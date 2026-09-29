Не выбрасывайте бабушкину люстру! Коллекционер рассказал, какие модели стоят десятки тысяч

Пользовательница соцсети выставила в интернет на продажу люстры от прежних хозяев квартиры и получила письмо от незнакомца. Он подробно расписал: пятирожковая люстра в стиле ампир с дюралюминиевым каркасом под медь и плафонами из матового стекла стоит до четырёх тысяч рублей, а хозяйка просит слишком мало. Пост собрал больше 70 тысяч просмотров. Life.ru спросил коллекционера, сколько на самом деле стоят советские люстры и почему хрусталь порой уходит за копейки.

Почему советские люстры снова в цене

Сколько стоят советские люстры и почему на них вернулась мода. Фото © YouTube / Alex Avers, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Директор «Музея СССР на Охотном Ряду» и коллекционер Александр Попов уверен: мода на всё советское вернулась, и люстры тут не исключение. «Советский стиль сейчас становится популярным. Соответственно, цена зависит от времени, от материала, от тиража и, естественно, от сохранности. Вся эта совокупность и даёт цену», — объясняет он. Бабушкины плафоны молодёжь вешает охотно, хотя от одного вида некоторых советских блюд зумерам становится плохо.

Почему одна и та же люстра стоит и 500, и 5000 рублей

Главная ловушка в том, что на сайтах объявлений продают всё подряд: и знатоки, и хозяева бабушкиных антресолей. «На площадках для прямых продаж между покупателями выставляют товары и те, кто очень хорошо разбирается, и те, кто не разбирается вообще. Поэтому разбег цен может быть невероятно большой. Я с этим сталкивался», — рассказывает Попов. Отсюда и чудеса: одинаковые люстры в соседних объявлениях отличаются по цене в десять раз.

Покупателю тоже стоит держать ухо востро. «Многие фотографируют с таких ракурсов, где не видно дефектов. А люстра — это такой предмет, который весьма сложно пересылать, тем более часто просят предоплату», — предупреждает коллекционер. Поэтому просите у продавца снимки со всех сторон при хорошем свете, уточняйте, все ли плафоны целы, и по возможности забирайте покупку сами, чтобы сразу проверить её. Стекло в посылке — лотерея, и выигрыш достаётся покупателю крайне редко.

Висюльки из пластика: около тысячи рублей

Советская люстра с пластиковыми висюльками: цена в 2026 году. Фото © YouTube / Oksana Matyash, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Первая в списке — люстра-каскад с прозрачными подвесками. Издалека она блестит почти как хрусталь, но на деле это обычный пластик. «Это около тысячи рублей, может, чуть дешевле или дороже. Если всё в порядке и они большие, то до трёх тысяч», — оценивает Александр Попов. У таких висюлек есть и бытовой минус: пыль они собирают как магнит. А ведь пыль лишь одна из вещей, которые в обычной квартире незаметно портят вам здоровье.

Плафоны-вазы: классика советского ширпотреба

Советская люстра с плафонами-вазами: сколько стоит ширпотреб. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Люстру с белыми стеклянными плафонами в форме ваз, внутри которых прячутся лампочки, помнит почти каждый. Кто-то видел её над кухонным столом у бабушки, кто-то в родительской гостиной, иногда с мелкими цветочками на стекле. Увы, дефицитом она не была никогда. «Она чуть получше, до трёх тысяч, думаю, две-три тысячи. Это всё выпускалось в массовых объёмах. Их немало, и спрос на такие люстры невысокий», — говорит Попов.

Бутоны и стаканы под потолком: три-четыре тысячи

Потолочная люстра СССР с янтарными плафонами-бутонами: цена. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Эти люстры не свисали, а прижимались к потолку, плафоны у них похожи на закрытые бутоны или стаканы. Коллекционеру больше по душе янтарный вариант, но разницы в цене нет. «Здесь нет эксклюзива, это массовое производство. Конечно, незнающие люди могут их и за 500 рублей продать, а могут и бесплатно отдать», — признаётся эксперт. Обычная цена около трёх тысяч, а потолок, по словам Попова, три-четыре, изредка пять.

Всё дело в материале: это не хрусталь, а прессованное стекло, изделия поздних лет, и отличить его несложно по ровному штампованному узору. Выходит, незнакомец из соцсетей со своей оценкой в три-четыре тысячи за пятирожковую люстру почти попал в точку, а хозяйка и правда могла продешевить. Зато тёплый янтарный свет таких люстр до сих пор создаёт тот самый домашний уют, ради которого русские так обожают носить тапочки и переобуваются у самого порога. А уют, как известно, в рублях не измерить!

Хрусталь 50-х и довоенные люстры: десятки тысяч

Хрустальные люстры 50-х и довоенные «комиссарские»: цена. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С настоящим хрусталём разговор совсем другой, и цена порой начинается от пятидесяти тысяч. «Если это довоенные вещи или хотя бы пятидесятые годы, они хорошо светятся и могут стоить десятки тысяч: и десять, и двадцать, и тридцать. А довоенные точно могут стоить выше пятидесяти тысяч, если они в хорошем состоянии и в полном комплекте», — объясняет Александр Попов.

Хрустальные висюльки: две тысячи вместо пятидесяти

Советская люстра с хрустальными подвесками стоит до 50 тысяч. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самая обидная история связана с люстрой с «висюльками» из хрусталя. Стоит она около пятидесяти тысяч рублей. «То есть незнающий человек может эти хрустальные люстры продать тысячи за две, а по факту они стоят пятьдесят. Бывает и такое, это антикварный рынок», — разводит руками Попов. Чаще всего так поступают те, кому надо срочно освободить квартиру или просто поскорее избавиться от старой вещи.

Так что не спешите отдавать бабушкину люстру за пятьсот рублей «лишь бы забрали». Сначала присмотритесь к подвескам, узнайте год выпуска и проверьте, все ли детали на месте. «Тем не менее со временем всего советского становится меньше, и за счёт этого растёт и цена, и спрос», — напоминает коллекционер. Вещи из СССР вообще умеют хранить память: иногда одного предмета хватит, чтобы вспомнить целую эпоху. Попробуйте вернуть героям фильмов СССР все шесть их знаменитых вещей.