«Опендатабот» в Днепре попал под удар — в здании пожар
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Офис украинского сервиса «Опендатабот» (Opendatabot) в Днепре оказался под ударом, там пожар, сообщает издание УНИАН. О состоянии офиса и возможном ущербе компания пока не рассказала.
Глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа сообщил об ударе беспилотника по офисному зданию в центре города. По его словам, там возник пожар и есть разрушения. Относятся ли эти сведения к тому же зданию, где расположен офис «Опендатабота», пока не уточнялось.
Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что в стране сохраняется риск серьёзных перебоев с интернетом из-за ударов по дата-центрам и другой цифровой инфраструктуре. Атаке за помощь ВСУ подверглись Cosmonova, а также «Укртелеком» и «Дримлайн» в Киеве.
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