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22 августа, 04:56

Медведица с медвежатами загнала парня на забор в Иркутской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (Open AI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (Open AI)

Медведица с медвежатами вышла на улицы населённого пункта в селе Баяндай Иркутской области. Об этом сообщает Babr Mash.

Медведица с медвежатами вышла на центральные улицы Баяндая. Видео © Telegram / Babr Mash

На набережной животные приблизились к молодому человеку и загнали его на забор. Находившийся рядом водитель заметил происходящее и подал звуковой сигнал из автомобиля. Шум спугнул медведицу и медвежат. После этого молодой человек смог избежать встречи с животными.

По словам жителей, медведица с потомством продолжила ходить по центральным улицам Баяндая.

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Антон Голыбин
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