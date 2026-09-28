Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что Национальную академию наук Украины давно следовало реформировать или закрыть, назвав её «бессмысленным пережитком СССР». Так она прокомментировала пожар в здании НАН в Киеве 28 сентября.

По словам парламентария, украинские академики за годы конфликта не внесли необходимого вклада в развитие противовоздушной обороны. Она связала произошедшее с неспособностью научного сообщества, по её оценке, перестроиться под потребности страны.

«Академики НИЧЕГО не сделали для развития ПВО, сидя в своей «пузырьковой» изоляции», — написала Безуглая.

Депутат также назвала произошедшее «причудливой, печальной кармой». Пожар в здании академии в центре Киева возник 28 сентября.

Ранее Life.ru рассказывал, как Безуглая критиковала работу украинской ПВО, утверждая, что она сбивает собственные самолёты и вертолёты. По словам депутата, проблема связана с неэффективностью системы и плохой координацией подразделений.