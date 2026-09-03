Косолапый променад: Трое медведей устроили ночную прогулку по Серову и попали на видео

Жители Серова опасаются за безопасность после появления медведей в черте города. Косолапые попали в объектив камер видеонаблюдения. Об этом сообщил Telegram-канале «Это Серов, детка».

В Серове медведей заметили на окраине города. Видео © Telegram / Это Серов, детка

Несколько медведей были замечены на окраине города. Животные попали на камеры, после чего местные жители начали опасаться возможной встречи с хищниками. Горожан призывают соблюдать осторожность и учитывать возможность появления диких животных вблизи домов.

Ранее сообщалось, что в селе Пировское Красноярского края полицейский застрелил медведя, который забрался в палисадник жилого дома и пытался попасть на территорию участка. Хищника возле своего дома заметил местный житель и сообщил об этом в полицию.