Тюльпан, трамплин и золотые мозги: 10 работ советских строителей, в которые до сих пор сложно поверить

9 августа страна отмечает День строителя — в 2026 году празднику исполняется 70 лет. Мы решили вспомнить не панельные девятиэтажки, а совсем другую сторону советского зодчества. В 1970–1980-е архитекторы получили редкую свободу и построили здания, похожие на декорации к фантастике: тюльпаны, летающие тарелки, дома-деревья. Одни стали визитками городов, другие заброшены в горах. Life.ru выбрал десять самых смелых построек СССР и разобрался, какие истории они хранят.

Омский музыкальный театр, который все называют трамплином

Омский музыкальный театр: почему его называют трамплином. Фото © Wikipedia / G0rn

Одни видят в здании рояль, другие — корабль с парусом, а омичи давно окрестили его трамплином, с которого нельзя съехать. Театр строили почти десять лет, сдать в срок не успели, и труппа переехала только в 1982 году. Зал обшили ясенем ради акустики, сцена умеет вращаться. Архитектор Наталья Белоусова, жена Александра Ширвиндта, настояла, чтобы в каждой гримёрке появился душ, что по тем временам было настоящей роскошью.

Санаторий «Дружба» в Ялте, который построили в форме летающей тарелки

Санаторий «Дружба» в Ялте: летающая тарелка на скале. Фото © Wikipedia / Dimant

Санаторий «Курпаты» знаменит корпусом «Дружба» — кольцом на трёх опорах, зависшим над скалой. Строили его советские и чехословацкие профсоюзы прямо на камне, поскольку места на пляже почти не оставалось. Здание на четыреста номеров сдали в 1985 году, внутри — бассейн с морской водой и смотровая площадка на высоте 56 метров. Необычную форму заметили киношники: санаторий «Курпаты» появился в голливудском блокбастере «Обитель зла: Возмездие» (2012) в роли секретной советской военной базы на Камчатке.

Институт робототехники в Петербурге, чья башня-тюльпан прятала манипулятор «Бурана»

Институт робототехники в Петербурге: башня-тюльпан и тайны «Бурана». Фото © ТАСС / Петр Ковалев

В парке «Сосновка» стоит башня, похожая на раскрывшийся тюльпан, — институт строили с 1973 по 1987 год. Вместе с антенной башня поднимается на 105 метров и скрывает лабораторию, где испытывали манипулятор «Бурана». Не менее загадочную историю хранит Успенский собор Кремля, чью 700-летнюю биографию Life.ru недавно разобрал по кирпичику. При институте работает музей, куда пускают группами по записи.

Екатеринбургский цирк, купол которого мог быть малахитовым

Екатеринбургский цирк: купол, который мог быть малахитовым. Фото © Wikipedia / A.Savin

Деревянное здание признали ветхим ещё в 1974 году, а новое, с куполом высотой 50 метров, открыли только в 1980-м. Купол хотели покрыть малахитовыми плитами, но конструкция не выдержала бы такого веса, поэтому от идеи отказались в пользу надёжности. Манеж рассчитан на 2500 зрителей, по фасаду идут двенадцать барельефов с цирковыми сюжетами. С 2023 года здание закрыто на реконструкцию. Сначала рассчитывали на два года работ. Недавно же выяснилось, что процесс затянется до 27-го года... Минимум.

Министерство автомобильных дорог Грузии, которое построили как дерево

Минавтодор Грузии в Тбилиси: здание в форме дерева. Фото © Wikipedia TheadoreTwombly

В центре Тбилиси стоит здание, похожее на гигантский строительный конструктор: бетонные блоки будто парят друг над другом, почти не касаясь земли. Автор проекта Георгий Чахава занимал пост замминистра дорожного строительства и выступил сразу архитектором и заказчиком. Корпуса подняли на опорах, а под ними сохранили деревья и ручей. С 2007 года здание — памятник архитектуры, сейчас там офис «Банка Грузии».

Тбилисский Дворец торжественных обрядов, который стал резиденцией миллиардера

Дворец торжественных обрядов в Тбилиси: судьба здания после СССР. Фото © Wikipedia / Mostafameraji

Советская власть заменяла церковные обряды светскими даже в архитектуре: для росписей по всей стране строили целые дворцы. Государственные символы охраняли не менее ревностно — тело Ленина в мавзолее пережило минимум девять нападений за полвека, о которых Life.ru недавно рассказал отдельно. Тбилисский дворец после распада СССР пустовал, а в 2002 году его купил бизнесмен Бадри Патаркацишвили.

Гостиница «Тарелка» в Домбае, которую подарил курорту президент Финляндии

Гостиница «Тарелка» в Домбае: подарок президента Финляндии. Фото © ТАСС / Мария Шаповал

До Домбая ведут крутые серпантины, а над курортом стоит настоящее НЛО — проверьте заодно, узнаете ли вы советские фильмы по одному кадру с дорогой. В 1969 году президент Финляндии Урхо Кекконен подарил курорту домик «Футуро»: его собрали из пластиковых панелей и подняли вертолётом на гору. Внутри уместились три комнаты и кухня на 25 метрах, а сдают домик целиком, на шесть человек.

Здание строительных контор колхозов в эстонской Рапла, похожее на приземлившийся НЛО

Административное здание в Рапла: эстонское НЛО советской эпохи. Фото © Wikipedia / Vaido Otsar

Местные зовут постройку пентагоном, хотя углов у неё заметно больше пяти. Корпус Rapla KEK возвели в 1970-х по проекту, где всё подчинили одной геометрии: восьмиугольными сделали и сам корпус, и пруд позади него, и даже светильники внутри. Сегодня здание называется Okta Centrum, а с 2015 года находится под охраной государства. Рассматривается вариант отдать его под музыкальную школу.

Здание Президиума Российской академии наук с «золотыми мозгами» на крыше

Президиум РАН: «золотые мозги» на крыше здания. Фото © Wikipedia / Михаил Иванович Лукин

Блестящую конструкцию на крыше высотки москвичи прозвали золотыми мозгами, хотя на деле она просто скрывает коммуникации. Комплекс строили с 1974 по 1990 год, а вторую очередь достроили лишь в 1998-м. Внизу разместили концертный и конференц-залы с зимним садом, наверху работают учёные. Часы с четырьмя циферблатами на фасаде много лет вообще не шли и заработали только в 2017 году.

Гелиокомплекс «Солнце» в Узбекистане, где на бетонной плите жарят омлет

Гелиокомплекс «Солнце» в Узбекистане: печь, где жарят омлет. Фото © Wikipedia / German Stimban

В 45 километрах от Ташкента стоит одна из двух крупнейших солнечных печей планеты, вторая находится во французских Пиренеях. Концентратор размером 54 на 47 метров состоит из 10 700 зеркал, а направляют на него лучи 62 гелиостата. За несколько секунд печь разогревает материал до 3000 градусов, а перед входом стоит миниатюрная копия, на которой туристам показывают, как за полчаса приготовить омлет.

Десять зданий — лишь малая толика советского наследия, которое до сих пор поражает воображение. Где-то смелость архитекторов упиралась в законы физики, где-то — в решения партийного руководства, но результат почти всегда получался неожиданным. Советские постройки продолжают удивлять и сегодня — так, мультяшные герои из «Трёх богатырей» неожиданно нашли поклонников по всему миру спустя двадцать лет. В этот День строителя стоит поднять кружку чая за тех, кто рискнул построить тарелки и тюльпаны.