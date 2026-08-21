В Туве застрелили агрессивного медведя, пробравшегося в село

В тувинском селе Баян-Кол охотничьи инспекторы застрелили агрессивного медведя, который забрёл в населённый пункт и отказывался покидать территорию. Данную информацию передали в региональном Госкомохотнадзоре.

Сигнал о появлении хищника поступил в ведомство сегодня. Сотрудники госкомитета по охране объектов животного мира республики оперативно прибыли в село Кызылского кожууна. Зверь представлял реальную угрозу для местных жителей. В ведомстве уточнили, что инспекторы произвели вынужденный отстрел, никто из граждан не пострадал.

«В связи с неурожаем кедрового ореха в тайге медведи в поисках пищи совершают кочёвки и появляются в равнинной местности. При этом они могут приближаться к населённым пунктам и чабанским стоянкам. Госкомохотнадзор РТ рекомендует граждан быть осторожными при посещении лесных массивов и незамедлительно сообщать о случаях встречи с медведями в ведомство или ЕДДС кожууна», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Турочакском районе Республики Алтай охотники за сутки ликвидировали пять медведей после гибели туристки. Дополнительные разрешения на добычу хищников выдало региональное Министерство природных ресурсов. Власти объяснили такое решение участившимся появлением животных в населённых пунктах и необходимостью снизить угрозу для местных жителей.