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Опубликовано 3 сентября, 12:06

Косолапый променад: Трое медведей устроили ночную прогулку по Серову и попали на видео

В Серове сняли на видео троих медведей на городской улице

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Жители Серова опасаются за безопасность после появления медведей в черте города. Косолапые попали в объектив камер видеонаблюдения. Об этом сообщил Telegram-канале «Это Серов, детка».

В Серове медведей заметили на окраине города. Видео © Telegram / Это Серов, детка

Несколько медведей были замечены на окраине города. Животные попали на камеры, после чего местные жители начали опасаться возможной встречи с хищниками. Горожан призывают соблюдать осторожность и учитывать возможность появления диких животных вблизи домов.

Медведь по очереди закопал на свалке тела убитых пенсионерок в Красноярском крае
Медведь по очереди закопал на свалке тела убитых пенсионерок в Красноярском крае

Ранее сообщалось, что в селе Пировское Красноярского края полицейский застрелил медведя, который забрался в палисадник жилого дома и пытался попасть на территорию участка. Хищника возле своего дома заметил местный житель и сообщил об этом в полицию.

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Милена Скрипальщикова
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