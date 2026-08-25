Дикие медведи кошмарят два посёлка в Красноярском крае

Пять медведей, представлявших угрозу для жителей, застрелили в Мотыгинском округе Красноярского края. Об этом сообщил глава местной администрации Дмитрий Еремеев.

Несколько дней хищники регулярно появляются в Мотыгино и Раздолинске. Звери заходят на улицы, забираются в огороды и ищут пищу в мусорных контейнерах. Один из последних случаев произошёл в Раздолинске: медведь напал на собаку возле жилых домов, после чего утащил её в лес, сообщает телеканал «Енисей».

Сейчас в обоих посёлках круглосуточно дежурят участковые. В каждом населённом пункте также работают по два охотника, которые выезжают после сообщений о появлении опасных животных.

Патрулирование и отстрел представляющих угрозу особей продолжатся до стабилизации обстановки. Жителям рекомендуют сообщать обо всех выходах медведей к домам и не приближаться к ним.

Ранее Life.ru рассказывал, как медведь выбежал на улицы Магадана и попал сразу на несколько камер, кадры разошлись по социальным сетям. На одном из роликов зверь стремительно бежит следом за человеком, однако неизвестно, преследовал ли он прохожего или искал дорогу из города.