Медведь по очереди закопал на свалке тела убитых пенсионерок в Красноярском крае

Медведь, убивший двух пенсионерок в Красноярском крае, по очереди закопал их тела на свалке. Об этом сообщает SHOT.

Галина Т. Фото © Telegram / SHOT

31 августа две женщины ушли за грибами и пропали. Первой хищник растерзал 67-летнюю Зою Г. Он оттащил погибшую к свалке, расположенной за посёлком Подтёсово (Енисейский район), и спрятал тело, прикопав его.

Спустя примерно девять часов в лес за грибами отправилась 73-летняя Галина Т. Пенсионерка также встретила медведя и погибла после нападения. Позднее тело второй женщины обнаружили в пяти метрах от места, где хищник спрятал первую жертву.

Напомним, что обе местные жительницы несколькими днями ранее отправились за грибами и домой не вернулись. Поиски продолжались до 2 сентября. В этот день волонтёры нашли тела погибших примерно в 3–4 километрах от посёлка.

В России резко обострилась ситуация с бурыми медведями. Причиной стал рекордный рост популяции до 307,9 тыс. особей — это в 2,3 раза больше, чем в 1990 году, — на фоне снижения охотничьего прессинга. Из-за неурожая естественных кормов в тайге и легкого доступа к пищевым отходам на свалках и турбазах фиксируются массовые выходы хищников к людям. Следствием стали трагические инциденты, в том числе гибель людей в Красноярском крае и на Алтае.