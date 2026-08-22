Медведица с медвежатами загнала парня на забор в Иркутской области

Медведица с медвежатами вышла на улицы населённого пункта в селе Баяндай Иркутской области. Об этом сообщает Babr Mash.

Медведица с медвежатами вышла на центральные улицы Баяндая. Видео © Telegram / Babr Mash

На набережной животные приблизились к молодому человеку и загнали его на забор. Находившийся рядом водитель заметил происходящее и подал звуковой сигнал из автомобиля. Шум спугнул медведицу и медвежат. После этого молодой человек смог избежать встречи с животными.

По словам жителей, медведица с потомством продолжила ходить по центральным улицам Баяндая.

Ранее туристы заметили бурого медведя посреди Телецкого озера в Республике Алтай. Очевидцы сняли животное с проходившего рядом катера. Туристы предположили, что медведь искал рыбу и удалился от берега. Звук мотора испугал животное, после чего оно развернулось и поплыло обратно.