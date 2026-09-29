Стоят почти у каждого на подоконнике: 11 растений, которые тихо травят ваших питомцев Оглавление Лилия в доме с кошкой Саговник, он же цикас Олеандр с юга Диффенбахия, монстера, филодендрон и эпипремнум Азалия на зимнем подоконнике Каланхоэ и алоэ Цикламен и его клубень Лилия может убить кошку за пару суток, а саговник разрушает печень собаки. Многие обычные растения с подоконника опасны для питомцев. Life.ru рассказывает, какие цветы лучше убрать из квартиры и что делать при подозрении на отравление. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кошка обкусывает лист на подоконнике, собака утащила под диван обломок стебля, а хозяин снимает видео для семейного чата. Смешно ровно до того момента, когда животное начинает рвать, а ветеринар спрашивает, какие цветы стоят дома. Многие растения с подоконника для кошек и собак ядовиты. Одни обжигают рот, и через сутки всё проходит. Другие за два-три дня выводят из строя почки, печень или сердце. Life.ru собрал 11 таких растений, с которыми хозяевам питомцев лучше расстаться.

Лилия в доме с кошкой

Лилии опасны для кошек: почему цветок вызывает отказ почек. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MDean

Для кошки ядовита вся лилия: лепестки, листья, стебель, пыльца и даже вода в вазе. Животному не обязательно грызть цветок. Хватит испачкать бок пыльцой и потом вылизаться. Сначала кошку рвёт, она пускает слюну, становится вялой и не ест. Почки отказывают за одни-трое суток, и, если лечение не начали в первые 18 часов, спасти их часто уже нельзя. Собаку лилия почти не трогает, у неё разве что расстроится желудок. Спатифиллум и калла к настоящим лилиям не относятся и почки не повреждают.

Саговник, он же цикас

Саговник ядовит для собак: чем цикас опасен для печени. Фото © Shutterstock / FOTODOM / di13

Растение похоже на маленькую пальму, его охотно берут для интерьера. В листьях, стволе и особенно в семенах саговника есть циказин, яд для печени. Собаке иногда достаточно разгрызть одно семечко. В первые часы начинаются рвота и понос, а через два-три дня отказывает печень. Даже в клинике с капельницами и интенсивной терапией выживает примерно половина собак. У хозяев в той же квартире свои риски, ведь аромасвечи, освежители воздуха и сырой угол за шкафом тоже незаметно портят здоровье.

Олеандр с юга

Олеандр в квартире: чем растение опасно для кошек и собак. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Darmawan Setyadi

Его часто привозят из отпуска черенком или покупают уже цветущим. Ядовит олеандр целиком, от корня до лепестков. В нём есть олеандрин и другие сердечные гликозиды, вещества из той же группы, что и лекарства для сердца, только дозу здесь никто не рассчитывал. Животное рвёт, течёт слюна, пульс сбивается, бывают слабость и обморок. Отравиться можно даже водой, где плавали листья или цветы. Кошке или собаке хватит пары листьев, так что с питомцем олеандр лучше не держать.

Диффенбахия, монстера, филодендрон и эпипремнум

Диффенбахия и монстера: чем растения опасны для питомцев. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kostikova Natalia

В листьях этих растений сидят микроскопические иглы из оксалата кальция. Кошка кусает лист, и кристаллы впиваются в язык, дёсны и губы. Дальше животное трясёт головой, трёт морду лапой, а слюна течёт ручьём. Слюной собак, к слову, всерьёз занимался академик Павлов, и о судьбе его подопытных спорят до сих пор. На ветеринарные горячие линии чаще всего звонят именно из-за этих растений. Обычно всё заканчивается болью во рту и рвотой. Если язык и гортань сильно отекут, животному станет трудно дышать.

Азалия на зимнем подоконнике

Азалия ядовита для собак и кошек: симптомы отравления. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olya Solod

Её дарят в холодные месяцы, и понятно почему: куст сплошь в розовых или белых цветах. Но в листьях, цветках и даже нектаре азалии есть грейанотоксины (граянотоксины), они сбивают работу нервов, мышц и сердца. Отравленное животное рвёт, у него течёт слюна, появляются слабость и дрожь, пульс замедляется, в тяжёлых случаях начинаются судороги. Это может продолжаться сутки или двое. Чаще страдают собаки, которые пробуют на зуб всё подряд, и любопытные котята, для них пышный куст почти игрушка.

Каланхоэ и алоэ

Каланхоэ и алоэ: почему домашние лекарства опасны для питомцев. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Их держат как домашнюю аптечку, одно «от насморка», другое «от ожогов», поэтому о вреде для питомцев мало кто думает. В каланхоэ есть буфадиенолиды, сердечные токсины. Чаще всего всё кончается рвотой и поносом, но если животное съест много, сбивается сердечный ритм. Алоэ из-за сапонинов и антрахинонов работает как слабительное, так что рвота, понос и боль в животе почти гарантированы. Тянуть с визитом к ветеринару здесь нельзя, как и при укусе животного, когда есть риск заразиться бешенством.

Цикламен и его клубень

Цикламен и питомцы: чем опасен клубень растения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ADDICTIVE STOCK

Цикламен цветёт осенью и зимой, поэтому его часто покупают в подарок. Яд цикламена, сапонины, есть во всём растении, но больше всего их в клубне. Если кошка погрызла лист или цветок, дело, скорее всего, ограничится слюной, рвотой и поносом и за сутки всё пройдёт. Хуже, когда собака раскапывает горшок и съедает клубень. Большая доза может сбить сердечный ритм, вызвать судороги и даже убить животное. Если ваш питомец любит рыться в земле, цикламен ему не сосед.

Если растение из списка уже стоит дома, проще всего отдать его друзьям без питомцев. Когда кажется, что кошка или собака что-то съела, не ждите симптомов и не лечите народными средствами. Везите животное к ветеринару и захватите кусочек растения или хотя бы фото. Хлорофитум, калатея, пеперомия, хавортия и пальма хамедорея питомцам не опасны. А как далеко может завести любовь к животным, лучше всего показывает история Брижит Бардо, которая ушла из большого кино и посвятила жизнь их защите.

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Авторы Сергей Трофимов