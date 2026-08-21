Окружили и хотят есть: 30 медведей держат в страхе село на Алтае

В Республике Алтай порядка 30 медведей обосновались в туристических яблоневых садах села Яйлю. Об этом рассказали представители Алтайского биосферного заповедника.

Населённый пункт расположен на берегу Телецкого озера. Ранее в этом районе, неподалёку от села Артыбаш, медведь утащил в лес туристку, напав на палатку.

Директор заповедника Игорь Калмыков объяснил нашествие зверей отсутствием пропитания в дикой природе. В этом году в тайге не уродились кедровые орехи и другие плоды, поэтому животные вынуждены искать альтернативные источники пищи. По оценкам специалистов, в садах сейчас сосредоточено до 30 особей. Ситуацию сравнивают с 2008 годом, когда наблюдалась аналогичная картина.

Старший научный сотрудник Юрий Калинкин уточнил, что за передвижениями хищников следят при помощи беспилотников, наблюдение ведётся и ночью. Агрессии по отношению к людям в Яйлю пока не фиксировали.

По его словам, звери ведут себя относительно спокойно, лишь иногда отгоняя домашний скот. Визиты в село начались примерно 6 августа. С тех пор каждую ночь здесь появляются группы от двух до десяти медведей.

Яблоневые сады на этой территории известны как популярная туристическая локация. Их история началась с посадок монахов в конце XIX – начале XX века, а дальнейшее развитие территории связано с работой заповедника.