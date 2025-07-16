На юге Москвы ввели карантин из-за кошки, заболевшей бешенством на даче

В московском районе Бирюлёво власти объявили карантин по бешенству, симптомы опасной болезни выявлены у кошки, привезённой хозяевами с дачи. Соответствующее распоряжение мэра столицы Сергея Собянина появилось на сайте mos.ru.

«Эпизоотический очаг — жилое помещение, расположенное по адресу: город Москва, улица Михнёвская, дом 8. Неблагополучнный пункт — территория, прилегающая к эпизодическому очагу», — сказано в тексте.

Бешенство было выявлено у кошки 7 июля, питомец долгое время жил на даче, был на свободном выгуле и не имел прививки. Все карантинные ограничения введены сроком до 6 сентября. В частности запрещены массовые мероприятия с участием животных, их отлов для зоопарков и других организаций, а также любое перемещение и покидание района питомцами с признаками бешенства.