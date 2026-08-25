Медведь устроил ночной забег по улицам Магадана и скрылся в лесу

Медведь выбежал на улицы Магадана и попал сразу на несколько камер. Кадры с неожиданной прогулкой хищника разошлись по социальным сетям.

Медведь бежит за человеком в Магадане. Видео © VK / ЧП. Магадан

На одном из роликов зверь стремительно бежит следом за человеком. Наверняка неизвестно, преследовал ли он прохожего или просто пытался найти дорогу из города.

Руководитель регионального управления Охотнадзора Елена Слободянюк предположила, что медведь пришёл со стороны микрорайона Гороховое поле, рядом с которым находится лес.

«Очевидно, что медведь и сам испугался. Вероятно, он спустился в город с «Горохового поля», там лесная зона, и ушёл назад в лес», — рассказала она РИА «Новости»

Сейчас животное разыскивают охотоведы. Пока обнаружить его не удалось, пострадавших при появлении хищника в городе, по имеющимся данным, нет.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Бурятии 72-летний мужчина едва не пострадал при встрече с медведем, зашедшим на его участок в улусе Охор-Шибирь Тункинского района. Пенсионер вышел во двор проверить коня и заметил хищника в нескольких метрах от себя. Когда зверь побежал в его сторону, мужчина громко закричал, что заставило медведя остановиться, после чего успел зайти в дом и запереть дверь. Сам он не пострадал, однако испуганный конь сорвался с привязи и убежал — хозяин планирует отправиться на его поиски.