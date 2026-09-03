«Представлял прямую угрозу жизни»: Полицейский застрелил медведя возле жилого дома в Красноярском крае

Полицейский застрелил медведя, который забрался в палисадник жилого дома в селе Пировское Красноярского края и пытался проникнуть на территорию домовладения. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

В Красноярском крае полицейскому пришлось применить оружие для спасения граждан от медведя. Видео © Telegram / МВД 24

Тревогу поднял местный житель, заметивший хищника у своего дома. На улицу Таёжную прибыли начальник отделения полиции и старший участковый.

По данным ведомства, медведь представлял прямую угрозу жизни и здоровью людей. После оценки обстановки руководитель отделения принял решение применить табельное оружие.

«Дикий зверь представлял прямую угрозу жизни и здоровью граждан», — сообщили в полиции.

Полицейский произвёл один прицельный выстрел на поражение. Медведь погиб. В МВД подчеркнули, что оружие применили в рамках закона «О полиции».

Ранее в лесу под Красноярском нашли тела двух женщин, ушедших за грибами. По данным СК, характер повреждений может указывать на нападение медведя. Точные причины смерти установят экспертизы.

В России зафиксировано резкое обострение ситуации с бурыми медведями. Оно вызвано рекордным ростом их популяции до 307,9 тыс. особей (увеличение в 2,3 раза с 1990 года) на фоне снижения охотничьего прессинга. Также наблюдаются массовые выходы хищников к людям из-за неурожая кормов в тайге и доступности антропогенной пищи на свалках и туристических базах. Это уже привело к серии трагических инцидентов, включая гибель людей в Красноярском крае и на Алтае.