Посёлок на Алтае, вблизи которого медведь убил девушку, закрыли для туристов

Ранее охотники, вероятно, ликвидировали медведя, который напал на туристку. За двое суток уничтожили 12 медведей. Специалисты работали возле сёл Артыбаш и Иогач, а также на близлежащих территориях. Напомним, в ночь на 19 августа медведь подошёл к палатке туристов рядом с селом Артыбаш. Хищник утащил 29-летнюю жительницу Новосибирской области в лес, где она погибла. Зверь подошёл к палатке примерно в час ночи и набросился на отдыхающих. Он утащил девушку на глазах у её жениха. Оказалось, что накануне молодой человек Снежанны сделал ей предложение.