Шёлк, ладан и булыжник в воске: как караваны связали мир и Древнюю Русь

24 сентября праздник отмечают люди, которых чаще ждут из рейса, чем застают дома: дальнобойщики, экипажи торговых судов и моряки кораблей сопровождения. Международный день караванщика учредила в 1995 году Международная ассоциация по рационализации транспортно-грузовых операций. Верблюды в этой истории тоже будут, но позже. По случаю праздника мы вспомнили, как товары путешествовали по миру задолго до фур и контейнеровозов и как в эту огромную сеть встроилась Древняя Русь.

Самурай из Англии и люди с верблюдами

Уильям Адамс и история Дня караванщика. Фото © Wikipedia

Дату выбрали в честь мореплавателя Уильяма Адамса: он родился 24 сентября 1564 года. В 1600 году он первым из англичан добрался до Японии, стал советником Токугавы и получил имя Миура Андзин. Слово «караван» изначально означало группу путников с вьючными животными: торговцы шли вместе, чтобы выручать друг друга в опасном пути. Перед дальней дорогой и мы замираем на минуту, чтобы присесть на дорожку. Какие ещё 6 привычек выдают русского человека в любой стране?

Великий шёлковый путь: смертная казнь за гусеницу

В первом веке до нашей эры караванная дорога связала две великие державы древности, Китай и Рим. Китайцы везли на запад шёлк, а взамен получали серебро, золото и шерсть. Секрет ткани берегли всерьёз: за попытку вывезти из страны яйца шелкопряда полагалась смертная казнь. Путь шёл через степи, пустыни и горные перевалы Центральной Азии, и в каждом городе купцы продавали часть груза. Самарканд, например, превратился в настоящий перекрёсток знаний.

Вместе с тюками по маршруту путешествовали идеи. Буддизм распространился по Азии во многом благодаря купцам, которые несли веру вместе с товаром. Была у пути и тёмная сторона: многие учёные считают, что по нему шла и чума. При этом ни один торговец не проходил дорогу целиком. Груз передавали от оазиса к оазису, как эстафетную палочку, и каждый посредник накидывал к цене свою долю. Так медленная, но живая сеть связала полмира задолго до того, как появилось слово «глобализация».

Ладан, перец и корица дороже серебра

Путь благовоний и специй: ладан, перец и корица. Фото © Freepik

Южнее пролегал Путь благовоний: верблюды несли из Аравии ладан и мирру, без которых не обходился ни один храм. Египетским жрецам каждый год требовались тонны смол, а Нерону приписывают фразу, будто на похороны жены он сжёг больше ладана, чем Аравия производит за год. По морю в Европу плыли перец, гвоздика и корица, и к Венеции их цена вырастала в сотни раз. Теперь пряности есть на любой кухне, а у выпечки свои сюжеты: кто и когда придумал наши любимые торты.

Янтарь и соль: сокровища, которые возили на край света

Севернее сложился Янтарный путь. Балтийский янтарь расходился по всей Европе, а кусочки этой смолы археологи нашли даже в гробнице Тутанхамона, за тысячи километров от моря. Не меньше ценили соль: римская Соляная дорога вела от Остии к Адриатике, а ценность соли сравнивали с приличной частью жалованья легионера. В Германии соль везли из Люнебурга в Любек для рыбацких флотов. Позже купцы из этих немецких городов станут частыми гостями на Руси.

Из варяг в греки и не только: дороги Древней Руси

Торговые пути Древней Руси: из варяг в греки. Фото © Wikipedia / Николай Константинович Рерих.

Русь торговала задолго до монгольского нашествия, уже в IX–X веках. Самым известным маршрутом стал путь «из варяг в греки», который по рекам Восточной Европы связал Скандинавию с Византией. Не менее важным был Волжский путь в Волжскую Булгарию и мусульманские страны Востока. Ещё одна дорога вела из Киева в Подунавье, на земли нынешних Баварии и Австрии. Позже к ним добавился Южно-Балтийский путь к славянскому Поморью и городам Северной Германии.

Главным товаром Руси были пушнина и воск: мех куницы и белки ценили за тепло и престиж, а воск уходил на огромные церковные свечи. Историки называют их нефтью и газом того времени. Своего серебра на Руси не было, поэтому монету везли сначала с Востока, а потом с Запада. Из Византии доставляли амфоры и церковную утварь, из дальних краёв привозили грецкие орехи и шёлк. А гребни для волос в Новгороде предпочитали делать из самшита: на севере он не растёт, и его везли с Кавказа.

Новгород: торговая столица Севера

В скандинавских сагах есть купец по прозвищу Меховой Бьёрн. Его называли «хольмгардсфари», то есть «ездок в Новгород», и для таких торговцев в языке появилось отдельное слово. Путь по Балтике был опасным: в 1130 году по дороге с Готланда затонули семь новгородских ладей вместе с товаром. Купцы объединялись в общины, самой влиятельной стало Иванское купечество у церкви Иоанна Предтечи на Опоках. Покровительницей торговли считалась святая Параскева Пятница.

Ганза в Новгороде: булыжник вместо воска

Ганзейская торговля в Новгороде и обманы купцов. Фото © Wikipedia / Васнецов, Аполлинарий Михайлович

В XIII–XV веках балтийскую торговлю держал Ганзейский союз немецких городов. Новгород в него не входил, зато здесь работала одна из четырёх главных контор Ганзы, как в Лондоне, Брюгге и Бергене. На Немецком дворе жили до 200 купцов. В кредит не торговали, меняли товар на товар. Хитрили все: ганзейцы недоливали мёд, и археологи нашли крышку бочки с дыркой, чтобы пальцем проверять уровень. Сегодня её не опознать, как и эти 8 странных предметов из советского быта.

Новгородцы в долгу не оставались и утяжеляли воск камнями. В 1416 году во фламандском Брюгге в партии новгородского воска нашли булыжник, к которому привязали кирпичи и весло: всё вместе весило больше 76 фунтов. Немцы тоже давали поводы для жалоб: власти Ревеля возмущались, что молодые стажёры играют в Новгороде в кости и развлекаются с местными дамами в бане. После присоединения Новгорода к Москве двор закрыли в 1494 году, но слава торгового города пережила века.

Ладьи и верблюжьи караваны давно ушли в прошлое, а сама работа осталась прежней: довезти груз целым и вовремя. Теперь её делают дальнобойщики, капитаны торговых судов и экипажи кораблей сопровождения. Благодаря им полки магазинов не пустеют, а посылки с другого края света приходят всего за считаные дни. Сказать спасибо тем, кто проводит за баранкой по многу часов, никогда не поздно, а заодно стоит напомнить им про 7 привычек водителей, из-за которых они теряют здоровье.