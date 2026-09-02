В Красноярске ввели режим повышенной готовности из-за выхода медведей к людям

В Красноярске ввели режим повышенной готовности из-за участившихся случаев появления медведей на территории города. Об этом сообщил мэр Сергей Верещагин.

«Приняли решение о необходимости признать участившиеся выходы медведей угрозой ЧС и ввести для служб города режим повышенной готовности», — написал он в Telegram-канале.

Ответственные службы совместно с полицией будут патрулировать районы, где могут появляться животные, а также реагировать на сообщения жителей. Кроме того, для сотрудников и учащихся образовательных учреждений проведут дополнительные инструктажи о правилах поведения при встрече с медведем.

Мэр отметил, что одной из главных причин выхода хищников к людям становятся пищевые отходы. Власти поручили усилить контроль за вывозом мусора возле дачных и садовых обществ, расположенных рядом с лесами и туристическими маршрутами.

Жителей Красноярска призвали не оставлять остатки еды и мусор на участках и возле домов, чтобы не привлекать диких животных. При встрече с медведем горожанам рекомендовали сразу сообщать в экстренные службы по номеру 112.

Особенно напряжённая ситуация ранее сложилась в Мотыгинском округе Красноярского края. Life.ru писал, что в Мотыгино и Раздолинске пришлось застрелить пять медведей, представлявших угрозу для жителей. Хищники заходили на улицы и участки, искали пищу в мусоре, а один из них напал на собаку возле домов и утащил её в лес. Ещё один тревожный эпизод произошёл в природном парке «Ергаки», который временно закрывали для туристов из-за активности медведей. Позже Life.ru сообщал, что пропавшего там мужчину нашли мёртвым.