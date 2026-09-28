В Киевской области после взрывов два склада охватил сильный пожар

В Киевской области после взрывов произошёл пожар на территории двух складов. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы и публикуют видео с места событий.

Видео © Телеграм / Киев Info

На опубликованных кадрах виден сильный огонь и густой дым над местом возгорания. Официальной информации о характере объектов и причинах пожара на данный момент не поступало.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что склады на территории Украины используются для хранения и распределения грузов, предназначенных для ВСУ. В ведомстве неоднократно сообщали о нанесении ударов по подобным объектам. А сегодня МО доложило, что ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома Васильков в Киевской области.