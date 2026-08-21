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Регион
21 августа, 09:32

Посёлок на Алтае, вблизи которого медведь убил девушку, закрыли для туристов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitaly Zubrytsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitaly Zubrytsky

Посёлок Яйлю, ставший местом страшной трагедии, где медведь насмерть задрал женщину прямо в палатке, теперь закрыт для посторонних. Об этом сообщили в Алтайском заповеднике.

Руководство заповедника пошло на крайние меры: из-за участившихся визитов хищников в жилую зону доступ в посёлок разрешён только местным жителям. Приказ № 107, вступивший в силу 21 августа, призван предотвратить новые нападения и обезопасить людей от агрессивных зверей.

Погибшая при нападении медведя на Алтае оказалась сотрудницей МЧС
Погибшая при нападении медведя на Алтае оказалась сотрудницей МЧС

Ранее охотники, вероятно, ликвидировали медведя, который напал на туристку. За двое суток уничтожили 12 медведей. Специалисты работали возле сёл Артыбаш и Иогач, а также на близлежащих территориях. Напомним, в ночь на 19 августа медведь подошёл к палатке туристов рядом с селом Артыбаш. Хищник утащил 29-летнюю жительницу Новосибирской области в лес, где она погибла. Зверь подошёл к палатке примерно в час ночи и набросился на отдыхающих. Он утащил девушку на глазах у её жениха. Оказалось, что накануне молодой человек Снежанны сделал ей предложение.

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Наталья Демьянова
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