В Киеве горит здание Национальной академии наук Украины

Здание Национальной академии наук Украины горит в Киеве, пишут местные СМИ. Судя по сообщениям в Сети, из окон верхних этажей валит дым, видны языки пламени.

Официально причина пожара не указывалась. Есть ли пострадавшие и какова степень повреждения здания, неизвестно.

Ранее в Днепропетровске загорелся офис украинского сервиса «Опендатабот». По данным властей, по зданию ударил беспилотник.