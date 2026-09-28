В Киеве горит здание Национальной академии наук Украины
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Здание Национальной академии наук Украины горит в Киеве, пишут местные СМИ. Судя по сообщениям в Сети, из окон верхних этажей валит дым, видны языки пламени.
Официально причина пожара не указывалась. Есть ли пострадавшие и какова степень повреждения здания, неизвестно.
Ранее в Днепропетровске загорелся офис украинского сервиса «Опендатабот». По данным властей, по зданию ударил беспилотник.
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