

Алла Демидова на сцене Театра на Таганке. Фото © ТАСС / Михаил Строков

С того самого «Доброго человека из Сезуана» началась Таганка, и в 1964 году Алла Демидова вошла в труппу нового театра Любимова. Первые годы звёздными не назовёшь: массовка, эпизоды и, по её собственной оценке, неудачная Вера в «Герое нашего времени». Перелом случился в конце 1960-х, когда Любимов стал доверять ей главные роли: Эльмиру в «Тартюфе», Гертруду в «Гамлете», Машу в «Трёх сёстрах».

Гертруду она играла рядом с Владимиром Высоцким, который был Гамлетом. Друзьями в жизни они, по словам Демидовой, не были, зато на сцене их дуэт сложился. Лучшей общей работой актриса считала «Вишнёвый сад» Анатолия Эфроса, где Высоцкий играл Лопахина, а она Раневскую. Острых высказываний от великих актрис хватало и раньше, и однофамилицу чеховской героини многие вспомнят сразу: смелые цитаты Фаины Раневской до сих пор повторяют на все случаи жизни.

Весной 1980 года Демидова и Высоцкий репетировали «Крик» по Теннесси Уильямсу, но летом Высоцкого не стало. Позже актриса сыграла на Таганке Марину Мнишек в «Борисе Годунове», Донну Анну в «Пире во время чумы» и Электру у Софокла. В начале 1990-х труппа раскололась на сторонников Юрия Любимова и Николая Губенко. Демидова выбрала Любимова и объяснила это в интервью «АиФ» так: «Нельзя выгонять родителя из собственного дома!»

После раскола её главные спектакли исчезли из репертуара, и с Таганки Демидова ушла. Свой «Театр А» она создала в середине 90-х. Он начался с «Федры» Романа Виктюка по пьесе Марины Цветаевой: спектакль Демидова выкупила у Таганки, а партнёрами на сцене стали Дмитрий Певцов и Алексей Серебряков. Денег на театр хронически не хватало, а просить актриса ни у кого не хотела.

В эти же годы началась её работа с греческим режиссёром Теодоросом Терзопулосом. С ним Демидова сыграла маркизу де Мертей в «Квартете» Хайнера Мюллера и Медею в одноимённой трагедии, а в 2001 году вышла на сцену Гамлетом в «Гамлете-уроке». Гамлета она впервые играла ещё студенткой.

Фильмы с Аллой Демидовой: главные роли

Алла Демидова в кино. Фото © «Дневные звёзды», режиссёр Игорь Таланкин, сценаристы Игорь Таланкин, Ольга Берггольц

Кинодебют Аллы Демидовой состоялся ещё в студенчестве: в 1957 году она мелькнула в эпизоде «Ленинградской симфонии». Настоящее начало случилось в 1966-м, когда Игорь Таланкин снял её в «Дневных звёздах» в роли поэтессы Ольги Берггольц. С тех пор режиссёр звал Демидову во все свои картины, а она шутила, что стала для Таланкина талисманом. Вот её главные роли в кино.

Главные роли Аллы Демидовой в кино. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

В 1968 году на экраны вышли сразу шесть фильмов с Демидовой, и журнал «Советский экран» назвал её самой перспективной актрисой. Среди них был «Щит и меч», один из лидеров советского проката, хотя сама актриса позже считала, что сниматься там не стоило. Роль Марии Спиридоновой в «Шестом июля» принесла ей Государственную премию СССР, но, по словам Демидовой, награду оформили позже и привязали к «Бегству мистера Мак-Кинли».

В «Зеркале» Андрея Тарковского Демидова сыграла Лизу, сотрудницу типографии. Герцогиня Мальборо из «Стакана воды» вышла такой убедительной, что непохожесть на прототип никто даже не обсуждал. У Игоря Масленникова актриса сыграла Лору Лайонс в «Собаке Баскервилей», а в «Пиковой даме» стала рассказчицей. От бытовых ролей она отказывалась принципиально, даже от «Гаража» и «Служебного романа» Эльдара Рязанова.

Второе дыхание кинокарьеры пришло в 2000-х. Роль богатой вдовы в «Настройщике» Киры Муратовой принесла Демидовой «Нику», «Золотого орла» и «Золотого овна». Потом было «Вечное возвращение» Муратовой с Олегом Табаковым. Всего у неё больше 50 ролей в кино.

Голос поэзии: Ахматова, Цветаева, Бродский

Алла Демидова читает стихи Ахматовой, Цветаевой и Бродского. Фото © ТАСС / Роман Денисов

Первый поэтический вечер Демидовой устроил в конце 1980-х в Милане Джорджо Стрелер. С середины 1990-х такие программы стали для неё отдельным жанром, почти театром одной актрисы. Микрофоном Демидова не пользуется, а тексты держит перед собой, как Святослав Рихтер держал на концертах ноты, хотя знал музыку наизусть. Стихи иностранных авторов в переводе она со сцены не читает.

Главный автор в её репертуаре — Анна Ахматова. «Реквием» Демидова исполняла с оркестром «Виртуозы Москвы» Владимира Спивакова, а в 2016 году «Поэма без героя» стала спектаклем «Гоголь-центра» в её постановке. В 2018 году за эту работу актриса получила «Золотую маску» как лучшая драматическая актриса. Сценическое решение во многом выросло из её книги «Ахматовские зеркала».

Цветаеву в исполнении Демидовой зрители услышали ещё в 1986 году в телепрограмме «О времени и о себе». Для телевидения она записала и «Тёмные аллеи» Ивана Бунина. В 2022 году в Центральном доме литераторов прошёл её вечер «Мои любимые стихи: от Пушкина до Бродского». Иосиф Бродский принадлежал к поколению, чьи книги долго не издавали на родине, как и прозу Сергея Довлатова, которую теперь разбирают на цитаты. А в сентябре 90 лет исполнилось и петербургскому поэту Александру Кушнеру.

Книги Аллы Демидовой

Книги Аллы Демидовой о театре, поэзии и коллегах. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Писать Демидова начала ещё студенткой: когда не хватало стипендии, брала интервью и сочиняла заметки для газет. Первая книга актрисы, «Вторая реальность», вышла в 1980 году и рассказывала о профессии. Почти в каждой следующей есть люди, с которыми её свела сцена: Иннокентий Смоктуновский, Владимир Высоцкий, Анатолий Эфрос. Вот главные книги Аллы Демидовой. «Вторая реальность» (1980)

«А скажите, Иннокентий Михайлович…» (1988)

«Владимир Высоцкий, каким знаю и люблю» (1989)

«Тени Зазеркалья» (1993)

«Бегущая строка памяти» (2000)

«Ахматовские зеркала» (2004)

«Зеркальный лабиринт» (2013)

«Ностальгия — это память» (2016)

«Итальянские путешествия» (2017)

«Мой Высоцкий» (2017)

«Всему на этом свете бывает конец...» (2018)

«Бегущая строка памяти» — биографическая проза, в которой актриса вспоминает собственную жизнь и своих современников. В книге «Всему на этом свете бывает конец...» Демидова рассказала историю эфросовского «Вишнёвого сада», и в 2018 году эта работа получила премию «Театральный роман». Ещё она составила сборник стихов Ахматовой «Дикий мёд» и написала к нему предисловие.

Личная жизнь: муж Владимир Валуцкий и семья

Личная жизнь Аллы Демидовой: брак с Владимиром Валуцким. Фото © ТАСС / Виктор Великжанин

С будущим мужем Алла Демидова познакомилась в 1961 году, уже учась в Щукинском. Её ровесник Владимир Валуцкий учился во ВГИКе и позже стал известным сценаристом. По его сценариям снимали «Семь невест ефрейтора Збруева», «Начальник Чукотки», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Зимнюю вишню» и фильмы о Шерлоке Холмсе. Поженились они в том же 1961 году.

Вместе Демидова и Валуцкий прожили 54 года. Секрет долгого брака актриса объясняла просто: им никогда не было скучно вдвоём. Хотя жили они по-разному: она любила путешествия и премьеры, он предпочитал оставаться дома. Единственный фильм Валуцкого с Демидовой — «Повесть о неизвестном актёре» 1977 года. От съёмок она пыталась отказаться и нарочно завысила гонорар, но условия приняли.

Общих детей у пары не было, и об этом Алла Демидова всегда говорила прямо: «Я никогда не хотела иметь детей. У меня нет материнского чувства». Эти её слова приводила «Комсомольская правда» в 2025 году. Владимира Валуцкого не стало 14 апреля 2015 года. С тех пор актриса живёт одна и называет это состояние не одиночеством, а уединением.

Награды и звания

Награды и звания Аллы Демидовой, народной артистки РСФСР. Фото © ТАСС / Владимир Родионов, Артём Геодакян

Наград у Аллы Демидовой немало, а звание в этом списке одно, и спутать его легко. Демидова — народная артистка РСФСР, а не СССР и не России. Десять лет назад, в день 80-летия, актрису поздравил президент и отметил её вклад в культуру. Все главные награды и звания мы собрали в таблицу.

Награды и звания Аллы Демидовой. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Алла Демидова сейчас: как актриса встречает 90-летие

Алла Демидова сейчас: как актриса отмечает 90-летие. Фото © ТАСС / Елена Афонина

В кино Алла Демидова не снимается с 2017 года, её последняя роль — Баба-яга в сказке «Мешок без дна». Зато о ней продолжают снимать. В 2021 году вышел документальный фильм Любови Аркус «Кто тебя победил никто», а в 2026 году режиссёры София Федорова и Никита Добрынин представили картину «Величие_отсутствия». Идею фильма им подсказал их преподаватель Александр Сокуров.

В феврале 2026 года актриса обращалась к врачам из-за проблем с сердцем. Шумных торжеств по случаю юбилеев она не любит. Пять лет назад, в день 85-летия, Демидова сказала ТАСС: «Никогда не бываю в Москве в это время». Зато юбилей отметят телевидение и библиотеки.

29 сентября телеканал «Культура» в 11:15 и 00:50 покажет архивную передачу 1986 года «О времени и о себе. Марина Цветаева», где стихи читает Демидова, а режиссёром выступил Роман Виктюк. В 20:50 на том же канале выйдет «2 Верник 2» с её участием. На ТВЦ в 13:45 актриса станет героиней программы Татьяны Устиновой «Мой герой». «Мосфильм. Золотая коллекция» покажет «Чайку» 1970 года [ПРОВЕРИТЬ время эфира].

В Кирове в городской библиотеке имени Пушкина 29 сентября пройдёт вечер «Демидова: Искусство быть». Девяносто лет, больше полувека на сцене, десятки ролей и книг. Алла Демидова так и не стала актрисой «для всех», зато её зритель остался с ней на всю жизнь. А о том, как сложились судьбы других актёров советского кино, мы рассказываем в подборке «Знаменитости СССР: тогда и сейчас».

Фото Аллы Демидовой: в молодости и сейчас

Мы собрали кадры от 1960-х до наших дней, а больше архивных кадров вы найдёте в подборке редких фото любимых актёров СССР.











Часто задаваемые вопросы

Главные вопросы об Алле Демидовой. Фото © ТАСС / Виктор Клюшкин

Сколько лет Алле Демидовой?

29 сентября 2026 года ей исполняется 90 лет. Родилась 29 сентября 1936 года в Москве.

29 сентября 2026 года ей исполняется 90 лет. Родилась 29 сентября 1936 года в Москве. Жива ли Алла Демидова и где она сейчас?

Да, жива и живёт в Москве. В кино не снимается с 2017 года.

Да, жива и живёт в Москве. В кино не снимается с 2017 года. Кто муж Аллы Демидовой и есть ли у неё дети?

Муж — сценарист Владимир Валуцкий, в браке они прожили 54 года, до его смерти в 2015 году. Детей у Аллы нет.

Муж — сценарист Владимир Валуцкий, в браке они прожили 54 года, до его смерти в 2015 году. Детей у Аллы нет. В каких фильмах снималась Алла Демидова?

Главные фильмы: «Дневные звёзды», «Щит и меч», «Зеркало», «Стакан воды», «Собака Баскервилей», «Настройщик».

Главные фильмы: «Дневные звёзды», «Щит и меч», «Зеркало», «Стакан воды», «Собака Баскервилей», «Настройщик». Какие книги написала Алла Демидова?

Главные книги: «Вторая реальность», «Бегущая строка памяти», «Ахматовские зеркала», «Всему на этом свете бывает конец...».

Главные книги: «Вторая реальность», «Бегущая строка памяти», «Ахматовские зеркала», «Всему на этом свете бывает конец...». Чьи стихи читает Алла Демидова? Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Иосифа Бродского, а также прозу Ивана Бунина.