Посёлок на Алтае, вблизи которого медведь убил девушку, закрыли для туристов
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Посёлок Яйлю, ставший местом страшной трагедии, где медведь насмерть задрал женщину прямо в палатке, теперь закрыт для посторонних. Об этом сообщили в Алтайском заповеднике.
Руководство заповедника пошло на крайние меры: из-за участившихся визитов хищников в жилую зону доступ в посёлок разрешён только местным жителям. Приказ № 107, вступивший в силу 21 августа, призван предотвратить новые нападения и обезопасить людей от агрессивных зверей.
Ранее охотники, вероятно, ликвидировали медведя, который напал на туристку. За двое суток уничтожили 12 медведей. Специалисты работали возле сёл Артыбаш и Иогач, а также на близлежащих территориях. Напомним, в ночь на 19 августа медведь подошёл к палатке туристов рядом с селом Артыбаш. Хищник утащил 29-летнюю жительницу Новосибирской области в лес, где она погибла. Зверь подошёл к палатке примерно в час ночи и набросился на отдыхающих. Он утащил девушку на глазах у её жениха. Оказалось, что накануне молодой человек Снежанны сделал ей предложение.
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