Россиян предупредили, что смертельно опасным бешенством можно заразиться при разделке мяса

Бешенство — это крайне опасное вирусное заболевание, которое развивается стремительно и неизбежно приводит к смерти, если своевременно не ввести вакцину или антирабический иммуноглобулин. Кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская объяснила Life.ru, как действует вирус бешенства и почему заболевание не оставляет шансов на выживание.

Бешенство — крайне опасное вирусное заболевание, которое развивается стремительно и всегда приводит к смерти человека, если вовремя не ввести вакцину и/или антирабический иммуноглобулин. К сожалению, лекарств от уже развившегося бешенства нет. Екатерина Демьяновская Кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест»

По её словам, заразиться можно не только от укуса — даже если инфицированное животное оближет руки или лицо, вирус способен проникнуть в организм через микротрещины на коже или слизистых. Также риск заражения возникает при разделке туши больного животного или употреблении заражённого мяса.

Инкубационный период болезни может длиться от месяца до 90 дней, за которые вирус размножается и по нервным волокнам достигает головного мозга. Чем ближе укус к голове, тем быстрее развивается инфекция: достигнув центральной нервной системы, вирус за считаные дни приводит к смерти.

Первыми симптомами бешенства могут быть повышение температуры до 38 °C, озноб, головная боль, тревожность и раздражительность, что напоминает простуду. Позже появляются более специфичные признаки: перевозбуждение, буйство, агрессия и боязнь воды, проявляющаяся в спазмах мышц глотки при попытке пить. Далее возникают сильные судороги, сменяющиеся мнимым улучшением, после которого наступает паралич дыхательных мышц и смерть.

После появления симптомов помочь уже невозможно, но спасти человека может многоступенчатая вакцинация, начатая сразу после укуса и проводимая в течение 90 дней. В некоторых случаях требуется введение антирабического иммуноглобулина, который можно получить в травмпунктах или инфекционных отделениях.

По словам специалиста, при вспышке бешенства необходим карантин для выявления и уничтожения заражённых животных. Кстати, передача вируса от человека к человеку теоретически возможна, но редка и чаще всего связана с трансплантацией органов, например при пересадке роговицы.