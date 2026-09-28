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Опубликовано 28 сентября, 11:07

В Киеве горит здание Национальной академии наук Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Klochkov SCS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Klochkov SCS

Здание Национальной академии наук Украины горит в Киеве, пишут местные СМИ. Судя по сообщениям в Сети, из окон верхних этажей валит дым, видны языки пламени.

Официально причина пожара не указывалась. Есть ли пострадавшие и какова степень повреждения здания, неизвестно.

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Ранее в Днепропетровске загорелся офис украинского сервиса «Опендатабот». По данным властей, по зданию ударил беспилотник.

Больше новостей о ходе боевых действий и ситуации на Украине — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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