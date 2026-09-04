Попробовал раз — вернётся снова: Эколог объяснила нашествие медведей-людоедов в России

В России резко участились случаи нападения медведей на людей. Причина — неурожай в лесах. Животным не хватает привычной еды, поэтому они выходят к людям в поисках пропитания, рассказала эколог Наталья Данилина. По её словам, медведи боятся человека. Если хищники начинают нападать на людей, значит их кормовая база истощена.

«Когда медведи выходят к людям, они сначала копаются в мусоре, потом нападают на собак во дворах. Если ничего не нашлось и на пути попался человек, голодное животное может наброситься на него. Если медведь один раз попробовал человеческое мясо, он, скорее всего, нападёт снова», — подчеркнула эксперт.

Сам по себе медведь — природный вегетарианец, который питается корешками, орехами, ягодами и насекомыми. Однако в этом году из-за неблагоприятных погодных условий в тайге случился серьёзный неурожай, и кормовой базы для хищников перестало хватать, заключила собеседница «Вечерней Москвы».

Кстати, медведи, кабаны, косули и лоси могут предупреждать человека характерными звуками. Например, бурый медведь способен резко фыркать, сопеть, низко ворчать и щёлкать челюстями, если чувствует угрозу.