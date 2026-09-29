Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Стоят почти у каждого на подоконнике: 11 растений, которые тихо травят ваших питомцев

Оглавление
Лилия в доме с кошкой
Саговник, он же цикас
Олеандр с юга
Диффенбахия, монстера, филодендрон и эпипремнум
Азалия на зимнем подоконнике
Каланхоэ и алоэ
Цикламен и его клубень

Лилия может убить кошку за пару суток, а саговник разрушает печень собаки. Многие обычные растения с подоконника опасны для питомцев. Life.ru рассказывает, какие цветы лучше убрать из квартиры и что делать при подозрении на отравление.

Опубликовано 29 сентября, 14:00
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кошка обкусывает лист на подоконнике, собака утащила под диван обломок стебля, а хозяин снимает видео для семейного чата. Смешно ровно до того момента, когда животное начинает рвать, а ветеринар спрашивает, какие цветы стоят дома. Многие растения с подоконника для кошек и собак ядовиты. Одни обжигают рот, и через сутки всё проходит. Другие за два-три дня выводят из строя почки, печень или сердце. Life.ru собрал 11 таких растений, с которыми хозяевам питомцев лучше расстаться.

Лилия в доме с кошкой

Лилии опасны для кошек: почему цветок вызывает отказ почек. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MDean

Лилии опасны для кошек: почему цветок вызывает отказ почек. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MDean

Для кошки ядовита вся лилия: лепестки, листья, стебель, пыльца и даже вода в вазе. Животному не обязательно грызть цветок. Хватит испачкать бок пыльцой и потом вылизаться. Сначала кошку рвёт, она пускает слюну, становится вялой и не ест. Почки отказывают за одни-трое суток, и, если лечение не начали в первые 18 часов, спасти их часто уже нельзя. Собаку лилия почти не трогает, у неё разве что расстроится желудок. Спатифиллум и калла к настоящим лилиям не относятся и почки не повреждают.

Саговник, он же цикас

Саговник ядовит для собак: чем цикас опасен для печени. Фото © Shutterstock / FOTODOM / di13

Саговник ядовит для собак: чем цикас опасен для печени. Фото © Shutterstock / FOTODOM / di13

Растение похоже на маленькую пальму, его охотно берут для интерьера. В листьях, стволе и особенно в семенах саговника есть циказин, яд для печени. Собаке иногда достаточно разгрызть одно семечко. В первые часы начинаются рвота и понос, а через два-три дня отказывает печень. Даже в клинике с капельницами и интенсивной терапией выживает примерно половина собак. У хозяев в той же квартире свои риски, ведь аромасвечи, освежители воздуха и сырой угол за шкафом тоже незаметно портят здоровье.

Олеандр с юга

Олеандр в квартире: чем растение опасно для кошек и собак. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Darmawan Setyadi

Олеандр в квартире: чем растение опасно для кошек и собак. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Darmawan Setyadi

Его часто привозят из отпуска черенком или покупают уже цветущим. Ядовит олеандр целиком, от корня до лепестков. В нём есть олеандрин и другие сердечные гликозиды, вещества из той же группы, что и лекарства для сердца, только дозу здесь никто не рассчитывал. Животное рвёт, течёт слюна, пульс сбивается, бывают слабость и обморок. Отравиться можно даже водой, где плавали листья или цветы. Кошке или собаке хватит пары листьев, так что с питомцем олеандр лучше не держать.

Диффенбахия, монстера, филодендрон и эпипремнум

Диффенбахия и монстера: чем растения опасны для питомцев. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kostikova Natalia

Диффенбахия и монстера: чем растения опасны для питомцев. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kostikova Natalia

В листьях этих растений сидят микроскопические иглы из оксалата кальция. Кошка кусает лист, и кристаллы впиваются в язык, дёсны и губы. Дальше животное трясёт головой, трёт морду лапой, а слюна течёт ручьём. Слюной собак, к слову, всерьёз занимался академик Павлов, и о судьбе его подопытных спорят до сих пор. На ветеринарные горячие линии чаще всего звонят именно из-за этих растений. Обычно всё заканчивается болью во рту и рвотой. Если язык и гортань сильно отекут, животному станет трудно дышать.

Азалия на зимнем подоконнике

Азалия ядовита для собак и кошек: симптомы отравления. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olya Solod

Азалия ядовита для собак и кошек: симптомы отравления. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olya Solod

Её дарят в холодные месяцы, и понятно почему: куст сплошь в розовых или белых цветах. Но в листьях, цветках и даже нектаре азалии есть грейанотоксины (граянотоксины), они сбивают работу нервов, мышц и сердца. Отравленное животное рвёт, у него течёт слюна, появляются слабость и дрожь, пульс замедляется, в тяжёлых случаях начинаются судороги. Это может продолжаться сутки или двое. Чаще страдают собаки, которые пробуют на зуб всё подряд, и любопытные котята, для них пышный куст почти игрушка.

Каланхоэ и алоэ

Каланхоэ и алоэ: почему домашние лекарства опасны для питомцев. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Каланхоэ и алоэ: почему домашние лекарства опасны для питомцев. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Их держат как домашнюю аптечку, одно «от насморка», другое «от ожогов», поэтому о вреде для питомцев мало кто думает. В каланхоэ есть буфадиенолиды, сердечные токсины. Чаще всего всё кончается рвотой и поносом, но если животное съест много, сбивается сердечный ритм. Алоэ из-за сапонинов и антрахинонов работает как слабительное, так что рвота, понос и боль в животе почти гарантированы. Тянуть с визитом к ветеринару здесь нельзя, как и при укусе животного, когда есть риск заразиться бешенством.

Цикламен и его клубень

Цикламен и питомцы: чем опасен клубень растения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ADDICTIVE STOCK

Цикламен и питомцы: чем опасен клубень растения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ADDICTIVE STOCK

Цикламен цветёт осенью и зимой, поэтому его часто покупают в подарок. Яд цикламена, сапонины, есть во всём растении, но больше всего их в клубне. Если кошка погрызла лист или цветок, дело, скорее всего, ограничится слюной, рвотой и поносом и за сутки всё пройдёт. Хуже, когда собака раскапывает горшок и съедает клубень. Большая доза может сбить сердечный ритм, вызвать судороги и даже убить животное. Если ваш питомец любит рыться в земле, цикламен ему не сосед.

Большое сердце за косухой: как байкеры уже 30 лет по кусочкам собирают души травмированных детей
Большое сердце за косухой: как байкеры уже 30 лет по кусочкам собирают души травмированных детей

Если растение из списка уже стоит дома, проще всего отдать его друзьям без питомцев. Когда кажется, что кошка или собака что-то съела, не ждите симптомов и не лечите народными средствами. Везите животное к ветеринару и захватите кусочек растения или хотя бы фото. Хлорофитум, калатея, пеперомия, хавортия и пальма хамедорея питомцам не опасны. А как далеко может завести любовь к животным, лучше всего показывает история Брижит Бардо, которая ушла из большого кино и посвятила жизнь их защите.

Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!

BannerImage
Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!