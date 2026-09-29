Как выбрать собаку по своему психотипу: кто подойдёт интровертам, а кто — людям с чуткой душой

Мы часто выбираем питомцев по первому впечатлению. Понравились трогательный взгляд, смешные уши или то, как щенок потянулся к нам при знакомстве. В этот момент легко представить будущую дружбу и совсем забыть о совместном быте. А потом окажется, что четвероногому другу постоянно нужны игры и компания, пока нам хочется тишины после работы. Или наоборот, мы мечтаем о напарнике для приключений, а питомец предпочитает спокойные прогулки и отдых на диване. Life.ru рассказывает, почему при выборе собаки важно учитывать не только эмоции, но и собственный характер, привычки и темперамент будущего любимца.

Что говорит наука о совместимости человека и собаки?

Характер собаки и хозяина: почему при выборе питомца важно учитывать привычки и образ жизни? Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Выбирать питомца по внешности — примерно как искать партнёра только по фотографии. Симпатия возникнет сразу, а потом выяснится, что одному нужна тишина, а другому — постоянная движуха. В исследовании, опубликованном в Science в 2022 году, порода объясняла около 9% различий в поведении собак. Это не значит, что остальные 91% зависят от воспитания. На поведение влияют разные факторы, а внутри одной породы встречаются очень непохожие животные. В исследовании 2019 года у 58 пар «человек — собака» обнаружили связь между уровнями кортизола в волосах хозяев и шерсти питомцев. Это аргумент в пользу эмоциональной связи, хотя изучали только породы бордер-колли и шелти. Но как выбрать породу под стать себе? И какие параметры нужно учитывать?

Пастушьи собаки — для организованных и увлечённых

Пастушьи породы собак: кому подойдут бордер-колли, шелти, австралийская овчарка и корги? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bachkova Natalia

Любите учиться и придумывать занятия? Присмотритесь к пастушьим породам. Их предков отбирали для управления стадом, поэтому у многих сохранились внимательность к движению и готовность взаимодействовать с человеком. Просто гулять по одному маршруту такому питомцу может быть скучно. Подойдут и общительный любитель спорта, и интроверт, увлечённый дрессировкой. Главное, чтобы вам нравилось объяснять, повторять и хвалить. К таким активным хвостикам относятся бордер-колли, австралийская овчарка, шелти, длинношёрстный колли и вельш-корги-пемброк.

Борзые — для интровертов, которым нравится гулять

Собака для интроверта: почему стоит присмотреться к борзым и что нужно знать об их характере? Фото © Shutterstock / FOTODOM / volofin

Цените спокойную компанию и не хотите каждую свободную минуту придумывать развлечения? Тогда вы точно понравитесь русской или афганской борзой! Среди них встречаются собаки, которые после хорошей прогулки охотно устраиваются рядом с хозяином и отдыхают. Такой ритм может понравиться интроверту: вместе погуляли, вернулись домой и занялись каждый своим делом. Но возможность вдоволь двигаться борзой всё равно нужна. Эти собаки — охотники, способные броситься за бегущим животным, поэтому для свободного бега потребуется безопасная огороженная территория. А спокойствие дома ещё не означает, что питомец легко перенесёт долгое одиночество.

Охотники — для общительных и деятельных

Ретриверы, спаниели и легавые: каким людям стоит присмотреться к подружейным охотничьим собакам? Фото © Shutterstock / FOTODOM / otsphoto

Ретриверов, спаниелей и легавых выводили для разных видов охоты, однако задача у них одна — работать на пару с человеком. Такие собаки подойдут любителям трудиться в команде, учиться чему-то новому и исследовать окружающий мир! Но следует помнить, что контактность собаки — не повод вообще не заниматься воспитанием, поэтому важно запастись терпением и быть готовым поддерживать активность питомца каждый день. Ну а самые популярные породы среди охотников — это лабрадор-ретривер, золотистый ретривер, английский кокер-спаниель, английский спрингер-спаниель, ирландский сеттер.

Гончие — для терпеливых исследователей

Гончие собаки: кому подойдут бигль, бассет-хаунд и другие любители долгих прогулок по следу? Фото © Shutterstock / FOTODOM / beagle

Любите сворачивать с привычного маршрута? У гончей тоже есть исследовательский азарт, только главный источник новостей — запахи. Эти собаки исторически шли по следу, поэтому прогулка может превратиться в долгое изучение одного куста. Если вы терпеливы, внимательны и быстро бегаете, тогда выбирайте биглей, бассет-хаундов или английских фоксхаундов. Правда, помните, что порой эти товарищи бывают голосисты...

Северные ездовые — для любителей путешествий

Северные ездовые собаки: кому подойдут хаски, маламут и самоед и какая активность им нужна? Фото © Shutterstock / FOTODOM / maxbelchenko

Если вы обожаете долгие прогулки, а зима вам только в радость, рекомендуем присмотреться к ездовым собакам. Сибирских хаски, канадских эскимосских собак и самоедов выводили для долгой физической работы при любых погодных условиях. Самое главное — не ограничивать собаку в активности и играх. Причём нагрузку нужно подбирать с учётом возраста, здоровья и особенностей собаки, а не пытаться сразу сделать из щенка спутника для многокилометровых пробежек.

Терьеры — для энергичных и настойчивых

Активные терьеры: какому хозяину подойдут джек-рассел, бордер-терьер и вест-хайленд-уайт-терьер? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Javier Brosch

Вам нравится возиться с собакой, играть и разучивать команды? Присмотритесь к терьерам. Многих из них выводили для охоты на мелких животных, где требовались смелость, настойчивость и способность действовать самостоятельно. Эти качества сохранились и в современных собаках. Питомец может увлечённо копать землю или снова и снова пытаться достать закатившийся мяч. С ним будет проще человеку, который готов заниматься регулярно и спокойно повторять правила. Если хочется тихих прогулок вокруг дома, одного удобного размера для выбора такой собаки недостаточно. Среди представителей группы: джек-рассел-терьер, парсон-рассел-терьер, бордер-терьер, керн-терьер и вест-хайленд-уайт-терьер.

Сторожевые и служебные собаки — для спокойных и последовательных

Сторожевые и служебные собаки: какие качества хозяина важны для воспитания и дрессировки питомца? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nikolai Tsvetkov

А если вы любите понятный распорядок и умеете сохранять спокойствие в любой ситуации, то вам по пути со сторожевыми и служебными породами. В воспитании пёсика такой породы пригодится умение совладать с эмоциями, придерживаться намеченного плана и дисциплина. Но надо понимать, что собаки с охранным прошлым очень разные: одни подвижнее, другие сдержаннее, третьи настороженнее относятся к незнакомцам. Выбирать стоит после знакомства с породой и конкретным животным. Среди собак, к которым можно присмотреться, — доберман, ротвейлер, ризеншнауцер, боксёр и бульмастиф.

Собаки-компаньоны — для эмпатов и любителей близкого общения

Собаки для эмпатов: почему любителям близкого общения стоит присмотреться к породам-компаньонам? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Di Studio

Вам нравится заботиться о близких и проводить время с семьёй? Присмотритесь к собакам-компаньонам. Многие из них охотно коротают время с человеком: играют, следуют за ним по дому или устраиваются неподалёку. Тому, кто называет себя эмпатом, такое общение может быть особенно приятно. Однако маленьким собакам тоже нужны прогулки, обучение и возможность спокойно отдыхать. Среди компаньонов — бишон-фризе, мальтийская болонка, гаванский бишон, папильон и кавалер-кинг-чарльз-спаниель.

Любой собаке нужны уход, воспитание и человеческая любовь — независимо от породы и характера. Выбирайте спутника, чьи привычки и темперамент вам близки, чтобы и долгие прогулки, и тихие вечера дома приносили радость вам обоим. А о том, насколько глубокой бывает связь собаки и человека, рассказывает история чау-чау Йофи, которая сопровождала Зигмунда Фрейда на приёмах.