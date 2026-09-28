«Бессмысленный пережиток СССР»: Безуглая прошлась по погорельцам из Академии наук Украины
Безуглая призвала закрыть Академию наук Украины после пожара
Марьяна Безуглая. Обложка © Telegram / Марьяна Безуглая
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что Национальную академию наук Украины давно следовало реформировать или закрыть, назвав её «бессмысленным пережитком СССР». Так она прокомментировала пожар в здании НАН в Киеве 28 сентября.
По словам парламентария, украинские академики за годы конфликта не внесли необходимого вклада в развитие противовоздушной обороны. Она связала произошедшее с неспособностью научного сообщества, по её оценке, перестроиться под потребности страны.
«Академики НИЧЕГО не сделали для развития ПВО, сидя в своей «пузырьковой» изоляции», — написала Безуглая.
Депутат также назвала произошедшее «причудливой, печальной кармой». Пожар в здании академии в центре Киева возник 28 сентября.
Ранее Life.ru рассказывал, как Безуглая критиковала работу украинской ПВО, утверждая, что она сбивает собственные самолёты и вертолёты. По словам депутата, проблема связана с неэффективностью системы и плохой координацией подразделений.
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