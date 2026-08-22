Медведица с медвежатами загнала парня на забор в Иркутской области
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (Open AI)
Медведица с медвежатами вышла на улицы населённого пункта в селе Баяндай Иркутской области. Об этом сообщает Babr Mash.
Медведица с медвежатами вышла на центральные улицы Баяндая. Видео © Telegram / Babr Mash
На набережной животные приблизились к молодому человеку и загнали его на забор. Находившийся рядом водитель заметил происходящее и подал звуковой сигнал из автомобиля. Шум спугнул медведицу и медвежат. После этого молодой человек смог избежать встречи с животными.
По словам жителей, медведица с потомством продолжила ходить по центральным улицам Баяндая.
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