Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 сентября, 13:30

Не выбрасывайте бабушкину люстру! Коллекционер рассказал, какие модели стоят десятки тысяч

Оглавление
Почему советские люстры снова в цене
Почему одна и та же люстра стоит и 500, и 5000 рублей
Висюльки из пластика: около тысячи рублей
Плафоны-вазы: классика советского ширпотреба
Бутоны и стаканы под потолком: три-четыре тысячи
Хрусталь 50-х и довоенные люстры: десятки тысяч
Хрустальные висюльки: две тысячи вместо пятидесяти

Советскую люстру легко отдать за 500 рублей, а потом узнать, что она стоила 50 тысяч. Life.ru расспросил коллекционера, сколько на самом деле стоят пластиковые висюльки, плафоны-вазы, янтарные бутоны и хрусталь и как не продешевить при продаже.

Сколько стоят советские люстры: коллекционер назвал реальные цены. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сколько стоят советские люстры: коллекционер назвал реальные цены. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пользовательница соцсети выставила в интернет на продажу люстры от прежних хозяев квартиры и получила письмо от незнакомца. Он подробно расписал: пятирожковая люстра в стиле ампир с дюралюминиевым каркасом под медь и плафонами из матового стекла стоит до четырёх тысяч рублей, а хозяйка просит слишком мало. Пост собрал больше 70 тысяч просмотров. Life.ru спросил коллекционера, сколько на самом деле стоят советские люстры и почему хрусталь порой уходит за копейки.

Почему советские люстры снова в цене

Сколько стоят советские люстры и почему на них вернулась мода. Фото © YouTube / Alex Avers, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сколько стоят советские люстры и почему на них вернулась мода. Фото © YouTube / Alex Avers, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Директор «Музея СССР на Охотном Ряду» и коллекционер Александр Попов уверен: мода на всё советское вернулась, и люстры тут не исключение. «Советский стиль сейчас становится популярным. Соответственно, цена зависит от времени, от материала, от тиража и, естественно, от сохранности. Вся эта совокупность и даёт цену», — объясняет он. Бабушкины плафоны молодёжь вешает охотно, хотя от одного вида некоторых советских блюд зумерам становится плохо.

Почему одна и та же люстра стоит и 500, и 5000 рублей

Главная ловушка в том, что на сайтах объявлений продают всё подряд: и знатоки, и хозяева бабушкиных антресолей. «На площадках для прямых продаж между покупателями выставляют товары и те, кто очень хорошо разбирается, и те, кто не разбирается вообще. Поэтому разбег цен может быть невероятно большой. Я с этим сталкивался», — рассказывает Попов. Отсюда и чудеса: одинаковые люстры в соседних объявлениях отличаются по цене в десять раз.

Покупателю тоже стоит держать ухо востро. «Многие фотографируют с таких ракурсов, где не видно дефектов. А люстра — это такой предмет, который весьма сложно пересылать, тем более часто просят предоплату», — предупреждает коллекционер. Поэтому просите у продавца снимки со всех сторон при хорошем свете, уточняйте, все ли плафоны целы, и по возможности забирайте покупку сами, чтобы сразу проверить её. Стекло в посылке — лотерея, и выигрыш достаётся покупателю крайне редко.

Висюльки из пластика: около тысячи рублей

Советская люстра с пластиковыми висюльками: цена в 2026 году. Фото © YouTube / Oksana Matyash, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Советская люстра с пластиковыми висюльками: цена в 2026 году. Фото © YouTube / Oksana Matyash, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Первая в списке — люстра-каскад с прозрачными подвесками. Издалека она блестит почти как хрусталь, но на деле это обычный пластик. «Это около тысячи рублей, может, чуть дешевле или дороже. Если всё в порядке и они большие, то до трёх тысяч», — оценивает Александр Попов. У таких висюлек есть и бытовой минус: пыль они собирают как магнит. А ведь пыль лишь одна из вещей, которые в обычной квартире незаметно портят вам здоровье.

Плафоны-вазы: классика советского ширпотреба

Советская люстра с плафонами-вазами: сколько стоит ширпотреб. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Советская люстра с плафонами-вазами: сколько стоит ширпотреб. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Люстру с белыми стеклянными плафонами в форме ваз, внутри которых прячутся лампочки, помнит почти каждый. Кто-то видел её над кухонным столом у бабушки, кто-то в родительской гостиной, иногда с мелкими цветочками на стекле. Увы, дефицитом она не была никогда. «Она чуть получше, до трёх тысяч, думаю, две-три тысячи. Это всё выпускалось в массовых объёмах. Их немало, и спрос на такие люстры невысокий», — говорит Попов.

Бутоны и стаканы под потолком: три-четыре тысячи

Потолочная люстра СССР с янтарными плафонами-бутонами: цена. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Потолочная люстра СССР с янтарными плафонами-бутонами: цена. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Эти люстры не свисали, а прижимались к потолку, плафоны у них похожи на закрытые бутоны или стаканы. Коллекционеру больше по душе янтарный вариант, но разницы в цене нет. «Здесь нет эксклюзива, это массовое производство. Конечно, незнающие люди могут их и за 500 рублей продать, а могут и бесплатно отдать», — признаётся эксперт. Обычная цена около трёх тысяч, а потолок, по словам Попова, три-четыре, изредка пять.

Всё дело в материале: это не хрусталь, а прессованное стекло, изделия поздних лет, и отличить его несложно по ровному штампованному узору. Выходит, незнакомец из соцсетей со своей оценкой в три-четыре тысячи за пятирожковую люстру почти попал в точку, а хозяйка и правда могла продешевить. Зато тёплый янтарный свет таких люстр до сих пор создаёт тот самый домашний уют, ради которого русские так обожают носить тапочки и переобуваются у самого порога. А уют, как известно, в рублях не измерить!

Хрусталь 50-х и довоенные люстры: десятки тысяч

Хрустальные люстры 50-х и довоенные «комиссарские»: цена. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Хрустальные люстры 50-х и довоенные «комиссарские»: цена. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С настоящим хрусталём разговор совсем другой, и цена порой начинается от пятидесяти тысяч. «Если это довоенные вещи или хотя бы пятидесятые годы, они хорошо светятся и могут стоить десятки тысяч: и десять, и двадцать, и тридцать. А довоенные точно могут стоить выше пятидесяти тысяч, если они в хорошем состоянии и в полном комплекте», — объясняет Александр Попов.

Хрустальные висюльки: две тысячи вместо пятидесяти

Советская люстра с хрустальными подвесками стоит до 50 тысяч. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Советская люстра с хрустальными подвесками стоит до 50 тысяч. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самая обидная история связана с люстрой с «висюльками» из хрусталя. Стоит она около пятидесяти тысяч рублей. «То есть незнающий человек может эти хрустальные люстры продать тысячи за две, а по факту они стоят пятьдесят. Бывает и такое, это антикварный рынок», — разводит руками Попов. Чаще всего так поступают те, кому надо срочно освободить квартиру или просто поскорее избавиться от старой вещи.

Большое сердце за косухой: как байкеры уже 30 лет по кусочкам собирают души травмированных детей
Большое сердце за косухой: как байкеры уже 30 лет по кусочкам собирают души травмированных детей

Так что не спешите отдавать бабушкину люстру за пятьсот рублей «лишь бы забрали». Сначала присмотритесь к подвескам, узнайте год выпуска и проверьте, все ли детали на месте. «Тем не менее со временем всего советского становится меньше, и за счёт этого растёт и цена, и спрос», — напоминает коллекционер. Вещи из СССР вообще умеют хранить память: иногда одного предмета хватит, чтобы вспомнить целую эпоху. Попробуйте вернуть героям фильмов СССР все шесть их знаменитых вещей.

Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!

BannerImage
Екатерина Хмелева
  • Статьи
  • СССР
  • Лайфхаки
  • Комментарии Лайфу
  • Ностальгия
  • WOW
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar