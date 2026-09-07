Лес стал опасным: В Бурятии вводят запреты из-за агрессивных медведей

В Бурятии ввели ограничения на проведение школьных и детских спортивных мероприятий в лесной зоне из-за участившихся случаев появления медведей. Глава республики Алексей Цыденов заявил, что число бригад профессиональных охотников увеличили до 24.

Первый тяжёлый случай нападения хищника произошёл в Закаменском районе. Медведь набросился на мужчину, когда тот провожал жену к автобусу по дороге из посёлка. Женщина успела позвать на помощь сельчан, которые с ружьями отогнали зверя.

Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в центральную районную больницу. Цыденов призвал жителей без необходимости не ходить в лес и не отпускать детей одних гулять возле лесных массивов.

Напомним, в Бурятии с начала года медведи 74 раза выходили к населённым пунктам и людям — за весь 2025 год таких случаев было 47. Для защиты жителей в 12 районах дежурят бригады охотников, а власти призвали по возможности отказаться от походов в лес.