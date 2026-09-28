Укусило животное: что делать при риске бешенства — полный разбор Оглавление Что делать в первые минуты после укуса Куда обращаться и сколько времени есть на самом деле Домашняя привитая собака — меняется ли тактика Домашняя и уличная кошка: что делать при укусе Лиса и другие дикие животные Можно ли прекратить вакцинацию самому — и почему нет Откуда взялся миф про 40 уколов в живот FAQ Что делать сразу после укуса животного, куда обращаться, сколько уколов на самом деле нужно и откуда взялся миф про 40 уколов в живот — разбираем с врачом. Что делать после укуса животного: первая помощь, профилактика бешенства и обращение за прививкой. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kseniia Kolesnikova, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

После укуса животного легко растеряться. Нужно ли срочно ехать в больницу, если ранка небольшая? Можно ли поверить хозяину, который уверяет, что собака привита? И действительно ли впереди десятки болезненных уколов? В такой ситуации нужен понятный порядок действий, который поможет получить помощь без промедления. Life.ru рассказывает, что делать при риске бешенства, куда обращаться за помощью, как делают прививки и почему нельзя самостоятельно решать, когда прекращать лечение.

Что делать в первые минуты после укуса

Укус собаки или кошки: куда обращаться за помощью и как действовать при риске заражения бешенством? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Granev

Первое действие после того, как вы оказались на безопасном расстоянии от животного, — промыть повреждённое место. ВОЗ рекомендует тщательно мыть рану водой с мылом не менее 15 минут. Это касается не только укусов, но и царапин, нанесённых потенциально заражённым животным. Быстро ополоснуть руку под краном недостаточно.

Роспотребнадзор также рекомендует после промывания обработать края раны раствором йода и предупреждает, что прижигать повреждение нельзя. Не пытайтесь самостоятельно зашить или заклеить глубокую рану, дальнейшую обработку должен проводить медицинский работник. Важно помнить, что вирус передаётся со слюной, поэтому опасность представляют её попадание на повреждённую кожу и слизистые оболочки, а также укусы и царапины. Поэтому врачу нужно рассказать не только о следах зубов, но и, например, о том, что животное облизало повреждённую руку или слюна попала в глаза.

Куда обращаться и сколько времени есть на самом деле

Куда обращаться при укусе животного: сколько времени есть и как распознать бешенство? Фото © Shutterstock / FOTODOM / DG FotoStock

После укуса следует незамедлительно обратиться в ближайший травмпункт. Если он недоступен, обращайтесь в приёмное отделение больницы, где помогут определить дальнейший маршрут. Роспотребнадзор подчёркивает, что прививки против бешенства проводятся бесплатно, а отсутствие полиса ОМС не должно становиться причиной отказа от обращения. В зависимости от характера контакта врач может назначить не только антирабическую вакцину, но и антирабический иммуноглобулин. Он обеспечивает быструю защиту, пока организм вырабатывает иммунный ответ на вакцину. На приёме расскажите, когда и где произошёл контакт, какое животное нанесло повреждение, известно ли что-нибудь о его прививках и можно ли организовать ветеринарное наблюдение. Если есть контакты владельца и сведения из ветеринарного паспорта, передайте их врачу.

По данным ВОЗ, инкубационный период обычно составляет два-три месяца, но может варьироваться от недели до года. Это описание течения болезни, а не разрешение подождать несколько дней. Ранее кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская объясняла Life.ru, почему при риске бешенства нельзя ждать симптомов.

Домашняя привитая собака — меняется ли тактика

Что делать, если укусила домашняя собака: есть ли риск заразиться бешенством и как поступать? Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Слова владельца «она домашняя и у неё все прививки» важны для оценки ситуации, но не заменяют медицинского осмотра. Тем не менее редкие случаи заболевания возможны и у вакцинированных животных. Поэтому привитую собаку, которая укусила человека, также наблюдают в течение десяти дней. Если животное остаётся здоровым весь установленный срок, врач может прекратить начатый курс. Если оно убежало, погибло или его состояние неизвестно, оснований самостоятельно отменять прививки нет. Наблюдение за питомцем и медицинская помощь человеку должны быть организованы без промедления.

Домашняя и уличная кошка: что делать при укусе

Что делать при укусе домашней кошки: может ли привитое животное заразить бешенством? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Julia Pavaliuk

Кошачий укус не стоит считать безопасным только потому, что повреждение небольшое. Специалисты относят к потенциально опасным контактам не только глубокие укусы, но и небольшие царапины без кровотечения, если их нанесло животное с подозрением на бешенство. Поэтому отсутствие крови само по себе не позволяет исключить необходимость профилактики.

Для домашней кошки, которую можно показать ветеринару и наблюдать, действует тот же принцип, что и для собаки: обращение человека за медицинской помощью и десятидневное наблюдение за животным. Если кошка бездомная и после происшествия исчезла, сообщите об этом врачу, поскольку при отсутствии информации о животном необходимо пройти назначенный полный курс вакцинации.

Лиса и другие дикие животные

Что делать, если укусила лиса? Как передаётся бешенство и к кому обращаться? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rudmer Zwerver

Роспотребнадзор относит лис к значимым участникам распространения бешенства среди диких животных в России. Поэтому при встрече со зверем не стоит гладить или кормить животное. Если же вас всё-таки укусила лиса, следует немедленно обратиться за врачебной помощью. Более того, не пытайтесь самостоятельно поймать лису и доставить её в клинику для анализа! Сообщите о происшествии ветеринарной службе, опишите место и обстоятельства контакта. Десятидневное наблюдение, применяемое к собакам и кошкам, организовывают специалисты.

Как ранее объяснял академик РАН Геннадий Онищенко, при оценке риска учитывают эпидемиологическую обстановку, поведение животного и место повреждения. Особого внимания требуют укусы головы, лица и шеи. Это не означает, что укус в ногу безопасен, поэтому окончательное решение о профилактике принимает врач.

Можно ли прекратить вакцинацию самому — и почему нет

Можно ли прекратить вакцинацию от бешенства, если рана зажила? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Самостоятельно прекращать курс прививок от бешенства нельзя. Зажившая ранка и хорошее самочувствие не подтверждают, что опасности нет. Специалисты и врачи рекомендуют соблюдать назначенный график, поскольку длительные перерывы между введениями могут повлиять на эффективность профилактики. Если пропустили дату, свяжитесь с медицинской организацией, чтобы врач определил дальнейшие действия. Основанием для врачебного решения о прекращении курса могут стать результаты ветеринарного наблюдения или лабораторного исследования животного. Если после прививки возникли нежелательные реакции, сообщите врачу.

Откуда взялся миф про 40 уколов в живот

Правда ли, что вакцина от бешенства — это 40 уколов в живот? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kiryl Lis

Представление о сорока уколах связано с устаревшими методами профилактики. Роспотребнадзор отмечает, что такая практика больше не применяется. Страх перед длинной серией инъекций в живот не должен удерживать человека от обращения за помощью. Точно сказать, как будет проходить лечение конкретного человека — невозможно, потому что врач учитывает обстоятельства контакта и состояние пострадавшего.

Но при использовании вакцины КОКАВ полный курс обычно включает шесть прививок: в день обращения, а затем на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й дни. Взрослым вакцину вводят внутримышечно в дельтовидную мышцу плеча, маленьким детям — в переднебоковую поверхность бедра. Окончательную схему определяет врач с учётом характера контакта, состояния животного и сведений о предыдущих прививках.

FAQ

Прививка от бешенства после укуса животного: когда обращаться к врачу и почему нельзя ждать симптомов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Akifyeva S

Сколько времени есть после укуса, чтобы сделать прививку? Обращаться нужно немедленно.

Обращаться нужно немедленно. Правда ли, что от бешенства делают 40 уколов в живот? Нет. Это устаревшая практика. Современную схему назначают с учётом используемой вакцины и обстоятельств контакта.

Нет. Это устаревшая практика. Современную схему назначают с учётом используемой вакцины и обстоятельств контакта. Нужна ли прививка, если укусила домашняя привитая собака? Нужен осмотр врача. Прививочный статус животного учитывают при оценке риска, но он не отменяет наблюдения после укуса. Решать вопрос о вакцинации самостоятельно нельзя.

Нужен осмотр врача. Прививочный статус животного учитывают при оценке риска, но он не отменяет наблюдения после укуса. Решать вопрос о вакцинации самостоятельно нельзя. Можно ли самому прекратить курс, если всё зажило? Нет. Решение о прекращении курса может принять только врач.

Нет. Решение о прекращении курса может принять только врач. Куда обращаться после укуса животного? В ближайший травмпункт. Роспотребнадзор рекомендует обращаться незамедлительно и напоминает, что прививки против бешенства бесплатны независимо от наличия полиса ОМС.

После укуса животного не стоит гадать, насколько опасной была встреча, и ждать изменений в самочувствии. Промойте рану, без промедления обратитесь за медицинской помощью и соблюдайте назначенный врачом курс. А перед следующей прогулкой по лесу или поездкой на дачу полезно вспомнить и о других рисках. Ранее Life.ru рассказывал, как защититься от клещей и что делать, если обнаружили на теле присосавшегося паразита.

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Авторы Софья Кузнецова