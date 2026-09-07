Что делать при встрече с медведем в лесу: как спастись и почему хищники выходят к людям

Осенью медведи особенно активно ищут пищу перед зимней спячкой и могут приближаться к дорогам, дачам и населённым пунктам. Life.ru рассказывает, почему хищники выходят к людям, когда медведи ложатся в спячку и что делать, если встреча со зверем всё-таки произошла.

Осенью 2026 года сообщения о медведях всё чаще приходят сразу из нескольких регионов России. Только за пятницу, 4 сентября, полиция Иркутской области зафиксировала 17 выходов хищников к людям. В Бурятии с начала года насчитали уже 74 таких случая против 47 за весь 2025 год. А 5 сентября МЧС Красноярского края призвало жителей воздержаться от походов в лес после того, как 2 сентября в Енисейском округе нашли тела двух женщин со следами медведя.

Сентябрь и октябрь — время, когда риск встречи с медведем действительно может увеличиваться. Перед зимним сном животным необходимо накопить запас жира, поэтому они интенсивно кормятся и способны проходить значительные расстояния в поисках еды. Если привычного корма в лесу недостаточно, зверя могут привлечь сады, огороды, мусорные контейнеры, свалки и запах пищи возле человеческого жилья.

Почему медведи выходят к людям осенью

Сам по себе выход медведя к человеку ещё не означает, что зверь специально ищет встречи с людьми. Обычно дикие медведи стараются избегать человека. Однако осенью их поведение во многом подчинено одной задаче — получить как можно больше калорий до наступления зимы.

Перед зимней спячкой медведям нужно накопить запас жира, поэтому осенью они особенно активно ищут корм. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Erik Mandre

Именно в конце лета и осенью у бурого медведя идёт период интенсивного питания перед залеганием в берлогу. В рацион входят ягоды, орехи, растения, грибы и животная пища. Если урожай основных кормов плохой, зверю приходится расширять территорию поисков.

В Бурятии специалисты Бурприроднадзора одной из причин необычно большого числа выходов медведей в 2026 году называли слабую кормовую базу — в том числе недостаток кедрового ореха и ягод. Дополнительной приманкой становятся пищевые отходы, урожай на даче, корм домашних животных, пасеки и доступные мусорные контейнеры.

Из-за этого зверя осенью можно встретить не только в глухой тайге. Медведи появляются у дорог, на окраинах населённых пунктов, возле дачных участков и даже внутри городской застройки.

Когда медведи наиболее активны

Единой даты, после которой встреча с медведем становится невозможной, нет. Сроки зимнего сна зависят от региона, температуры, снежного покрова, количества корма, возраста и состояния самого животного.

Как правило, бурые медведи начинают уходить в берлоги осенью, но сроки могут заметно сдвигаться. Поэтому считать, что уже в середине осени «все медведи спят», опасно: в сентябре и октябре животные продолжают активно кормиться, а отдельные особи могут оставаться активными и позднее.

Что делать при встрече с медведем в лесу

Главные правила при встрече с медведем: не бежать, не приближаться к зверю и медленно увеличивать дистанцию. Инфографика © Life.ru

Главное правило — не бежать. Даже физически подготовленный человек не способен убежать от медведя: МЧС указывает, что скорость зверя может достигать около 50 км/ч. Кроме того, бегство способно включить инстинкт преследования.

Если вы заметили медведя раньше, чем он вас, не пытайтесь приблизиться, сфотографировать зверя или привлечь его внимание. Спокойно увеличивайте расстояние и уходите, не пересекая маршрут животного.

Если медведь вас заметил, постарайтесь сохранить спокойствие. Не делайте резких движений и не поворачивайтесь к зверю спиной. Можно говорить ровным, уверенным голосом, чтобы животное распознало в вас человека. Медленно отступайте, оставляя медведю возможность уйти.

Вставший на задние лапы медведь необязательно готовится к нападению. Таким образом животное может пытаться лучше рассмотреть или учуять незнакомый объект. Поэтому сама по себе эта поза — не повод бросаться бежать.

Если зверь продолжает сокращать дистанцию, МЧС советует увеличить визуальный размер — поднять руки или распахнуть куртку — и при необходимости использовать предназначенный для крупных хищников аэрозоль, фальшфейер или громкий металлический звук. При этом нельзя самостоятельно приближаться к зверю или пытаться его преследовать.

Что нельзя делать при встрече с медведем

Самые опасные ошибки часто происходят из-за паники или желания снять животное поближе. Запомните основные запреты:

не убегайте и не поворачивайтесь к зверю спиной;

не приближайтесь к медведю ради фотографии или видео;

не подходите к медвежатам — медведица, скорее всего, находится поблизости;

не кормите медведя и не бросайте ему еду;

не делайте резких движений и не пытайтесь преследовать зверя;

не рассчитывайте на дерево как на гарантированное спасение;

не оставляйте рядом с лагерем продукты и пищевые отходы;

не подходите к тушам животных и другой возможной добыче медведя — зверь может находиться рядом и защищать пищу.

Особенно опасно приближаться к медвежатам: самка может находиться вне поля зрения и воспринять человека как угрозу потомству.

Что делать, если медведь идёт за вами

Если зверь не уходит и продолжает сокращать расстояние, ситуация становится значительно опаснее. Продолжать убегать нельзя. Нужно остановиться, контролировать положение животного и быть готовым использовать средство отпугивания.

При встрече с медведем нельзя бежать: нужно сохранять дистанцию, не делать резких движений и медленно отступать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / artfotoxyz

Специалисты рекомендуют говорить уверенным голосом и стараться выглядеть крупнее. При подходящей дистанции могут применяться специальные аэрозоли против крупных хищников. Их эффективность зависит от расстояния и направления ветра, поэтому обычный бытовой баллончик нельзя считать универсальной защитой.

Важно различать приближение и непосредственную атаку. Медведь иногда делает ложные выпады, после которых останавливается. Попытка побежать в этот момент может ухудшить положение.

Что делать, если медведь напал

Здесь нет одного правила, подходящего для любой ситуации. Рекомендации МЧС различают оборонительное и хищническое нападение.

При оборонительном нападении животное обычно пытается устранить угрозу — например, если человек неожиданно оказался слишком близко к медведю, его детёнышам или добыче. В таком случае специалисты допускают тактику пассивной защиты: лечь на живот, закрыть руками шею и голову и не двигаться.

Но совет «при любом нападении притвориться мёртвым» опасен. МЧС Республики Алтай отдельно предупреждает: при хищническом нападении такая тактика не подходит. Если зверь рассматривает человека как добычу, необходимо сопротивляться всеми доступными средствами.

Разобраться в намерениях животного за несколько секунд бывает крайне сложно. Поэтому лучший способ повысить свои шансы — вообще не допускать близкого контакта и заранее покинуть район, где замечен медведь.

Что делать, если медведь появился в городе или на даче

Если медведя заметили возле дома, на улице или на территории дачного посёлка, подходить к нему нельзя даже в том случае, если животное выглядит спокойным.

Нужно зайти в здание или автомобиль, предупредить окружающих и позвонить по номеру 112. Не следует собирать толпу, пытаться окружить зверя, снимать его с близкого расстояния или самостоятельно выгонять из населённого пункта.

На дачных участках важно своевременно убирать пищевые отходы, падалицу, остатки корма животных и другие источники сильного запаха. Если местные власти или МЧС предупреждают о регулярных выходах медведей, поход за грибами или прогулку в соседнем лесу лучше перенести.

Как избежать встречи с медведем

Медведь обычно заинтересован в том, чтобы заметить человека заранее и разойтись с ним, поэтому неожиданная встреча на короткой дистанции значительно опаснее.

В местах обитания медведей специалисты советуют не передвигаться по лесу бесшумно: разговаривать с попутчиками, периодически подавать голос и особенно внимательно вести себя в густых зарослях, буреломе и местах с плохим обзором. Лучше ходить группой и придерживаться известных троп.

Не следует устраивать рядом с палаткой свалку или хранить в ней сильно пахнущие продукты. Опасными признаками могут быть свежие крупные следы, помёт, разрытая земля, повреждённые муравейники или останки животных. Обнаружив их, разумнее изменить маршрут.

Если региональные власти или МЧС официально советуют временно отказаться от посещения леса, такую рекомендацию стоит воспринимать буквально. Так, 5 сентября 2026 года МЧС Красноярского края прямо призвало жителей не ходить в лес и напомнило, что грибы и ягоды не стоят жизни.

Почему встреч с медведями осенью 2026 года стало больше

Ситуация отличается по регионам, поэтому говорить об одинаковом росте активности медведей по всей России неправильно. Однако сразу в нескольких сибирских регионах этой осенью действительно фиксируют большое число выходов животных к населённым пунктам.

Нехватка корма, поиск калорий перед спячкой и запах пищевых отходов могут приводить медведей к дорогам, дачам и населённым пунктам. Инфографика © Life.ru

Особенно заметна динамика в Бурятии: 74 зарегистрированных выхода в 2026 году против 47 в 2025-м и 25 в 2024-м. В республике власти готовили документы о временном закрытии некоторых экологических маршрутов.

В Иркутской области только за пятницу, 4 сентября, полиция зарегистрировала 17 случаев появления медведей рядом с людьми. В Братске 6 сентября медведь напал на мужчину из группы охотников, участвовавших в регулировании численности хищников.

Специалисты связывают происходящее в том числе с недостатком естественной кормовой базы. А сентябрь и октябрь остаются особенно важным периодом: до залегания в берлогу животному необходимо получить достаточно пищи для нескольких месяцев зимнего сна.