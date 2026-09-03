В Эсто-Садке медведь устроил пробежку вдоль оживлённой трассы

В посёлке Эсто-Садок очевидцы заметили медведя, который бежал вдоль автомобильной дороги неподалёку от вольерного комплекса «Лаура». Кадры опубликовал Telegram-канал «Сочи с огоньком».

В Эсто-Садке медведь выбежал к оживлённой дороге, устроив пробежку. Видео © Telegram / Сочи с огоньком

На записи видно, как животное движется по траве вдоль шумозащитного экрана рядом с трассой. В этот момент по дороге проезжает грузовик.

В кадр также попал человек, который убежал от медведя. Причины появления хищника возле дороги пока не установлены. О реакции профильных служб также не сообщалось.

Для Эсто-Садка подобные встречи с медведями не единичны. В июне Life.ru рассказывал об истощённом медвежонке, который вышел к людям в этом же посёлке. У животного обнаружили тяжёлые травмы лап, после чего его отправили на лечение в Подмосковье.