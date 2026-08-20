«Испугался и убежал»: Родители растерзанной медведем девушки винят во всём её жениха

В ночь на 19 августа в поселке Артыбаш на Алтае медведь напал на палатку, где отдыхала пара из Новосибирска. Хищник вытащил 29-летнюю Снежану на глазах у жениха, уволок за реку Бия и насмерть растерзал. Родители погибшей в беседе с «КП-Новосибирск» рассказали, что отношения у пары длились около полугода, и Снежана очень ждала этой поездки — она была на Алтае впервые.

Девушка работала госинспектором пожарного надзора в новосибирском МЧС и серьёзно увлекалась пауэрлифтингом. Родители отмечали, что ночи на Алтае стоят холодные, и переживали за дочь, которая с женихом жила в палатке. Снежана просила своего молодого человека снять домик, но в итоге решили сэкономить.

Отец погибшей сообщил, что во время нападения жених не пытался защитить Снежану, а испугался и убежал. По словам мужчины, он не получил ни одной царапины и сейчас находится на Алтае с машиной и вещами дочери.

Родители возмущены тем, что администрация турбазы разрешила туристам ночевать в палатках, хотя местные знали о бродивших вокруг медведях. В Артыбашском поселении после трагедии ввели режим повышенной готовности и комендантский час, туристам запретили ставить палатки у леса и на берегу.

«Все местные жители знали, что вокруг ходят медведи: как руководство турбазы вообще допустило, чтобы туристы жили в палатках? Кто должен понести за это ответственность? Владельцы турбазы? Местная администрация?», — возмущался отец погибшей.

Трагедия в окрестностях Артыбаша произошла 19 августа — хищник пробрался в туристическую палатку, выволок наружу отдыхающую из Новосибирской области и насмерть загрыз её. После этого инцидента в районе алтайского поселка застрелили пять медведей — в рамках мер безопасности местные власти приняли решение ликвидировать потенциально опасных зверей, обитающих поблизости.