Косолапый променад: Трое медведей устроили ночную прогулку по Серову и попали на видео
В Серове сняли на видео троих медведей на городской улице
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Жители Серова опасаются за безопасность после появления медведей в черте города. Косолапые попали в объектив камер видеонаблюдения. Об этом сообщил Telegram-канале «Это Серов, детка».
В Серове медведей заметили на окраине города. Видео © Telegram / Это Серов, детка
Несколько медведей были замечены на окраине города. Животные попали на камеры, после чего местные жители начали опасаться возможной встречи с хищниками. Горожан призывают соблюдать осторожность и учитывать возможность появления диких животных вблизи домов.
Ранее сообщалось, что в селе Пировское Красноярского края полицейский застрелил медведя, который забрался в палисадник жилого дома и пытался попасть на территорию участка. Хищника возле своего дома заметил местный житель и сообщил об этом в полицию.
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