От нежного белкового до творожного: 5 кремов для эклеров, которые не подведут на празднике Оглавление Классический заварной крем Шаг 1. Подготавливаем основу Шаг 2. Смешиваем сухие компоненты Шаг 3. Нагреваем молоко Шаг 4. Завариваем крем Охлаждаем Белковый крем Шаг 1. Готовим сироп Шаг 2. Взбиваем белки Шаг 3. Соединяем сироп и белки Шаг 4. Добавляем ваниль Творожный крем Шаг 1. Подготавливаем творожную основу Шаг 2. Взбиваем сливки Шаг 3. Соединяем компоненты Шаг 4. Охлаждаем Масляный крем как в детстве — со сгущёнкой Шаг 1. Подготавливаем масло Шаг 2. Добавляем сгущёнку Шаг 3. Вливаем сливки Шаг 4. Охлаждаем Глазурь и помадка для эклеров Шоколадная глазурь Помадка для эклеров Как выбрать крем: что дольше хранится и держит форму FAQ — ответы на частые вопросы Какой крем для эклеров дольше хранится? Можно ли приготовить крем для эклеров заранее? Чем полить эклеры вместо глазури? Рецепты крема для эклеров: классический заварной, белковый, творожный, масляный. Как выбрать крем, который дольше держит форму — в материале Life.ru. Крем для тех самых эклеров как в детстве: заварной, масляный, творожный, белковый. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Хотите удивить гостей и домашних эклерами, но не знаете, какой крем выбрать? Классический заварной, лёгкий белковый, нежный творожный, сливочный пломбир или проверенный масляный со сгущёнкой — вариантов масса. Идеальные эклеры учимся готовить по специальному пошаговому гайду, а сегодня разбираемся с той самой начинкой, которая будет таять во рту и повышать уровень эндорфинов.

Классический заварной крем

Это тот самый крем для эклеров классический рецепт, который помнят из детства. Густой, ванильный, бархатистый. Он одинаково хорош и для домашних эклеров, и для торта.

Время подготовки: 15 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Ингредиенты:

молоко — 500 мл,

желтки — 4 штуки,

сахар — 150 г,

кукурузный крахмал — 40 г,

мука — 20 г,

ванильный экстракт — 1 чайная ложка,

соль — 1 щепотка,

сливочное масло — 30 г.

Шаг 1. Подготавливаем основу

Отделяем желтки от белков, добавляем сахар, соль и взбиваем венчиком до светлой массы. Не нужно превращать в пышный крем — просто растворяем сахар.

Шаг 2. Смешиваем сухие компоненты

Просеиваем крахмал и муку прямо в желтковую массу. Перемешиваем до однородности, чтобы не было комочков.

Шаг 3. Нагреваем молоко

Наливаем молоко в кастрюлю и доводим почти до кипения. Важно не кипятить бурно, иначе крем может свернуться.

Шаг 4. Завариваем крем

Тонкой струйкой вливаем горячее молоко в желтковую смесь, постоянно помешивая. Затем возвращаем всё в кастрюлю и варим на среднем огне, пока крем не станет густым.

Охлаждаем

Снимаем кастрюлю с огня, добавляем сливочное масло и ваниль. Накрываем плёнкой в контакт и остужаем.

Такой крем для эклеров в домашних условиях получается универсальным: он держит форму и не растекается.

Белковый крем

Белковый крем для эклеров. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Рецепт белкового крема для эклеров — это воздушность, лёгкость и эффект «облака». Он отлично подходит для пирожных, если хочется чего-то не очень жирного, но всё ещё праздничного.

Время подготовки: 20 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Ингредиенты:

белок — 4 штуки,

сахар — 200 г,

вода — 80 мл,

лимонная кислота — 1 щепотка,

ванильный экстракт — 1 чайная ложка.

Шаг 1. Готовим сироп

Соединяем сахар и воду в сотейнике и варим сироп до стадии «мягкого шарика». Если нет термометра, ориентируемся на каплю: она должна собираться в мягкий шарик в холодной воде.

Шаг 2. Взбиваем белки

Взбиваем белки с лимонной кислотой до устойчивых пиков. Масса должна быть глянцевой и не падать с венчика.

Шаг 3. Соединяем сироп и белки

Тонкой струйкой вливаем горячий сироп во взбитые белки, не прекращая взбивать. Продолжаем до тех пор, пока крем не станет плотным и тёплым.

Шаг 4. Добавляем ваниль

Аккуратно вмешиваем ванильный экстракт.

Такой белковый крем для эклеров хорош тем, что он почти невесомый, но при этом отлично держит форму.

Творожный крем

Творожный крем для эклеров и профитролей. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Творожный крем для эклеров — это современно, нежно и чуть-чуть полезнее классики. Если вы любите десерты с лёгкой кислинкой, этот вариант для вас.

Время подготовки и приготовления: 15 минут.

Ингредиенты:

творожный сыр или мягкий творог — 300 г,

сливки 33% — 150 мл,

сахарная пудра — 80 г,

ванильный экстракт — 1 чайная ложка,

цедра половины лимона.

Шаг 1. Подготавливаем творожную основу

Протираем творог через сито или берём готовый творожный сыр. Если используем творог, он должен быть сухим.

Шаг 2. Взбиваем сливки

Охлаждаем сливки и взбиваем их с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Не переусердствуем, чтобы не получить масло.

Шаг 3. Соединяем компоненты

Аккуратно вмешиваем творожную массу в сливки, добавляем ваниль и цедру. Перемешиваем лопаткой снизу вверх.

Шаг 4. Охлаждаем

Убираем крем в холодильник на 30 минут. После этого он готов к использованию.

Это отличная начинка для эклеров, если хочется свежего вкуса.

Масляный крем как в детстве — со сгущёнкой

Масляный крем со сгущенкой для эклеров как в детстве. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Масляный крем для эклеров — это классика советской кулинарии. Предлагаем немного поностальгировать.

Время подготовки: 10 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Ингредиенты:

сливочное масло — 200 г,

сгущённое молоко — 100 г,

сливки 33% — 50 мл,

ванильный экстракт — 1 чайная ложка,

соль — 1 щепотка.

Шаг 1. Подготавливаем масло

Заранее достаём масло из холодильника, чтобы оно стало мягким. Взбиваем его до пышности.

Шаг 2. Добавляем сгущёнку

Продолжаем взбивать и постепенно вводим сгущённое молоко. Масса должна стать однородной и глянцевой.

Шаг 3. Вливаем сливки

Добавляем сливки комнатной температуры, ваниль и соль. Взбиваем ещё пару минут.

Шаг 4. Охлаждаем

Убираем крем в холодильник на 20 минут. Так он лучше держит форму.

Если хотите сделать крем пломбир для эклеров, добавьте к маслу вместо сгущёнки и сливок 150 г сахара, 2 яйца, 200 мл молока и 1 столовую ложку кукурузного крахмала — получится более лёгкая текстура. А если заменить масло в масляном креме жирными сливками, то крем получится сливочным.

Глазурь и помадка для эклеров

Чем покрыть эклеры? Тут есть где разгуляться. Помадка для эклеров — это глянец и яркость. Глазурь для эклеров — шоколадный финиш. А шоколадная глазурь для эклеров — классика, которую любят все.

Шоколадная глазурь

Шоколадная глазурь для эклеров. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Время приготовления: 5 минут.

Ингредиенты для шоколадной глазури:

тёмный шоколад — 100 г,

сливки 33% — 50 мл,

сливочное масло — 20 г.

Растапливаем шоколад на водяной бане, добавляем сливки и масло. Перемешиваем до гладкости.

Помадка для эклеров

Время приготовления: 5 минут.

Ингредиенты для помадки:

сахарная пудра — 150 г,

молоко — 2-3 столовых ложки,

какао — 1 чайная ложка,

ванильный экстракт — 1 чайная ложка.

Соединяем пудру, какао, молоко и ваниль. Растираем до консистенции густой сметаны.

Окунаем верхушки эклеров в глазурь или наносим помадку ложкой. Даём застыть при комнатной температуре. Если хочется яркости, добавьте каплю красителя. Можно посыпать толчёными орехами, сублимированными ягодами, декоративными посыпками.

Как выбрать крем: что дольше хранится и держит форму

Выбор крема — это вопрос не только вкуса, но и практичности.

Заварной крем хранится в холодильнике до 24 часов, но лучше съесть его в день приготовления. Белковый крем менее устойчив: до 12 часов. Творожный крем хранится до 24 часов, если творог был свежим. Масляный крем со сгущёнкой — чемпион по хранению: до 3 суток в холодильнике. Глазурь и помадка хранятся отдельно до 5 дней.

Если вам нужна начинка для эклеров, которая не подведёт на празднике, выбирайте масляный или пломбир. А если хочется лёгкости — белковый или творожный.

FAQ — ответы на частые вопросы

Какой крем для эклеров дольше хранится?

Дольше всего хранится масляный крем, особенно со сгущёнкой — до 3 суток в холодильнике. Заварной и творожный лучше съесть в течение суток.

Можно ли приготовить крем для эклеров заранее?

Да, можно. Заварной, творожный и масляный кремы спокойно живут в холодильнике до 24 часов. Белковый лучше готовить в день подачи. Глазурь и помадку тоже можно сделать заранее.

Чем полить эклеры вместо глазури?

Вместо глазури используйте помадку, растопленный шоколад, карамель или даже сметанный крем с сахарной пудрой. А если хочется необычного — попробуйте солёную карамель.

Смело экспериментируйте с ингредиентами и вкусами! Пусть домашние эклеры станут вашим маленьким праздником. Ещё больше рецептов и идей выпечки — в нашем специальном разделе.

Авторы Божена Зажицкая