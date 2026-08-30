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30 августа, 06:18

Медведь фыркает, косуля «лает»: Как распознать зверей в лесу по звуку

Эколог Рыбальченко: Медведи могут предупреждать человека характерными звуками

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Медведи, кабаны, косули и лоси могут предупреждать человека характерными звуками, рассказал эксперт по экологической безопасности Илья Рыбальченко. По его словам, бурый медведь способен резко фыркать, сопеть, низко ворчать и щёлкать челюстями, если чувствует угрозу.

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Испуганная косуля издаёт громкий резкий звук, напоминающий собачий лай. У кабанов диапазон шире — от хрюканья и фырканья до визга, причём при сильном испуге или возбуждении звуки становятся выше. Лось чаще предупреждает не голосом, а поведением: насторожить должны прижатые назад уши, поднятая на холке шерсть и движение в сторону человека.

«Особенно осторожными стоит быть рядом с лосихой с телёнком и с самцами в период гона», — отметил собеседник РИАМО.

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Ранее биолог предупредил, что в конце лета повышается активность медведей и лосей. У сохатых уже начался гон, поэтому самцы становятся агрессивнее, а косолапые активно кормятся на ягодниках перед зимой.

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Борис Эльфанд
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