«Опендатабот» в Днепре попал под удар — в здании пожар

Офис украинского сервиса «Опендатабот» (Opendatabot) в Днепре оказался под ударом, там пожар, сообщает издание УНИАН. О состоянии офиса и возможном ущербе компания пока не рассказала.

Глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа сообщил об ударе беспилотника по офисному зданию в центре города. По его словам, там возник пожар и есть разрушения. Относятся ли эти сведения к тому же зданию, где расположен офис «Опендатабота», пока не уточнялось.