Главное — не смотреть в глаза: Как реагировать при встрече с медведем, чтобы не стать его обедом
Поисковики призвали не бежать и не смотреть медведю в глаза при встрече в лесу
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
При встрече с медведем в лесу нельзя паниковать, убегать или приближаться к животному. Об этом РИА «Новости» рассказали в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.
Специалисты советуют сохранять спокойствие и медленно отступать, не поворачиваясь к зверю спиной. При этом не следует пристально смотреть медведю в глаза, пытаться его фотографировать или кормить.
Если животное заметило человека и продолжает приближаться, его можно попробовать отпугнуть громким голосом и резкими звуками.
Особую осторожность следует соблюдать при встрече с медвежонком. Подходить к нему нельзя: медведица может находиться рядом и воспринять человека как угрозу детёнышу.
Если медведь начинает нападать, убегать также не стоит — хищник значительно быстрее человека. При неизбежной атаке специалисты рекомендуют защищать голову и шею, свернувшись на земле, и сохранять неподвижность.
Если же зверь продолжает атаковать и не отступает, в центре советуют защищаться всеми доступными способами.
Напомним, утром 19 августа стало известно о нападении медведя на туристов на базе «Исток» в Артыбаше. Хищник разорвал палатку и утащил в лес 29-летнюю жительницу Новосибирска, которая погибла. Позже выяснилось, что жертвой нападения оказалась сотрудница МЧС.
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