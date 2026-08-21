В закрытый для туристов посёлок на Алтае каждую ночь заходят до 10 медведей

В закрытый для туристов алтайский посёлок Яйлю каждую ночь заходят от 2 до 10 медведей. По словам эксперта Юрия Калинкина, хищники ведут себя относительно мирно, однако иногда пытаются преследовать местных коров и лошадей. К счастью, пока обходится без происшествий.

С 6 августа в посёлке Яйлю наблюдается нашествие медведей: животные массово вышли к местным яблоневым садам в поисках пропитания из-за неурожая в лесу. По данным директора Алтайского заповедника Игоря Калмыкова, сейчас в садах насчитывается около 30 особей. Специалисты ведут мониторинг их перемещений с помощью дронов.

Ранее алтайские власти закрыли для туристов посёлок Яйлю. На днях возле этого населённого пункта медведь напал на палатку и насмерть растерзал 29-летнюю девушку из Новосибирска.