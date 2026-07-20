9 часов и килограмм счастья: сколько стоит испечь дома медовик из детства

В Международный день торта, который отмечается 20 июля, экономист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко по просьбе Life.ru подсчитал, во сколько в 2026 году обойдётся домашняя выпечка. Для расчётов эксперт выбрал классический рецепт медовика, цена которого в кондитерских или супермаркетах начинается от 3000 руб./кг.

«Для торта я, как и многие любители домашней выпечки, выбрал классический рецепт медовика — проверенный временем и всегда беспроигрышный. Что касается выходных параметров, то готовое изделие весит ровно 1 килограмм, а по времени следует учесть, что активная работа займёт около часа, однако затем потребуется ещё как минимум 8 часов на пропитку — без этого никуда», — рассказал Щербаченко.

Экономист детально расписал состав и затраты на ингредиенты. Для теста потребуются: мёд (100 г — 120 рублей), сливочное масло (80 г — 90 рублей), три яйца категории С1 (100 рублей), сахар (180 г — 15 рублей), мука (320 г — 21 рубль), сода и ванильный сахар по вкусу. Общая стоимость коржей составила 346 рублей. Для крема понадобятся сметана 20% (500 г — 230 рублей) и сгущённое молоко (200 г — 118 рублей), что в сумме даёт 348 рублей.

«А теперь, как нетрудно подсчитать, общая сумма ингредиентов для домашнего медовика в 2026 году составляет 346 плюс 348 — и получается ровно 694 рубля. Согласитесь, приятный бюджет для такого вкусного и основательного десерта», — подытожил эксперт.

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