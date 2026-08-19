Главное — не смотреть в глаза: Как реагировать при встрече с медведем, чтобы не стать его обедом

При встрече с медведем в лесу нельзя паниковать, убегать или приближаться к животному. Об этом РИА «Новости» рассказали в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Специалисты советуют сохранять спокойствие и медленно отступать, не поворачиваясь к зверю спиной. При этом не следует пристально смотреть медведю в глаза, пытаться его фотографировать или кормить.

Если животное заметило человека и продолжает приближаться, его можно попробовать отпугнуть громким голосом и резкими звуками.

Особую осторожность следует соблюдать при встрече с медвежонком. Подходить к нему нельзя: медведица может находиться рядом и воспринять человека как угрозу детёнышу.

Если медведь начинает нападать, убегать также не стоит — хищник значительно быстрее человека. При неизбежной атаке специалисты рекомендуют защищать голову и шею, свернувшись на земле, и сохранять неподвижность.

Если же зверь продолжает атаковать и не отступает, в центре советуют защищаться всеми доступными способами.