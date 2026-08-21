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21 августа, 18:21

Туристы на Алтае заметили плавающего посреди озера медведя-рыболова

Туристы на Телецком озере в Республике Алтай стали свидетелями необычного зрелища — посреди водоёма плыл крупный бурый медведь. Кадры с животным опубликовал Telegram-канал SHOT.

Медведь переплывал Телецкое озеро. Видео © Telegram / SHOT

Хищника заметили с проходившего мимо катера. По словам очевидцев, зверь, вероятно, увлёкся рыбной ловлей и отдалился от берега на значительное расстояние. Звук мотора испугал медведя, после чего он развернулся и поплыл обратно к суше. Добрался ли косолапый до берега, осталось неизвестным.

В закрытый для туристов посёлок на Алтае каждую ночь заходят до 10 медведей
В закрытый для туристов посёлок на Алтае каждую ночь заходят до 10 медведей

В настоящее время в селе Яйлю Республики Алтай около 30 медведей обосновались в туристических яблоневых садах. Населённый пункт расположен на берегу Телецкого озера. Директор заповедника Игорь Калмыков объяснил нашествие зверей отсутствием пропитания в дикой природе. В этом году в тайге не уродились кедровые орехи и другие плоды, поэтому животные вынуждены искать альтернативные источники пищи. По оценкам специалистов, в садах сейчас сосредоточено до 30 особей. Ситуацию сравнивают с 2008 годом, когда наблюдалась аналогичная картина.

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Медведь переплывал Телецкое озеро. Обложка © Telegram / SHOT

Юлия Сафиулина
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