В Красноярском крае нашли тела двух женщин после нападения медведя

В лесу возле посёлка Подтесово Красноярского края нашли тела двух женщин, которые несколькими днями ранее ушли за грибами. Характер повреждений указывает на возможное нападение медведя, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, 31 августа жительницы Подтесово отправились в лесной массив и не вернулись домой. После этого родственники заявили об их исчезновении. Поиски продолжались до 2 сентября. В этот день волонтёры обнаружили погибших примерно в 3–4 км от посёлка. На телах были зафиксированы повреждения, характерные для нападения дикого животного.

Енисейский межрайонный следственный отдел проводит процессуальную проверку. Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщин, назначены судебно-медицинские экспертизы, которые должны определить точные причины смерти. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.

В ГСУ СК предупредили жителей края об опасности посещения лесов из-за высокой активности медведей. В ведомстве призвали временно отказаться от походов за грибами и ягодами, а также от лесных прогулок.

Ранее в Красноярске ввели режим повышенной готовности из-за участившихся случаев появления медведей на территории города. Ответственные службы совместно с полицией будут патрулировать районы, где могут появляться животные, а также реагировать на сообщения жителей. Кроме того, для сотрудников и учащихся образовательных учреждений проведут дополнительные инструктажи о правилах поведения при встрече с медведем.