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Регион
26 августа, 09:55

Мужчина, пропавший в закрытом из-за медведей парке «Ергаки», найден мёртвым

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Galloots13

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Galloots13

В Красноярском крае нашли тело мужчины, пропавшего в парке «Ергаки». По словам главы «Саяныспаса» Олеси Кушнер, погибшего обнаружили в 300 метрах от дороги. Поиски велись с 21 августа силами полиции и волонтёров. Напомним, что сейчас парк закрыт для туристов из-за угрозы нападения медведей.

«Погиб. Найден в 300 метрах от трассы», — сообщила Кушнер в беседе с ТАСС.

Природный парк «Ергаки», имеющий статус особо охраняемой природной территории краевого значения с 2005 года, находится в южной части Красноярского края. Географически парк занимает предгорья Западного Саяна и охватывает верховья шести рек.

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Погибшая при нападении медведя на Алтае оказалась сотрудницей МЧС

Ранее охотники, вероятно, ликвидировали медведя, который напал на туристку. За двое суток уничтожили 12 медведей. Специалисты работали возле сёл Артыбаш и Иогач, а также на близлежащих территориях. Напомним, в ночь на 19 августа медведь подошёл к палатке туристов рядом с селом Артыбаш. Хищник утащил 29-летнюю жительницу Новосибирской области в лес, где она погибла. Зверь подошёл к палатке примерно в час ночи и набросился на отдыхающих. Он утащил девушку на глазах у её жениха. Оказалось, что накануне молодой человек Снежанны сделал ей предложение.

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Наталья Демьянова
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