Не только свечи и освежители воздуха: что ещё в обычной квартире незаметно портит вам здоровье

26 сентября отмечают Всемирный день здоровья окружающей среды. Обычно в связи с ним вспоминают промышленные выбросы и грязные водоёмы, хотя собственная квартира тоже часть этой среды. В ней мы сами зажигаем свечи, готовим ужин, распыляем ароматизаторы и закрываем окна, когда становится холодно. Как понять, что привычный уют влияет на качество воздуха? Life.ru собрал места и вещи, на которые стоит обратить внимание в первую очередь.

Плесень: почему одного пятна на стене достаточно, чтобы искать протечку?

Плесень в квартире: чем опасна сырость за шкафом и почему грибок возвращается после уборки? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Freedom365day

Наверняка вы замечали, что затирка между плиткой со временем темнеет, её протирают, а через несколько недель тёмные точки и налёт появляются снова. Причина обычно не в том, что пятно плохо отмыли. Плесени нужна постоянная влага: конденсат на холодной стене, протечка трубы, мокрый шов в ванной или мебель, придвинутая вплотную к сырому участку. Грибок может расти и там, куда редко заглядывают, — за шкафом, под обоями, около окна.

По данным ВОЗ, постоянная сырость и плесень в помещении связаны с повышенной частотой респираторных симптомов, аллергии и астмы. Это не значит, что любое пятно обязательно вызовет болезнь, ведь реакция у людей разная. Но если в квартире пахнет затхлостью, а у жильцов повторяются кашель, заложенность носа или свистящее дыхание, проблему нельзя оставлять до следующего ремонта.

Сначала находят и устраняют источник воды, затем очищают и высушивают повреждённое место. Просто закрасить пятно недостаточно. Специалисты советуют удалять видимую плесень независимо от её цвета или «названия», а не тратить силы на определение вида по фотографии. Если она вернулась, намокли большие участки отделки или есть скрытая протечка, потребуется осмотр и устранение причины. Life.ru отдельно разбирал, где в квартире появляется плесень и как действовать после её обнаружения.

Аромасвечи: может ли уютный огонёк загрязнять комнату?

Ароматические свечи дома: что попадает в воздух при горении и зачем проветривать комнату? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Marina Golovina

Даже свеча без заметной копоти — это источник горения. При её использовании в воздух попадают мелкие частицы, а их количество зависит от условий горения, длительности и проветривания. Ароматизированная свеча добавляет ещё и пахучие вещества. Конечно, называть любую свечу опасной при каждом зажигании было бы преувеличением, но регулярно жечь несколько штук в закрытой спальне — лишняя нагрузка на воздух.

Агентство по охране окружающей среды США относит горящие свечи к домашним источникам взвешенных частиц и рекомендует вентиляцию. Если очень хочется оставить вечерний ритуал, зажигайте свечи ненадолго, проветривайте комнату и не ставьте их на сквозняке, где пламя начинает коптить. Людям, которым дым или сильные запахи провоцируют симптомы астмы, разумнее обойтись без такого источника.

Освежитель воздуха: что происходит, когда мы скрываем запах аэрозолем?

Освежитель воздуха в квартире: почему приятный запах ещё не означает, что воздух стал чище? Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

В ванной пахнет сыростью, на кухне — вчерашним ужином, и рука тянется к баллончику. Но ароматизатор вряд ли устранит причину запаха, а только замаскирует. Более того, аэрозоли и освежители могут выделять летучие органические вещества, а некоторые ароматические компоненты вступают в реакции в воздухе с образованием дополнительных загрязнителей. Раздражение глаз и дыхательных путей особенно вероятно у чувствительных людей, в том числе при астме.

Начните с причины запаха: вынесите мусор, очистите слив или устраните сырость, затем проветрите. Если пользуетесь средством, соблюдайте инструкцию и не распыляйте его рядом с человеком, которому тяжело переносить резкие ароматы. Надпись «натуральный» сама по себе не гарантирует, что запах никого не раздражит.

Уборка: почему опасно смешивать средства ради «усиленного эффекта»?

Бытовая химия при уборке: почему нельзя смешивать хлорсодержащий отбеливатель с другими средствами? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Robert Petrovic

Порой вредную смесь готовят прямо в ванной, наносят одно средство на плитку, поверх — другое, а затем закрывают дверь. Особенно опасно соединять хлорсодержащий отбеливатель с другими очистителями, в том числе с аммиаком или кислотными составами, так как могут выделиться токсичные пары. Специалисты предупреждают, что дезинфицирующие средства нельзя смешивать, а при использовании отбеливателя нужно обеспечить приток свежего воздуха.

Для обычной уборки во многих ситуациях достаточно воды и моющего средства. Читайте этикетку, используйте состав по назначению, не увеличивайте концентрацию «на глаз» и открывайте дверь или окно, когда работаете с пахучими средствами. Если после случайного смешивания появились резкий запах, кашель или затруднение дыхания, сразу выйдите на свежий воздух и обратитесь за неотложной помощью.

Плита и сковорода: разве вреден только газ?

Дым от сковороды: почему пригорающее масло загрязняет воздух даже на электрической плите? Фото © Freepik

Частицы образуются и тогда, когда на электрической плите пригорает масло или еда. Газовая плита добавляет продукты сгорания, включая диоксид азота, который раздражает дыхательные пути и может усиливать симптомы у людей с астмой. Специалисты рекомендуют следить за исправностью газовых приборов и пользоваться вытяжкой с отводом воздуха наружу. Включайте её во время готовки и ненадолго оставляйте работать после, не допускайте сильного дымления масла. Если вытяжка только прогоняет воздух через фильтр обратно в комнату, проветривание остаётся особенно важным.

Пыль и сырость: где прячется то, чего не видно в воздухе?

Домашняя пыль: где прячутся аллергены и почему сухая уборка снова поднимает частицы в воздух? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Пыль скапливается в коврах, мягкой мебели и на полках, а при ходьбе или сухой уборке снова поднимается в воздух. В ней могут быть частицы пыльцы, шерсти, споры плесени и аллергены пылевых клещей. Для людей с аллергией это особенно ощутимо. Протирайте поверхности влажной тканью, регулярно очищайте текстиль и обслуживайте фильтры техники по инструкции.

Следите ещё и за влажностью: ориентир для дома — примерно 30–45%, а устойчивую сырость и протечки лучше устранять сразу. Такой диапазон приводит ГОСТ 30494-2011. Высокая влажность помогает расти плесени и пылевым клещам. Бесконтрольно включённый увлажнитель в комнате, где уже мокнут окна, проблему только усугубит.

Чтобы улучшить воздух в квартире, не нужна генеральная «стерилизация». Начните с самого заметного: устраните течь, включайте вытяжку при готовке, проветривайте после уборки и уменьшите количество дыма и сильных ароматов. Особого внимания заслуживают и ваши привычки, Life.ru как раз недавно рассказывал, какие повадки водителей вредят их здоровью.