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Опубликовано 7 сентября, 06:03

Лес стал опасным: В Бурятии вводят запреты из-за агрессивных медведей

В Бурятии запретили детские мероприятия в лесах из-за нашествия медведей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Scott E Read

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Scott E Read

В Бурятии ввели ограничения на проведение школьных и детских спортивных мероприятий в лесной зоне из-за участившихся случаев появления медведей. Глава республики Алексей Цыденов заявил, что число бригад профессиональных охотников увеличили до 24.

Первый тяжёлый случай нападения хищника произошёл в Закаменском районе. Медведь набросился на мужчину, когда тот провожал жену к автобусу по дороге из посёлка. Женщина успела позвать на помощь сельчан, которые с ружьями отогнали зверя.

Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в центральную районную больницу. Цыденов призвал жителей без необходимости не ходить в лес и не отпускать детей одних гулять возле лесных массивов.

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Напомним, в Бурятии с начала года медведи 74 раза выходили к населённым пунктам и людям — за весь 2025 год таких случаев было 47. Для защиты жителей в 12 районах дежурят бригады охотников, а власти призвали по возможности отказаться от походов в лес.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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