Кто и когда придумал наши любимые торты: от случайных ошибок до дипломатических вызовов

У каждого из нас есть тот самый вкус детства: кусок торта, запах которого мгновенно возвращает в атмосферу праздничного застолья. Но многие ли задумывались, кто на самом деле стоит за историей любимых десертов? За каждым знакомым ломтиком прячутся дворцовые интриги, кулинарные дуэли и целые исторические эпохи. «Медовик» родился из дерзости молодого повара, «Прага» стала московским ответом венграм, а «Наполеон» стал гастрономической шуткой над французским императором. Пять тортов — пять судеб.

Медовик: дерзость молодого повара против вкусов императрицы.

Торт «Медовик»: история десерта при дворе Александра I. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ksenz-E

Один из символов русской кухни появился при дворе Александра I. Молодой придворный кондитер, только что принятый на кухню, не знал, что императрица Елизавета Алексеевна терпеть не могла мёд, но приготовил ей торт именно с ним. Десерт понравился ей настолько, что она попросила рецепт и, узнав секрет, не разгневалась, а рассмеялась и наградила смельчака за отвагу. Документальных подтверждений у этой истории нет.

Готовят «Медовик» из тонких медовых коржей: тесто заваривают на водяной бане с мёдом и содой, поэтому оно получается мягким и хорошо пропитывается сметанным кремом. По мнению историков кухни, это скорее адаптация европейской медовой выпечки, немецкого медового пирога и польского медовника, чем исконно русское изобретение. Но именно в России торт обрёл ту самую форму и стал «своим», как и старинные русские отчества вроде Фомича и Добрынича, о которых Life.ru рассказывал.

Наполеон: сладкая месть побеждённому императору

Торт «Наполеон»: почему его пекли только дома в СССР. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MShev

Слоёный торт придумали в 1912 году к столетию победы над французской армией, и сперва он выглядел как треугольные пирожные — намёк на треуголку Бонапарта, а сахарная пудра сверху символизировала снег, который погубил захватчиков. В отличие от фабричных «Киевского» и «Ленинградского», «Наполеон» в СССР почти всегда пекли дома: доступные продукты компенсировали возню с тонкой раскаткой десятка коржей и капризным кремом на маргарине.

«Из-за этого домашний «Наполеон» превратился в главный экзамен на кулинарное мастерство — его не покупали готовым, а передавали по наследству вместе со скалкой и секретами идеальной нарезки стопки горячих коржей. За ним не стояли очереди в магазинах, потому что главным местом его производства была домашняя кухня накануне Нового года или дня рождения», — рассказывает шоколатье, шеф-кондитер и технолог кондитерского производства, преподаватель Колледжа РОСБИОТЕХ Инга Беляева.

Прага: как ресторан на Арбате обошёл венский «Захер»

Торт «Прага»: история создания и рецепт Гуральника. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Julia's Graphicland

Автором шоколадного торта стал Владимир Гуральник, начальник кондитерского цеха ресторана «Прага», одного из самых престижных заведений советской Москвы. По одной из версий, рецепт родился в обмене опытом с приезжавшими чехословацкими кондитерами и стал упрощённой версией австрийского торта «Захер». Похожая история случается и в других кухнях: Life.ru собрал девять легендарных булок и пирогов для хлеботрипа по российским городам.

Чтобы сделать десерт доступным для массового производства, Гуральник упростил рецептуру: «вместо четырёх видов крема оставил один — знаменитый «Пражский», добавил тонкий слой абрикосового джема под шоколадную глазурь, который давал необходимую кислинку, и пропитал бисквит не ликёром, а простым сахарно-коньячным сиропом», — объясняет Инга Беляева. Благодаря ГОСТу рецепт разошёлся по всем кондитерским фабрикам СССР, и москвичи выстраивались в очереди за фирменной «Прагой».

Ленинградский: песочный конкурент для «Киевского»

Торт «Ленинградский»: история песочного торта из Ленинграда. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SviatlanaLaza

Рецепт торта в начале 1960-х разработала Виктория Татарская, технолог кафе-магазина «Норд» на Невском проспекте. Название выбрали намеренно, для соперничества с популярным украинским тортом, чтобы у Северной столицы появился свой узнаваемый бренд. Советская промышленность делала ставку в основном на бисквиты, которые часто оказывались в дефиците, а песочное тесто было экономичнее и позволяло выпускать десерт массово.

«Ленинградский» кардинально отличается от большинства советских тортов своим строением. Его основу составляют не пышные мягкие бисквиты, а тонкие хрустящие слои песочного теста. Между ними проложена прослойка из масляного крема «Шарлотт» с добавлением какао-порошка, который придаёт начинке глубокий шоколадный вкус и плотную текстуру», — уточняет эксперт. Балансирует жирность крема традиционная кисленькая нотка — обычно это абрикосовый джем, знакомый и по рецепту московской «Праги».

Шахтёрский: энергия для смены без грамма муки

Торт «Шахтёрский»: история десерта без муки с Донбасса. Фото © ТАСС / Александр Река

В индустриальном сердце Донбасса в 1960–1970-е годы родился десерт без единого грамма муки — плотный торт из молотых орехов, горького шоколада и яиц, внешне похожий на сам уголь: тёмный срез со светлыми вкраплениями. Его готовили в столовых при шахтах и кондитерских цехах крупных предприятий, и название быстро прижилось среди рабочих, для которых крепкий вкус и сытность значили не меньше, чем подача, а история хранила память о целом регионе.

«Орехи давали долгую энергию для смены под землёй, а шоколад восстанавливал силы. Отсутствие муки делало торт безопасным для тяжёлой работы: такой кусок не осядет камнем в желудке перед спуском в забой, но даст нужный запас прочности на глубине», — объясняет Инга Беляева. Похожую народную память о простых вещах и привычных словах Life.ru находил и в материале о том, что на самом деле скрывается за необычными названиями белорусской кухни — от бабки до колдунов.

Пять тортов складываются в живую карту эпох, характеров и городов, а не просто в список рецептов из старых книг. За плечами скромного ломтика может стоять династия кондитеров, дворцовый анекдот или трудовая смена под землёй. Может, поэтому мы так любим доставать эти рецепты по праздникам, ведь вместе с тортом на стол попадает кусочек истории. А вспомнить другие приметы детства поможет тест: узнаете ли вы семь кукольных мультфильмов родом из СССР по одному-единственному герою.