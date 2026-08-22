Спасительный децибел: Крик помог пенсионеру из Бурятии выжить при встрече с медведем

В Бурятии 72-летний мужчина едва не стал жертвой медведя, зашедшего на его придомовой участок. Инцидент произошёл в улусе Охор-Шибирь Тункинского района, сообщает SHOT.

Борис вышел во двор проверить коня и заметил хищника всего в нескольких метрах от себя. Когда зверь побежал в его сторону, пенсионер не растерялся и начал громко кричать. Неожиданный шум заставил медведя остановиться, после чего мужчина зашёл в дом и запер дверь.

К счастью, сам пенсионер не пострадал. Единственной потерей стал его конь, который испугался хищника и сорвался с привязи, убежав в неизвестном направлении. В ближайшее время Борис планирует отправиться на поиски животного.

Местные жители полагают, что визит медведя носил разовый характер: в этих районах звери редко подходят так близко к людям, а на участке хищник ничего не разрушил. Однако власти предупредили сельчан о возможном возвращении косолапого в поисках еды и призвали убирать пищевые отходы со дворов и держать собак на привязи.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Иркутской области медведица с медвежатами вышла на улицы села Баяндай и приблизилась к местному жителю на набережной. Хищники загнали молодого человека на забор, однако находившийся рядом водитель подал звуковой сигнал, который спугнул животных, и прохожий смог избежать встречи.