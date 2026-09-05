Леса, реки, свалки: Охотовед назвал самые опасные места для встреч с медведем

Бурые медведи живут по всей России — от Камчатки и Охотского побережья до Тверской и Вологодской областей, рассказал охотовед Михаил Кречмар. По его словам, чаще всего хищников можно встретить там, где они ищут еду: на ягодниках, у рек во время нереста рыбы и на лесных полянах.

Часто медведи выходят к людям — их привлекают мусорные свалки и помойки возле деревень и посёлков. Там животные кормятся, поэтому могут агрессивно реагировать на людей. Стоит обходить стороной места, где лежат останки животных или рыбы. Это может быть добыча, которую зверь будет охранять, предупредил собеседник URA.ru.

К слову, в России резко участились случаи нападения медведей на людей. Причина — неурожай в лесах. Животным не хватает привычной еды, поэтому они выходят к людям в поисках пропитания.