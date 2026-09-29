Как выбрать собаку по своему психотипу: кто подойдёт интровертам, а кто — людям с чуткой душой
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Трогательный взгляд и смешные уши быстро покоряют сердце, но достаточно ли этого, чтобы выбрать собаку? Совместная жизнь порой оказывается совсем не такой, как мы представляли. Life.ru рассказывает, что стоит учесть, прежде чем привести домой четвероногого друга.
Как выбрать собаку по характеру: на что обратить внимание интровертам, экстравертам и эмпатам? Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / PetraPhoto, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Мы часто выбираем питомцев по первому впечатлению. Понравились трогательный взгляд, смешные уши или то, как щенок потянулся к нам при знакомстве. В этот момент легко представить будущую дружбу и совсем забыть о совместном быте. А потом окажется, что четвероногому другу постоянно нужны игры и компания, пока нам хочется тишины после работы. Или наоборот, мы мечтаем о напарнике для приключений, а питомец предпочитает спокойные прогулки и отдых на диване. Life.ru рассказывает, почему при выборе собаки важно учитывать не только эмоции, но и собственный характер, привычки и темперамент будущего любимца.
Что говорит наука о совместимости человека и собаки?
Характер собаки и хозяина: почему при выборе питомца важно учитывать привычки и образ жизни? Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Выбирать питомца по внешности — примерно как искать партнёра только по фотографии. Симпатия возникнет сразу, а потом выяснится, что одному нужна тишина, а другому — постоянная движуха. В исследовании, опубликованном в Science в 2022 году, порода объясняла около 9% различий в поведении собак. Это не значит, что остальные 91% зависят от воспитания. На поведение влияют разные факторы, а внутри одной породы встречаются очень непохожие животные. В исследовании 2019 года у 58 пар «человек — собака» обнаружили связь между уровнями кортизола в волосах хозяев и шерсти питомцев. Это аргумент в пользу эмоциональной связи, хотя изучали только породы бордер-колли и шелти. Но как выбрать породу под стать себе? И какие параметры нужно учитывать?
Пастушьи собаки — для организованных и увлечённых
Пастушьи породы собак: кому подойдут бордер-колли, шелти, австралийская овчарка и корги? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bachkova Natalia
Любите учиться и придумывать занятия? Присмотритесь к пастушьим породам. Их предков отбирали для управления стадом, поэтому у многих сохранились внимательность к движению и готовность взаимодействовать с человеком. Просто гулять по одному маршруту такому питомцу может быть скучно. Подойдут и общительный любитель спорта, и интроверт, увлечённый дрессировкой. Главное, чтобы вам нравилось объяснять, повторять и хвалить. К таким активным хвостикам относятся бордер-колли, австралийская овчарка, шелти, длинношёрстный колли и вельш-корги-пемброк.
Борзые — для интровертов, которым нравится гулять
Собака для интроверта: почему стоит присмотреться к борзым и что нужно знать об их характере? Фото © Shutterstock / FOTODOM / volofin
Цените спокойную компанию и не хотите каждую свободную минуту придумывать развлечения? Тогда вы точно понравитесь русской или афганской борзой! Среди них встречаются собаки, которые после хорошей прогулки охотно устраиваются рядом с хозяином и отдыхают. Такой ритм может понравиться интроверту: вместе погуляли, вернулись домой и занялись каждый своим делом. Но возможность вдоволь двигаться борзой всё равно нужна. Эти собаки — охотники, способные броситься за бегущим животным, поэтому для свободного бега потребуется безопасная огороженная территория. А спокойствие дома ещё не означает, что питомец легко перенесёт долгое одиночество.
Охотники — для общительных и деятельных
Ретриверы, спаниели и легавые: каким людям стоит присмотреться к подружейным охотничьим собакам? Фото © Shutterstock / FOTODOM / otsphoto
Ретриверов, спаниелей и легавых выводили для разных видов охоты, однако задача у них одна — работать на пару с человеком. Такие собаки подойдут любителям трудиться в команде, учиться чему-то новому и исследовать окружающий мир! Но следует помнить, что контактность собаки — не повод вообще не заниматься воспитанием, поэтому важно запастись терпением и быть готовым поддерживать активность питомца каждый день. Ну а самые популярные породы среди охотников — это лабрадор-ретривер, золотистый ретривер, английский кокер-спаниель, английский спрингер-спаниель, ирландский сеттер.
Гончие — для терпеливых исследователей
Гончие собаки: кому подойдут бигль, бассет-хаунд и другие любители долгих прогулок по следу? Фото © Shutterstock / FOTODOM / beagle
Любите сворачивать с привычного маршрута? У гончей тоже есть исследовательский азарт, только главный источник новостей — запахи. Эти собаки исторически шли по следу, поэтому прогулка может превратиться в долгое изучение одного куста. Если вы терпеливы, внимательны и быстро бегаете, тогда выбирайте биглей, бассет-хаундов или английских фоксхаундов. Правда, помните, что порой эти товарищи бывают голосисты...
Северные ездовые — для любителей путешествий
Северные ездовые собаки: кому подойдут хаски, маламут и самоед и какая активность им нужна? Фото © Shutterstock / FOTODOM / maxbelchenko
Если вы обожаете долгие прогулки, а зима вам только в радость, рекомендуем присмотреться к ездовым собакам. Сибирских хаски, канадских эскимосских собак и самоедов выводили для долгой физической работы при любых погодных условиях. Самое главное — не ограничивать собаку в активности и играх. Причём нагрузку нужно подбирать с учётом возраста, здоровья и особенностей собаки, а не пытаться сразу сделать из щенка спутника для многокилометровых пробежек.
Терьеры — для энергичных и настойчивых
Активные терьеры: какому хозяину подойдут джек-рассел, бордер-терьер и вест-хайленд-уайт-терьер? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Javier Brosch
Вам нравится возиться с собакой, играть и разучивать команды? Присмотритесь к терьерам. Многих из них выводили для охоты на мелких животных, где требовались смелость, настойчивость и способность действовать самостоятельно. Эти качества сохранились и в современных собаках. Питомец может увлечённо копать землю или снова и снова пытаться достать закатившийся мяч. С ним будет проще человеку, который готов заниматься регулярно и спокойно повторять правила. Если хочется тихих прогулок вокруг дома, одного удобного размера для выбора такой собаки недостаточно. Среди представителей группы: джек-рассел-терьер, парсон-рассел-терьер, бордер-терьер, керн-терьер и вест-хайленд-уайт-терьер.
Сторожевые и служебные собаки — для спокойных и последовательных
Сторожевые и служебные собаки: какие качества хозяина важны для воспитания и дрессировки питомца? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nikolai Tsvetkov
А если вы любите понятный распорядок и умеете сохранять спокойствие в любой ситуации, то вам по пути со сторожевыми и служебными породами. В воспитании пёсика такой породы пригодится умение совладать с эмоциями, придерживаться намеченного плана и дисциплина. Но надо понимать, что собаки с охранным прошлым очень разные: одни подвижнее, другие сдержаннее, третьи настороженнее относятся к незнакомцам. Выбирать стоит после знакомства с породой и конкретным животным. Среди собак, к которым можно присмотреться, — доберман, ротвейлер, ризеншнауцер, боксёр и бульмастиф.
Собаки-компаньоны — для эмпатов и любителей близкого общения
Собаки для эмпатов: почему любителям близкого общения стоит присмотреться к породам-компаньонам? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Di Studio
Вам нравится заботиться о близких и проводить время с семьёй? Присмотритесь к собакам-компаньонам. Многие из них охотно коротают время с человеком: играют, следуют за ним по дому или устраиваются неподалёку. Тому, кто называет себя эмпатом, такое общение может быть особенно приятно. Однако маленьким собакам тоже нужны прогулки, обучение и возможность спокойно отдыхать. Среди компаньонов — бишон-фризе, мальтийская болонка, гаванский бишон, папильон и кавалер-кинг-чарльз-спаниель.
Любой собаке нужны уход, воспитание и человеческая любовь — независимо от породы и характера. Выбирайте спутника, чьи привычки и темперамент вам близки, чтобы и долгие прогулки, и тихие вечера дома приносили радость вам обоим. А о том, насколько глубокой бывает связь собаки и человека, рассказывает история чау-чау Йофи, которая сопровождала Зигмунда Фрейда на приёмах.
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