В Финляндии раненый медведь напал на двух охотников и был застрелен

Два охотника пострадали во время разрешённой охоты на медведя в районе Уймахарью города Йоэнсуу в Финляндии. Сначала зверь атаковал мужчину, который его подстрелил, а затем ранил другого охотника, пытавшегося найти раненое животное, сообщает Yle.

Первый охотник выстрелил во взрослого самца, но медведь не погиб. Мужчина подошёл к нему, чтобы произвести смертельный выстрел, однако зверь внезапно пошёл в атаку. Охотник успел позвать на помощь. Прибывшие на место участники охоты оказали ему первую помощь. Тем временем медведь ушёл. Двое мужчин вместе с собакой отправились по его следу.

Им удалось обнаружить зверя неподалёку. Медведь набросился на одного из мужчин и ранил его. Второй охотник застрелил животное. Оба пострадавших были доставлены в больницу. Полиция сообщила, что происшествие не связано с преступлением: охота проходила с соответствующим разрешением.

Координатор охоты на медведя в районе Йоэнсуу Эрик Ряты рассказал, что оба раненых были опытными охотниками. По его словам, случившееся стало неожиданностью. Мужчина, сделавший первый выстрел, предполагал, что зверь уже погиб. В районе Йоэнсуу на охоту в этом сезоне выдали 19 разрешений. К пятнице охотники использовали 16 из них. Всего в добыче медведя здесь участвуют от 500 до 1000 человек.

Ранее Life.ru писал, что в Республике Алтай около 30 медведей поселились в яблоневых садах села Яйлю, расположенного на берегу Телецкого озера. Ранее в этом районе, недалеко от села Артыбаш, медведь напал на палатку и утащил в лес туристку. С 6 августа медведи начали появляться в Яйлю каждую ночь, группами от двух до десяти особей.