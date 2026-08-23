Гризли вломился в дом россиян в Калифорнии, остался недоволен сервисом и решил дать хозяевам ещё один шанс

Гризли дважды пробрался в дом россиян в Калифорнии, пока жильцы находились внутри. После первого визита медведь разгромил кухню в поисках еды, а затем вернулся вновь.

Один из жильцов проснулся ночью от шума и обнаружил следы незваного гостя: животное вскрыло холодильник и ящики с продуктами. Когда хозяева вышли проверить помещение, зверь уже покинул дом, оставив после себя следы лап.

После обращения в службу спасения россиян предупредили, что медведь может прийти снова. Специалисты объяснили это тем, что хищник уже нашёл место с доступной едой и мог запомнить его.

Предупреждение оказалось точным: гризли действительно вернулся. По данным Baza, на этот раз жильцы были готовы и смогли отпугнуть животное специальным шумовым устройством.

Ранее Life.ru рассказывал, как житель Калифорнии почти пять недель пытался выселить медведя, который поселился под его домом. Животное удалось прогнать только после того, как для этого использовали специальное средство отпугивания.