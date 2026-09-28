Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 сентября, 10:28

В Киевской области после взрывов два склада охватил сильный пожар

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

В Киевской области после взрывов произошёл пожар на территории двух складов. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы и публикуют видео с места событий.

Видео © Телеграм / Киев Info

На опубликованных кадрах виден сильный огонь и густой дым над местом возгорания. Официальной информации о характере объектов и причинах пожара на данный момент не поступало.

ВС РФ вывели из строя поддерживавший Starlink дата-центр «Космонова» в Киеве
ВС РФ вывели из строя поддерживавший Starlink дата-центр «Космонова» в Киеве

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что склады на территории Украины используются для хранения и распределения грузов, предназначенных для ВСУ. В ведомстве неоднократно сообщали о нанесении ударов по подобным объектам. А сегодня МО доложило, что ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома Васильков в Киевской области.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar