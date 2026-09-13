Эклеры в домашних условиях: пошаговый рецепт с фото Оглавление Ингредиенты для эклеров Как приготовить заварное тесто для эклеров Шаг 1. Смешиваем основу Шаг 2. Добавляем муку Шаг 3. Завариваем тесто Шаг 4. Добавляем яйца Шаг 5. Определяем готовность теста Как выпекать эклеры, чтобы они не осели Шаг 1. Готовим духовку Шаг 2. Отсаживаем будущие эклеры Шаг 3. Ставим в духовку Шаг 4. Оставляем в духовке на 10 минут Шаг 5. Полностью остужаем Классический заварной крем для эклеров Шаг 1. Готовим яичную основу Шаг 2. Вливаем молоко Шаг 3. Завариваем смесь Шаг 4. Добавляем масло и ваниль Шаг 5. Остужаем крем Глазурь для эклеров Шаг 1. Подготавливаем шоколад Шаг 2. Нагреваем сливки Шаг 3. Добавляем масло Шаг 4. Остужаем глазурь Сборка эклеров Шаг 1. Подготавливаем эклеры Шаг 2. Наполняем кремом Шаг 3. Наносим глазурь Шаг 4. Стабилизируем в холодильнике Частые ошибки при приготовлении эклеров FAQ — ответы на частые вопросы Почему эклеры не поднимаются в духовке? Можно ли приготовить тесто для эклеров заранее? Сколько хранятся эклеры с заварным кремом? Классический рецепт эклеров с заварным тестом, кремом и глазурью. Пошагово, с фото и разбором частых ошибок — готовим эклеры в домашних условиях. Эклеры как в кондитерской в домашних условиях: пошаговый рецепт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Fenton

Вы когда-нибудь замирали у витрины кондитерской, разглядывая ровные ряды эклеров, и думали: «Ну это точно экзамен на шеф-кондитера»? И зря! Приготовить настоящие эклеры в домашних условиях очень даже возможно.

Классический эклер — это продолговатая булочка из заварного теста с кремом внутри и глазурью сверху. Почему она получается полой? Всё дело в паре. Когда влажное тесто попадает в горячую духовку, вода превращается в пар, тесто поднимается, а корочка схватывается. Внутри остаётся воздушная камера — идеальное место для крема. Это и есть магия рецепта заварных эклеров. Давайте разбираться.

Ингредиенты для эклеров

Начнём с теста. Это база для всех эклеров, профитролей и даже некоторых видов шу. Список необходимого, к слову, очень простой:

вода — 120 мл,

молоко — 120 мл,

сливочное масло — 100 г,

соль — 1/2 чайной ложки,

сахар — 1 чайная ложка,

мука — 150 г,

яйца — 4 штуки (может понадобиться 3–5, зависит от размера)

Этого количества теста хватит примерно на 15 эклеров.

Для крема и глазури ингредиенты будут ниже, в своих разделах. Двигаемся пошагово: испекли основу — перешли к начинке.

Ингридиенты для теста шу для эклеров. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vladislav Noseek

Как приготовить заварное тесто для эклеров

Время подготовки: 15 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Это классический рецепт заварного теста для эклеров, который можно освоить один раз и повторять всю жизнь.

Шаг 1. Смешиваем основу

В кастрюле соединяем воду, молоко, сливочное масло, соль и сахар. Ставим на средний огонь и доводим до активного кипения, помешивая, чтобы масло полностью разошлось.

Шаг 2. Добавляем муку

Как только смесь закипит, снимаем кастрюлю с огня и сразу засыпаем муку. Быстро вымешиваем ложкой или лопаткой: масса должна собраться в комок и перестать липнуть к стенкам.

Шаг 3. Завариваем тесто

Возвращаем кастрюлю на небольшой огонь и прогреваем тесто ещё минуту-две, постоянно перемешивая. Так на поверхности муки образуется тонкая плёнка, которая потом поможет эклерам лучше подняться.

Шаг 4. Добавляем яйца

Перекладываем тесто в миску и даём ему чуть остыть — до тёплого состояния, поэтому в холодильник ставить не надо. Вбиваем яйца по одному. Каждое следующее добавляем только после того, как предыдущее полностью вмешалось.

Шаг 5. Определяем готовность теста

Тесто готово, когда оно блестит, держит форму и медленно сползает с лопатки широкой «лентой» или образует характерный «клюв». Если масса слишком густая, добавляем ещё немного яйца; если жидкая — ложку муки.

Каким должно быть тесто для эклеров. Фото © Shutterstock / FOTODOM / HungryCat

Как выпекать эклеры, чтобы они не осели

Время подготовки: 10 минут.

Время приготовления: 25–35 минут.

Этот этап решает всё: даже идеальное тесто можно загубить, если неправильно вести себя с духовкой.

Шаг 1. Готовим духовку

Разогреваем духовку до 200 °C. Противень застилаем пергаментом. Если есть кондитерский мешок с насадкой «звёздочка» или «круг», отлично; если нет — подойдёт плотный пакет с отрезанным уголком.

Шаг 2. Отсаживаем будущие эклеры

Перекладываем тесто в мешок. Отсаживаем полоски длиной 10–12 см на расстоянии 4–5 см друг от друга. Можно помочь себе влажной ложкой или пальцем, сглаживая верхушки.

Какую форму для эклеров выбрать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / by.lira

Шаг 3. Ставим в духовку

Отправляем противень в духовку на 15 минут при 200 °C. Затем снижаем температуру до 170 °C и печём ещё 15–20 минут. Дверцу не открываем! Даже щёлочка выпустит пар, и эклеры осядут.

Шаг 4. Оставляем в духовке на 10 минут

Когда эклеры станут золотистыми и сухими на вид, выключаем духовку, приоткрываем дверцу и оставляем их внутри ещё на 10 минут. Так они досохнут и не потеряют форму.

Шаг 5. Полностью остужаем

Достаём эклеры и полностью остужаем на решётке. Только после этого можно думать о креме.

Классический заварной крем для эклеров

Время подготовки: 10 минут.

Время приготовления: 10 минут плюс охлаждение.

Мы сделаем базовый заварной крем, тот самый, который чаще всего имеют в виду, когда говорят об эклерах.

Ингредиенты:

молоко — 500 мл,

желток — 4 штуки,

сахар — 120 г,

кукурузный крахмал — 40 г,

мука — 1 столовая ложка (по желанию, для плотности),

ванильный экстракт — 1 чайная ложка,

сливочное масло — 30 г.

Шаг 1. Готовим яичную основу

Растираем желтки с сахаром до светлой массы. Добавляем крахмал и муку, перемешиваем венчиком до однородности.

Шаг 2. Вливаем молоко

Молоко доводим почти до кипения. Тонкой струйкой вливаем горячее молоко в желтковую смесь, постоянно помешивая, чтобы желтки не свернулись.

Шаг 3. Завариваем смесь

Возвращаем смесь в кастрюлю и варим на медленном огне, постоянно помешивая, пока крем не станет густым и не начнёт «пыхтеть». Это занимает 3–5 минут.

Шаг 4. Добавляем масло и ваниль

Снимаем с огня, добавляем сливочное масло и ванильный экстракт. Перемешиваем до гладкости.

Шаг 5. Остужаем крем

Накрываем крем плёнкой в контакт и остужаем до комнатной температуры, затем убираем в холодильник минимум на 1 час.

Скажем прямо: заварной крем — не единственный, который подходит для эклеров. Собрали для вас все варианты в рецептами в отдельной статье.

Классический заварной крем для эклеров. Фото © Shutterstock / FOTODOM / stock-enjoy

Глазурь для эклеров

Время подготовки: 5 минут.

Время приготовления: 5 минут.

Глазурь может быть шоколадной, кофейной или даже ягодной — экспериментируйте.

Ингредиенты:

тёмный шоколад — 100 г,

сливки 33% — 50 мл,

сливочное масло — 10 г.

Шаг 1. Подготавливаем шоколад

Нарезаем шоколад небольшими кусочками и складываем в миску.

Шаг 2. Нагреваем сливки

Сливки нагреваем почти до кипения, но не кипятим. Заливаем ими шоколад и оставляем на минуту.

Шаг 3. Добавляем масло

Добавляем сливочное масло и размешиваем до гладкой, блестящей массы. Если глазурь кажется густой, добавляем ещё ложку тёплых сливок.

Шаг 4. Остужаем глазурь

Даём глазури чуть остыть, чтобы она не стекала слишком быстро, но оставалась жидкой.

Как приготовить шоколадную глазурь для эклеров. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Сборка эклеров

Время: 20 минут.

Самое приятное: превращаем эклеры по классическому рецепту в домашних условиях в те самые пирожные, которые и на витрину поставить не стыдно.

Шаг 1. Подготавливаем эклеры

В нижней части каждого эклера делаем небольшое отверстие: кондитерским шприцем, узкой насадкой или просто зубочисткой, если крем густой.

Шаг 2. Наполняем кремом

Наполняем эклеры кремом. Не жалеем, но и не перебарщиваем: булочка должна стать тяжёлой, но не лопнуть. Если крема много, лучше сделать два отверстия.

Шаг 3. Наносим глазурь

Верх эклера обмакиваем в глазурь или поливаем ею ложкой. Даём лишнему стечь.

Шаг 4. Стабилизируем в холодильнике

Убираем эклеры в холодильник на 30–40 минут, чтобы крем стабилизировался, а глазурь схватилась. После этого можно подавать.

Помадка для эклеров — как сделать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mehmet Cetin

Частые ошибки при приготовлении эклеров

Первая ошибка — слишком жидкое или слишком густое тесто. Если оно растекается как блинное, эклеры расползутся. Если стоит колом, внутри будет плотный мякиш. Ориентируйтесь на «клюв» и блеск.

Вторая ошибка — мало яиц. Яйца добавляют влагу и пар, который поднимает тесто. Но и перебарщивать не стоит: лишняя жидкость не даст корочке схватиться.

Третья ошибка — открытая духовка. Первые 15 минут эклеры должны сидеть в закрытой духовке, как в парной. Иначе они осядут и больше не поднимутся.

Четвёртая ошибка — низкая температура. При 160 °C тесто будет сохнуть, а не расти. Начинаем с 200 °C, потом снижаем.

Пятая ошибка — недосушенные эклеры. Если достать их сразу, они осядут при остывании. Дайте им постоять в выключенной духовке с приоткрытой дверцей.

Шестая ошибка — горячий крем. Тёплый заварной крем размягчит тесто и потечёт. Полностью охладите его перед сборкой.

FAQ — ответы на частые вопросы

Почему эклеры не поднимаются в духовке?

Чаще всего причина в тесте: оно слишком жидкое, в нём мало яиц или мука плохо заварилась. Также эклеры не поднимутся, если духовка недостаточно разогрета или вы открыли дверцу в первые минуты выпечки. Проверьте температуру и не заглядывайте внутрь раньше времени.

Можно ли приготовить тесто для эклеров заранее?

Да, можно. Заварное тесто хранят в холодильнике до 24 часов, плотно накрыв плёнкой. Перед отсаживанием дайте ему согреться до комнатной температуры и слегка перемешайте. Если тесто стало слишком густым, добавьте немного яйца или молока. Правда, свежее тесто всё же ведёт себя предсказуемее.

Сколько хранятся эклеры с заварным кремом?

В холодильнике — до 24 часов, максимум до 36, если крем был хорошо охлаждён и эклеры лежат в закрытом контейнере. Заварной крем — скоропортящийся продукт, поэтому не оставляйте эклеры при комнатной температуре дольше чем на 2 часа. Если хотите заготовить впрок, храните отдельно пустые булочки и крем, а собирайте перед подачей.

Вот и всё: теперь у вас простой рецепт эклеров в домашних условиях, который можно повторять снова и снова. Пробуйте, удивляйте, экспериментируйте с кремами и глазурями. А если захотите сравнить эклеры с их младшими родственниками, загляните в статью о профитролях — у них много общего.

Авторы Божена Зажицкая