Тот самый «Медовик» из детства: секрет, который превращает сухие коржи в нежное чудо Оглавление Ингредиенты для медовика Для коржей: Для сметанного крема: Классический рецепт коржей для медовика Ингредиенты для классических коржей: Шаг 1. Готовим медовую основу Шаг 2. Вводим яйца Шаг 3. Добавляем соду Шаг 4. Замешиваем тесто Шаг 5. Охлаждаем Шаг 6. Раскатываем и выпекаем Шаг 7. Обрезаем коржи Заварной медовик: в чём разница Ингредиенты для заварного медовика: Шаг 1. Завариваем медовую массу Шаг 2. Добавляем соду и кипяток Шаг 3. Вводим яйца и остальную муку Шаг 4. Охлаждаем и выпекаем Медовик без раскатки коржей (ленивый способ) Ингредиенты для ленивого медовика: Шаг 1. Смешиваем жидкие ингредиенты Шаг 2. Добавляем сухие компоненты Шаг 3. Формируем коржи без раскатки Шаг 4. Выпекаем Как испечь коржи: в духовке и на сковороде Сметанный крем для медовика Ингредиенты для сметанного крема: Шаг 1. Охлаждаем сметану Шаг 2. Взбиваем Шаг 3. Добавляем цедру Шаг 4. Охлаждаем крем Сборка и пропитка медовика Частые ошибки при приготовлении медовика Первая ошибка — недостаточно прогреть медовую массу Вторая ошибка — не погасить соду Третья ошибка — слишком много муки Четвёртая ошибка — раскатка без пергамента Пятая ошибка — недостаточная пропитка Шестая ошибка — жидкий крем FAQ — ответы на частые вопросы Сколько нужно пропитывать медовик перед подачей? Чем заварной медовик отличается от классического? Можно ли приготовить медовик без раскатки коржей? Какой крем лучше для медовика? Можно ли испечь медовик на сковороде? Что делать, если коржи получились сухими? Классический медовик пошагово, с фото: коржи, заварной способ, без раскатки, в духовке и на сковороде. Готовим медовик в домашних условиях — Life.ru. Медовик как в детстве: пошаговый рецепт и секреты любимого торта. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Классический медовик — это тонкие медовые коржи, нежный крем и та самая ностальгия, когда одним кусочком хочется вернуться в детство. У торта есть главный секрет: коржам нужно «отдохнуть», иначе они останутся сухими и колючими, а не превратятся в мягкий, пропитанный торт.

Кстати, если вам когда-нибудь казалось, что домашняя выпечка — это долго и дорого, загляните в материал «9 часов и килограмм счастья: сколько стоит испечь дома медовик из детства». Там как раз про время, стоимость и то самое удовольствие, которое сложно измерить в рублях.

Ингредиенты для медовика

На торт диаметром 20–22 см, примерно на 8–10 порций, нам понадобятся:

Для коржей:

мука пшеничная — 450 г,

мёд натуральный — 100 г,

сахар — 200 г,

масло сливочное — 100 г,

яйца — 3 штуки,

сода — 1 чайная ложка,

соль — щепотка.

Для сметанного крема:

сметана 25–30% — 800 г,

сахарная пудра — 180 г,

ванильный сахар — 1 чайная ложка,

цедра лимона — по желанию.

Ингридиенты для медовика. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Foxy

Классический рецепт коржей для медовика

Здесь важны две вещи: не пересушить тесто и не сделать его слишком крутым. Если муки уйдёт больше, чем нужно, коржи получатся жёсткими, и никакой крем их полностью не спасёт.

Время подготовки: 30 минут плюс 1 час на охлаждение теста.

Время приготовления: 6–8 минут на каждый корж.

Ингредиенты для классических коржей:

мука — 450 г,

мёд — 100 г,

сахар — 200 г,

сливочное масло — 100 г,

яйца — 3 штуки,

сода — 1 чайная ложка,

соль — щепотка.

Шаг 1. Готовим медовую основу

В кастрюле соединяем мёд, сахар и сливочное масло. Ставим на небольшой огонь и прогреваем, помешивая, пока масса не станет однородной. Не кипятим, нам нужна тёплая карамельная смесь.

Шаг 2. Вводим яйца

Снимаем кастрюлю с огня, даём массе чуть остыть и по одному вбиваем яйца. Каждый раз хорошо перемешиваем венчиком, чтобы яйца не свернулись.

Шаг 3. Добавляем соду

Всыпаем соду и быстро перемешиваем. Масса начнёт пениться и светлеть — это нормально. Если сода не погашена и тесто не увеличилось в объёме, коржи могут получиться плотными и с неприятным привкусом.

Шаг 4. Замешиваем тесто

Частями вводим просеянную муку с солью. Сначала мешаем ложкой, затем выкладываем на стол и замешиваем мягкое, слегка липкое тесто. Муку добавляем только при необходимости: если тесто слишком крутое, коржи будут сухими.

Как сделать тесто для медовика. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Foxy

Шаг 5. Охлаждаем

Делим тесто на 8–10 частей, формируем шарики, заворачиваем в плёнку и убираем в холодильник минимум на 1 час.

Шаг 6. Раскатываем и выпекаем

Каждый шарик раскатываем на пергаменте очень тонко, примерно 1–2 мм. Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке 6–8 минут, пока корж не станет золотистым.

Шаг 7. Обрезаем коржи

Горячие коржи сразу обрезаем по шаблону — тарелке или кольцу. Обрезки не выбрасываем: они пойдут на посыпку.

Как раскатать коржи для медовика. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maksym Fesenko

Заварной медовик: в чём разница

Рецепт заварного медовика отличается способом приготовления теста: мёд, масло и сахар мы прогреваем вместе с мукой или завариваем их в кастрюле. Благодаря этому тесто становится более пластичным, коржи — нежнее, а вкус — глубже.

Время подготовки: 25 минут плюс 1 час на охлаждение.

Время приготовления: 5–7 минут на корж.

Ингредиенты для заварного медовика:

мука — 400 г,

мёд — 120 г,

сахар — 180 г,

сливочное масло — 100 г,

яйца — 3 штуки,

сода — 1 чайная ложка,

кипяток — 80 мл,

соль — щепотка.

Шаг 1. Завариваем медовую массу

В кастрюле соединяем мёд, сахар, масло и половину муки. Прогреваем на водяной бане, постоянно помешивая, пока масса не станет гладкой и тягучей.

Шаг 2. Добавляем соду и кипяток

Всыпаем соду, перемешиваем, затем тонкой струйкой вливаем кипяток. Масса начнёт пузыриться и увеличиваться. Держим на бане ещё минуту.

Шаг 3. Вводим яйца и остальную муку

Снимаем с бани, немного остужаем, по одному вводим яйца. Затем добавляем оставшуюся муку с солью и замешиваем мягкое тесто.

Шаг 4. Охлаждаем и выпекаем

Охлаждаем тесто в холодильнике 1 час, раскатываем тонкие коржи и выпекаем при 180 °C 5–7 минут. Заварной медовик получается особенно нежным, поэтому он хорош с густым сметанным кремом.

Коржи для медовика на сковороде. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ksenz-E

Медовик без раскатки коржей (ленивый способ)

Коржи ленивого медовика не требуют тонкой раскатки: тесто распределяем ложкой или лопаткой прямо на пергаменте.

Время подготовки: 15 минут.

Время приготовления: 6–8 минут на корж.

Ингредиенты для ленивого медовика:

мука — 300 г,

мёд — 80 г,

сахар — 150 г,

сливочное масло — 80 г,

яйца — 2 штуки,

сода — 1 чайная ложка,

сметана — 100 г,

соль — щепотка.

Шаг 1. Смешиваем жидкие ингредиенты

В миске соединяем мёд, сахар, растопленное масло, яйца и сметану. Перемешиваем венчиком до однородности.

Шаг 2. Добавляем сухие компоненты

Всыпаем соду, соль и муку. Замешиваем тесто, по консистенции похожее на густую сметану.

Шаг 3. Формируем коржи без раскатки

На пергамент выкладываем 2–3 столовые ложки теста и размазываем тонким кругом. Можно использовать силиконовый коврик или кольцо.

Шаг 4. Выпекаем

Выпекаем при 180 °C 6–8 минут. Коржи получаются мягкими и быстро пропитываются.

Как испечь коржи: в духовке и на сковороде

Раскатанные коржи выкладываем на пергамент и выпекаем при 180 °C 5–8 минут. Важно следить: как только края подрумянились, достаём. Пересушенные коржи будут ломаться.

Медовик на сковороде выручает, если духовки нет или не хочется её греть. Разогреваем сухую сковороду с толстым дном на среднем огне. Выкладываем тонко раскатанный корж и готовим 1–2 минуты с одной стороны, затем переворачиваем и держим ещё 1–2 минуты. Такой способ даёт более мягкие коржи, но требует внимания: они быстро подгорают.

Сметанный крем для медовика

Он не перебивает медовый вкус, хорошо пропитывает коржи и не требует варки. А ещё крем может быть заварным, сливочным и творожным.

Время приготовления: 10 минут + 30–60 минут в холодильнике.

Ингредиенты для сметанного крема:

сметана 25–30% — 800 г,

сахарная пудра — 180 г,

ванильный сахар — 1 чайная ложка,

цедра лимона — по желанию.

Шаг 1. Охлаждаем сметану

Сметана должна быть холодной. Если она комнатной температуры, крем может получиться жидким. Если сметана недостаточно густая, можно добавить сливки-фиксатор или откинуть её на марлю на пару часов.

Шаг 2. Взбиваем

В миске соединяем сметану, сахарную пудру и ванильный сахар. Взбиваем миксером на средней скорости 3–5 минут, пока масса не станет пышной и гладкой.

Крем для медовика: сметанный, творожный или со сгущенкой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / HannaTor

Шаг 3. Добавляем цедру

По желанию вводим мелко натёртую лимонную цедру. Она даст свежую нотку и сделает вкус медовика более ярким.

Шаг 4. Охлаждаем крем

Убираем крем в холодильник на 30–60 минут.

Сборка и пропитка медовика

Собираем медовик: на блюдо кладём первый корж, промазываем сметанным кремом, накрываем следующим и повторяем. Верх и бока тоже покрываем кремом. Обрезки измельчаем в крошку и посыпаем торт сверху и с боков.

Теперь главное — пропитка. Медовик нужно выдержать в холодильнике не меньше 8 часов, а лучше 9–12. За это время коржи впитают крем, станут мягкими и дадут тот самый вкус. Если подать торт сразу, он будет казаться суховатым, даже если крем удался.

Частые ошибки в приготовлении медовика. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kostina IG

Частые ошибки при приготовлении медовика

Первая ошибка — недостаточно прогреть медовую массу

Если мёд, масло и сахар не станут однородными, тесто будет крупинками, а коржи — неравномерными.

Вторая ошибка — не погасить соду

Сода должна прореагировать с кислой средой или с горячей медовой массой. Иначе в готовом торте останется мыльный привкус.

Третья ошибка — слишком много муки

Как только тесто перестало липнуть к рукам, остановитесь. Лучше чуть мягче, чем круче: лишняя мука сделает медовик сухим.

Четвёртая ошибка — раскатка без пергамента

Раскатывайте сразу на бумаге для выпечки и переносите вместе с ней.

Пятая ошибка — недостаточная пропитка

Медовик — не тот торт, который можно собрать и сразу подать. Дайте ему ночь.

Шестая ошибка — жидкий крем

Если сметана слабая, добавьте загуститель или используйте более жирный продукт. Иначе коржи разъедутся.

Сколько надо пропитывать медовик. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Julie208

FAQ — ответы на частые вопросы

Сколько нужно пропитывать медовик перед подачей?

Минимум 8 часов, оптимально — 9–12 часов в холодильнике. Если торт большой и коржи плотные, лучше оставить его на ночь.

Чем заварной медовик отличается от классического?

Заварной медовик готовится с прогреванием муки или теста на водяной бане. Это делает коржи более пластичными и влажными. Классический медовик чаще получается более слоистым и суховатым, но при хорошей пропитке тоже становится очень нежным.

Можно ли приготовить медовик без раскатки коржей?

Да. Медовик без раскатки коржей рецепт предполагает, что тесто распределяется ложкой или лопаткой на пергаменте. Такой ленивый рецепт экономит время, но требует аккуратности: коржи должны быть тонкими, иначе они не пропитаются равномерно.

Какой крем лучше для медовика?

Самый популярный — сметанный. Он освежает и не перебивает мёд, также можно попробовать творожный. Если хотите более сытный вариант, сделайте из сливочного масла со сгущёнкой.

Можно ли испечь медовик на сковороде?

Да. Жарим тонкие коржи на сухой сковороде по 1–2 минуты с каждой стороны. Они получаются мягче, чем в духовке, но требуют внимания, чтобы не подгорели.

Что делать, если коржи получились сухими?

Увеличьте количество крема, дайте торту постоять 12 часов и обязательно заверните его в плёнку или поставьте в контейнер, чтобы он не заветрился. Если коржи совсем жёсткие, можно слегка сбрызнуть их молоком с мёдом перед сборкой.

Смело экспериментируйте: добавляйте в крем ягоды, орехи, шоколадную крошку или корицу. Медовик по классическому рецепту — это база, а дальше начинается ваша кулинарная история. Удивите близких домашним тортом, поделитесь кусочком с теми, кого любите, и пусть медовый аромат наполнит дом теплом.

Авторы Божена Зажицкая