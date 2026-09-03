«Представлял прямую угрозу жизни»: Полицейский застрелил медведя возле жилого дома в Красноярском крае
В Красноярском крае полицейский застрелил медведя у жилого дома
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Полицейский застрелил медведя, который забрался в палисадник жилого дома в селе Пировское Красноярского края и пытался проникнуть на территорию домовладения. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
В Красноярском крае полицейскому пришлось применить оружие для спасения граждан от медведя. Видео © Telegram / МВД 24
Тревогу поднял местный житель, заметивший хищника у своего дома. На улицу Таёжную прибыли начальник отделения полиции и старший участковый.
По данным ведомства, медведь представлял прямую угрозу жизни и здоровью людей. После оценки обстановки руководитель отделения принял решение применить табельное оружие.
«Дикий зверь представлял прямую угрозу жизни и здоровью граждан», — сообщили в полиции.
Полицейский произвёл один прицельный выстрел на поражение. Медведь погиб. В МВД подчеркнули, что оружие применили в рамках закона «О полиции».
Ранее в лесу под Красноярском нашли тела двух женщин, ушедших за грибами. По данным СК, характер повреждений может указывать на нападение медведя. Точные причины смерти установят экспертизы.
В России зафиксировано резкое обострение ситуации с бурыми медведями. Оно вызвано рекордным ростом их популяции до 307,9 тыс. особей (увеличение в 2,3 раза с 1990 года) на фоне снижения охотничьего прессинга. Также наблюдаются массовые выходы хищников к людям из-за неурожая кормов в тайге и доступности антропогенной пищи на свалках и туристических базах. Это уже привело к серии трагических инцидентов, включая гибель людей в Красноярском крае и на Алтае.
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